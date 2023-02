[株式会社ルックホールディングス]

3月1日(水)オンラインストア限定発売







株式会社ルックが展開するRepetto(レペット)では、ブランド初のタウンユースアクセサリー『DANCE WITH REPETTO Socks』を3月1日(水) AM10時よりオンラインストアにて限定販売いたします。レペットにとってメモリアルなフレーズ「DANCE WITH REPETTO」の刺繍を取り入れ、ベーシックなストリートシューズとのコーディネートをさらに楽しめるデザインに。各国のリクエストから生まれた待望のソックスをぜひお見逃しなく。







【DANCE WITH REPETTO Socks 詳細】

■発売日

オンラインストア限定発売

2023年3月1日(水)発売予定

https://www.repetto.jp/our-boutiques/?c=4



■取り扱い内容

DANCE WITH REPETTO Socks《WEB限定》¥6,500



■サイズ展開

S:35 / 37(22.0~23.3cm 相当)

M:38 / 40(24.0~25.3cm 相当)



【About Repetto】

1947年、振付家の息子であるローラン・プティの助言によりローズ・レペットがダンスシューズをデザインしたことから始まったブランド。その後ブリジット・バルドーの要望によって誕生したフラットバレリーナシューズの成功からレペットの神話が生まれました。伝統的な技術を用いて手作りされた靴は、確かなクオリティと美しさを約束します。



【レペット日本公式アカウント】

