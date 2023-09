[ビジネス・ブレークスルー]

2023年夏卒業生・大学合格実績を公開



あらゆる年齢層に対して生涯教育を提供する株式会社ビジネス・ブレークスルー(所在地:東京都千代田区、代表取締役:柴田巌、以下BBT)のグループ会社、株式会社アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ(所在地:東京都練馬区、代表取締役:柴田巌)は、アオバジャパン・インターナショナルスクール(以下、アオバ)を運営しています。

この度、アオバの高校最終学年の生徒たちは、国際バカロレア(IB)ディプロマプログラム(DP)(※1) またはグローバルリーダーシップディプロマ(GLD)プログラム(※2)を修了し、優れた学業成績を収めました。







2023年度において、アオバのDP生徒10名がフルディプロマを取得し、昨年度の2名から増加して、計7名がバイリンガル・ディプロマ(※3)を獲得しました。今年アオバからDP取得した生徒のIBDP試験の最高得点は40点であり、平均点は33点でした。この結果は、世界平均30点を大幅に上回っています。また、科目ごとの試験の平均評価点は5.23点となり、世界平均4.84点を大きく超える成績でした。GLDプログラムの生徒たちも、優れた学業成績を収め、多様な国内外の大学への合格を実現しました。



アオバの生徒たちは、自らの興味や情熱に基づいて明確な目標を設定し、その達成のために献身的な努力を展開しています。その結果、学業成績は優れており、また、University of California, Berkeley(アメリカ/世界大学ランキング - THE World University Rankings 2023で第8位)をはじめ、University of British Columbia(カナダ)等の世界トップレベルの大学、さらにはオランダ、チェコ、ブラジル、中東など、世界の多様な大学への合格・進学が確認されています。さらに、国際基督教大学(ICU)、慶應義塾大学、早稲田大学、立命館APU大学など、日本のトップ大学への進学・合格も獲得いたしました。グローバルマインドでありながら日本語や日本文化の学びも習得してきたアオバ生ならではの進路選択と捉えています。

これらの卓越した学業成績と大学合格実績は、アオバが全ての生徒の多様なニーズに対応し、各生徒の将来設計に合わせた高品質なカスタマイズプログラムと進路支援を提供している証拠です。

新年度より、アジアで初めて完全オンラインIBDPプログラムの提供を開始します。今後もアオバは、幼稚部から高等部まで世界標準の教育を提供するIBワールドスクールとして、世界にポジティブな変革をもたらすことのできるグローバルリーダー育成に貢献するとともに、生徒一人ひとりの将来の可能性を広げる教育を提供していきます。

●アオバ卒業生の合格実績:https://www.japaninternationalschool.com/university-and-post-graduate-resources/



(※1)IBディプロマプログラム(DP):16歳~19歳までを対象としており、所定のカリキュラムを2年間履修し、最終試験を経て所定の成績を収めると、国際的に認められる大学入学資格(国際バカロレア資格)が取得可能なプログラム。https://ibconsortium.mext.go.jp/about-ib/dp/

(※2) GLDプログラム:国際的に認定されたアオバの高等学校卒業資格のもと、生徒が卒業後の進学先やキャリアの目標を達成できるよう、個人に合わせたサポートを提供するアオバ独自のカリキュラムで、生徒個人の興味関心や目標に特化した探究ができる教科を柔軟に選択でき、個々の情熱に合わせて、高度にカスタマイズ可能な教育プログラムhttps://www.japaninternationalschool.com/ja/gld-program/

(※3)バイリンガル・ディプロマ:国際バカロレア(IB)ディプロマプログラムにおいて、二つの異なる言語で高度な研究を行い、成功した生徒に授与される資格です。この資格は、生徒が世界的な視野と多言語能力を持つことを証明し、国際的な環境で活躍するための基盤を提供。https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/understanding-ib-assessment/

●国際バカロレアとアオバについて

国際バカロレア機構(本部:ジュネーブ)が提供する国際教育プログラム、国際バカロレア(IB:International Baccalaureate)は、1968年に設立されました。このプログラムは、世界の複雑性を理解し、それに対処できる生徒を育成することを目的としています。さらに、生徒に未来において責任ある行動を取る態度とスキルを身につけさせ、国際的に認められる大学入学資格(国際バカロレア資格)を提供して、大学進学の道を確保します。

現在、国際バカロレア機構は認定校に対して共通のカリキュラムを作成し、世界共通の国際バカロレア試験を実施し、国際バカロレア資格の授与を行っています。

・参考:文部科学省(https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/ib/)



アオバは、2015年6月と同年7月に、IBのディプロマプログラム(DP)および初等教育プログラム(PYP)の認定校となりました。2016年9月には、中等教育プログラム(MYP)も認定され、初等部(PYP)、中等部(MYP)、高等部(DP)全てでIB教育を提供する体制が整いました。国内でこれら全プログラムの認証を持つ学校は14校あり、アオバはその中で5校目です。

※IBの「初等教育プログラム(PYP)」、「中等教育プログラム(MYP)」、「ディプロマプログラム(DP)」の3つのプログラム、および「IBキャリア関連サーティフィケート」を提供できるのは、国際バカロレア機構に認定された学校のみです。候補校であることが、IBワールドスクールとして認定される保証ではありません。

・IBおよびIBプログラムの詳細はこちら:https://www.ibo.org/

当社グループのインターナショナルスクール並びに幼児教育の拠点一覧

●アオバジャパン・インターナショナルスクール

【国際バカロレア(IB)PYP,MYP,DP認定校】

・目黒キャンパス(目黒区青葉台)

・光が丘キャンパス(練馬区光が丘)

・文京キャンパス(文京区本駒込)



【国際バカロレア(IB)PYP認定校】

●アオバジャパン・バイリンガルプリスクール

【国際バカロレア(IB)PYP認定校】

・晴海キャンパス(中央区晴海)

・芝浦キャンパス(港区芝浦)

・早稲田キャンパス(新宿区高田馬場)

・三鷹キャンパス(東京都三鷹市)

・中野キャンパス(中野区南台)



【国際バカロレア(IB)PYP候補校】

・下目黒キャンパス(目黒区下目黒)

・用賀キャンパス(世田谷区上用賀)※2023年4月に新規開校



●その他

【ケンブリッジ大学国際教育機構認定校】

・ムサシインターナショナルスクール・トウキョウ(三鷹市下連雀)



【国際バカロレア(IB)PYP認定校】

・サマーヒルインターナショナルスクール(港区元麻布)

【アオバジャパン・インターナショナルスクールについて】



株式会社ビジネス・ブレークスルー(所在地:東京都千代田区、代表取締役:柴田巌、以下BBT)の子会社である株式会社アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ(本店:東京都練馬区)が運営する歴史あるインターナショナルスクール。1976年に目黒区青葉台での開校。幼児から12年生(高校3年生)までを対象とした、特定の宗教を持たない共学のインターナショナルスクール。日本語クラス以外の授業はすべて英語で行われる。国際バカロレアのカリキュラムに積極的に参加できるようになるための英語サポートプログラムも充実している。幼稚園から高校までの全ての課程において北米および国際水準のカリキュラムを提供、卒業生は世界中の大学への出願資格が得られる。

さらに、アオバはCIS(カウンシル オブ インターナショナル スクールズ)および NEASC(ニューイングランド アソシエイション オブ スクールズ アンド カレッジズ)の認証も受けている。また、国際バカロレア機構(IBO)より国際バカロレア(IB)DP(高等部)、MYP(中等部),PYP(初等部・幼稚部)の認定校として承認されており、すべての課程においてIB教育を提供している。 http://www.aobajapan.jp/



【BBTについて】



グローバル環境で活躍できる人材の育成を目的として1998年に世界的経営コンサルタント大前研一により設立された教育会社。設立当初から革新的な遠隔教育システムによる双方向性を確保した質の高い教育の提供を目指し、多様な配信メディアを通じてマネジメント教育プログラムを提供。大学、大学院、起業家養成プログラム、ビジネス英語や経営者のための勉強会等多用な教育プログラムを運営するほか、法人研修の提供やTV番組の制作などあらゆる年齢層に対し生涯に渡る「リカレント教育」を提供する。在籍会員数約1万人、輩出人数はのべ約5万人以上。また、1,300社以上の企業に対して研修を提供。2013年10月のアオバジャパン・インターナショナルスクールへの経営参加を契機に、生涯の学習をサポートするプラットフォーム構築をグループ戦略の柱の1つとして明確に位置づけている。https://www.bbt757.com



