鈴木えみさん、Mattさんによるトークショーやゴスペル隊によるコンサートなど盛りだくさんのコンテンツで華やかなクリスマスナイトに



株式会社クレディセゾン(本社:東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員COO:水野 克己、以下:クレディセゾン)は、2022 年 12 月15日(木)にザ ストリングス 表参道にて「セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード」(以下:セゾンローズゴールドカード)の会員様およびクレディセゾン公式インスタグラムアカウント(@teamrose_jp)のフォロワーの方々など抽選で100名様をご招待し、セゾンローズゴールドカード2周年を記念したクリスマスパーティを開催しましたので、当日の様子をご報告いたします。

会場では、鈴木えみさん、Mattさんによるトークショー、ゴスペル隊によるミニコンサート、セゾンローズゴールドカード会員様限定優待先のPOPUPブースや豪華プレゼントがあたるアドベントカレンダーなど、クリスマス気分たっぷりのラグジュアリーな一日となりました。













オープニングアクト「ゴスペル隊によるミニコンサート」







セゾンローズゴールドカードからのクリスマスプレゼントとして、3名のゴスペル隊によるクリスマスソングのコンサートを開催。「Joyful,Joyful」「 All I Want For Christmas Is You」など圧巻の歌唱力で4曲を披露いただきました。素敵な歌声とともに会場の一体感も増し、最高のクリスマスパーティーの幕開けとなりました。







鈴木えみさん、Mattさんによる「トークショー」









お2人にはパーティーのドレスコードである“SOMETHING PINK”の衣装でご登場いただきました。ファッションポイントについて、「私はベリーベリーピンクでまとめてみました。会場に来られている方も皆さんピンクを意識していて華やかですね。(鈴木さん)」「僕はオートクチュールの衣装を用意しました。たくさんスワロフスキーが付いていてお気に入りです。(Mattさん)」とそれぞれ紹介し、会場を見渡しながらクリスマスの雰囲気を楽しんでいました。



セゾンローズゴールドカードについては、「上品な色で可愛さと華やかさが共存してますよね。カードの特典ってあんまり使ったことないんですけど、毎月コーヒーチケットがもらえるのは日常的に使いやすいのでいいですね!(鈴木さん)」「そうですね!僕も使ってみたいです!(Mattさん)」などのコメントをいただきました。



トークショーの最後には、セゾンローズゴールドカードのサービス提携先である株式会社イービーエムより提供いただいた15万円相当の高級エステチケットが当たる抽選会が行われ、会場は大いに盛り上がりました。



セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カードについて







アメリカン・エキスプレスが2018年に米国で期間限定で発行し爆発的な人気を誇った「ローズゴールドカラー」を当社が日本で初めて採用し、2020年11月26日より発行を開始しました。



メインターゲットは「30 代・40 代の仕事もプライベートも自分らしく生きる女性」。(※)「わたしが本当に持ちたいカード」をコンセプトに、「日本初の月会費制」を採用し、「毎月のスターバックスeGift500円分プレゼント」「継続特典」「限定優待」などの機能・サービスにより、新たな価値をお届けしています。



<カードの詳細・お申し込みはこちら>

https://www.saisoncard.co.jp/amextop/rose-style/?sd=84F&mi=0000123&ta=



<主な特徴>

・アメリカン・エキスプレスのカードでは日本で初めて「ローズゴールドカラー」を採用したプレミアムデザイン。これまでのカードにはなかった「可愛らしさ」と「プレミアム感」を演出しています。

・日本初の「月会費制」をカードで採用。入会へのハードルを下げ、気軽にご入会いただけるようにしています。

・毎月、スターバックス eGift(日本国内のスターバックス店舗でご利用いただけるデジタルチケット)500 円分をプレゼント。スターバックスで過ごすお客様の「ご褒美時間」をお届けします。

・継続特典として、会員歴・利用に応じた特典や、ほかでは手に入らない限定品をプレゼントいたします。お付き合いが長くなるほどおトク感を感じていただけるカードです。

・限定優待として、毎日に輝きを与え、新しい価値観に出会えるような魅力的な優待を多数ご用意しています。



