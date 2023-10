[リンクタイズグループ]







リンクタイズ株式会社(代表取締役CEO 兼 Forbes JAPAN Founder:高野真)が運営する『Forbes JAPAN』は、アートとビジネスの接続を加速させ、未来に向けた社会変革を促進するためのプラットフォーム「ART AND BUSINESS PROJECT」を始動しました。



課題や志を共にする企業やビジネスパーソン、アートに関わる団体、機関やアート関係者、そしてアーティストたちと連携しながら、アートを真の意味でビジネスと接続させることで広がる豊かな世界を目指して活動してまいります。





プロジェクト始動の背景





2022年3月、Forbes JAPANはアート×ビジネス別冊特別号『ART AS AN ATTITUDE アート・ドリブンな未来入門』を発刊しました。



これは、「正解」が存在しない時代、企業やビジネスパーソンは、アーティストが持つ姿勢、すなわち答えを探すのではなく問いを発し、ゼロから新たな価値や意味を創造するマインドを宿すべきであるという問題意識から生まれたものでした。それは同時に、Forbes JAPAN読者に対し、アートとビジネスが交わることの必要性を問いかけるチャレンジでもあり、発売後に得たたくさんの反響から、まさに今、このテーマが広く社会経済から求められていることを確信することとなりました。



それを受けて2023年、Forbes JAPANはその「問題提起」を「仲間づくり」へと発展させます。アートとビジネスを接続しながら新たな価値を生み出している/これから生み出そうとしている企業やビジネスパーソン、アートとビジネスの間を繋ぐプレイヤー、そして、アーティストなど、アートの力で社会・経済を変革しようとする方々と、未来に向けた変化を起こし得る実行力とネットワークを培うことを目指します。



具体的な活動としては、Forbes JAPAN本誌、Webの特設サイトを通じた情報発信に加え、プロジェクトのコンセプトを体現するような体験の企画・提供を、ビジネス、アート双方の幅広いパートナーとともに行っていく予定です。また、プロジェクトの主旨に賛同し、志を同じくする方々とコミュニティを形成し、交流の機会を設けることで、メンバー同士のコラボレーションを加速させていきます。



特設サイト:https://forbesjapan.com/feat/art-business/







*ロゴでは、ARTとBUSINESSの接続により創造されうる世界を余白で表現しました。







[一部活動のご紹介]



6名のアドバイザリーボードが就任





Forbes JAPAN「ART & BUSINESS PROJECT」始動にあたり、プロジェクトの主旨に賛同いただいた以下6名の方々にアドバイザーとして就任いただきました。後日、Webにてインタビュー記事や対談記事を展開予定です。



片岡真実:森美術館館長/国立アートリサーチセンター長

田口美和:タグチアートコレクション共同代表

永田暁彦:ユーグレナ 取締役 代表執行役員 CEO、リアルテックファンド代表

永山祐子:建築家

福武英明:公益財団法人 福武財団理事長

山峰潤也:キュレーター、プロデューサー、NYAW代表





MEET YOUR ART FESTIVAL 2023で展覧会を開催











10月6日~9日にかけて天王洲エリアで開催された国内最大級のアートとカルチャーの祭典「MEET YOUR ART FESTIVAL 2023」とコラボレーションし、過去の「30 UNDER 30」受賞者12名が出展する展覧会を開催しました。



「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 ART & ENTREPRENEURSHIP EXHIBITION “Good Ancestors”」というテーマのもと、アーティスト、起業家、研究者ら多様なプレイヤーがその作品やコンセプトを展示。来場された方々に、「アーティストとアントレプレナーの近似性に光をあてる」というForbes JAPANらしいアートの切り取り方を提示することができました。*この模様は10月25日発売号にて掲載予定



2023年秋のアートイベントと連携





10月以降、以下のような活動を予定しております。

【Art Collaboration Kyoto(ACK)】

国際的なアートフェア「ACK」(10月27日~30日、京都)のメディアパートナーとして連携、協業。経営層向けの特別内覧やForbes JAPAN読者招待、レポート発信などを行います。



【アートウィーク東京(AWT)】

東京のダイナミックなアートシーンを国内外に紹介する「AWT」(11月2日~5日、都内)とコラボレーション。プレイベントとして、アートコレクションの価値を伝えるトークを実施。会期中には特別ツアーを予定しています。



