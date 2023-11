[株式会社FCE Holdings]

~「7つの習慣セルフコーチング」を通して、eスポーツ分野のパフォーマンス向上を目指す~



株式会社FCE Holdings(本社:東京都新宿区、代表取締役:石川淳悦、東証:9564、以下「FCE Holdings」)は、株式会社Fennel(本社:東京都渋谷区、代表取締役会長 遠藤 将也、以下「FENNEL」)が運営する学生ゲームコミュニティ「Univers」とスポンサー契約を締結したことをお知らせします。このたびの締結により、弊社が展開する「7つの習慣セルフコーチング」を通してプロeスポーツチームのパフォーマンス向上とキャリア形成を支援するとともに、若年層への「7つの習慣セルフコーチング」の認知を目指してまいります。









スポンサー契約締結の背景





FENNELは、「eスポーツに熱狂を。」をミッションに掲げ、日本最大規模のゲーミングベースを横浜に構えるプロeスポーツチームです。現在、11部門 約70名の選手・ストリーマーが所属し、APEX LEGENDSやVALORANTなどの国内外の大会で数々の優勝を果たしています。また、 3,000名以上が参加する国内最大の学生ゲームコミュニティ「Univers」を運営し、学生のeスポーツ振興を目指し、18歳以上の学生を対象に様々なゲームタイトルで賞金付き大会を開催しています。



一方、FCE Holdingsは、”最強ITツール”として7300製品中、第1位(※)を獲得したRPA「ロボパットDX」や世界的ベストセラー『7つの習慣』をもとにDX推進事業、教育研修事業を展開しています。「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを事業ミッションとして取り組んでいます。



今回のスポンサー契約は、それぞれの強みを生かして若年層に対してeスポーツ分野でのさらなるチャレンジを後押しすべく成立しました。FENNELは、FCE Holdingsが提供する「7つの習慣セルフコーチング講座・検定」を活用し、選手や学生ゲーマーのパフォーマンス向上を図ります。一方、FCE Holdingsは、FENNELのeスポーツ大会やゲーミングベースなどのプラットフォームを通じて、若年層へのサービスやブランド認知を高めていくことを狙いにしています。



具体的な内容





1) 「VALORANT FCE CUP powered by 7つの習慣セルフコーチング」の開催

FCE HoldingsがスポンサーとなったVALORANTの大会「VALORANT FCE CUP powered by 7つの習慣セルフコーチング」を開催します。予選は2023年12月9日(土)10日(日)、本戦は2023年12月17日(日)の予定です。多くの方にご参加いただくことによって、eスポーツを盛り上げていきたいと考えております。



2) FENNELに所属するプロ選手、大会に参加する学生ゲーマーへの「7つの習慣セルフコーチング講座・検定」の受講

「7つの習慣セルフコーチング」は、さまざまな人生の岐路において自分らしい選択ができるようになるために「客観的に自分と対話する技術(=セルフコーチング)」を身につけるためのプログラムです。ビジネスパーソンはもちろんのこと、アスリート向けにカスタマイズしたバージョンも展開しており、これまでもプロ野球チームやJリーグチームでも導入をされてきました。

この度の締結を機に「FENNEL」のさらなる飛躍の機会にしていただくため、プロ選手の皆様と上記の大会にエントリー予定の学生チームを対象に同講座を実施させていただきます。受講の様子や内容は、YouTubeやSNSなどでも発信予定です。



今後も両社で協同し、eスポーツ業界の発展に貢献していくとともに、多くの人々にチャレンジの感動と喜びを届けていくことを目指してまいります。両者の協同にこれからもぜひご期待ください。





※ ITreview Best Software in Japan 2023 「ユーザーが選ぶ【最強ITツール】ランキング50」(レビューサイト「ITreview」/2023年5月24日)



7つの習慣セルフコーチングとは





7つの習慣セルフコーチングとは「世界にもっと、自分らしい人生を」というサービスミッションに基づき、「ありたい自分になるために、客観的に自分と対話する技術(=セルフコーチング)」を身につけるためのプログラムです。全世界4000万部の世界的ベストセラーである『7つの習慣』を行動選択の羅針盤として取り入れ、自身が最良のコーチとなりえる「自己対話力」を高めるための講座型プログラムです。

講座は対象ごとに展開されており、経営者やビジネスパーソン向け、就活生向け、中高生向け、アスリート向けなどを展開しています。



詳細はコチラ

https://7h-selfcoaching.jp/



FENNELについて





「eスポーツに熱狂を。」をミッションに掲げるFENNELは、チーム運営事業を中心に、先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会「FFL」は毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催し、最大同時接続者数は12万人を記録、アパレル事業はDIESELとコラボレーションを実施、TEAM合計のSNS総フォロワー数は460万人、YouTube総再生回数は4億回を超えるなど、今最も勢いのあるeスポーツチームという評価をうけています。



部門:荒野行動、Apex Legends、VALORANT、VALORANT女子(FENNEL HOTELAVA)、第五人格、League of Legends、League of Legends: Wild Rift、Clash Royale、Honor of King、大乱闘スマッシュブラザーズ、Streamer



会社名 : 株式会社Fennel

代表取締役会長:遠藤 将也

代表取締役社長:堀田マキシム アレクサンダー

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ :https://fennel-esports.com



FCE Holdingsについて





FCEグループは「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。”最強ITツール”として7300製品中第1位を獲得した「RPAロボパットDX(https://fce-pat.co.jp/)」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boarding(https://www.smartboarding.net/)」、そして多くの企業での導入が進んでいる「7つの習慣セルフコーチング講座・検定(https://7h-selfcoaching.jp/)」など小中学生からビジネスパーソンを対象に幅広く事業を展開しています。



会社名:FCE Holdings

代表取締役:石川淳悦

所在地:東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階

設立:2017年4月21日

URL:https://fce-group.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-20:40)