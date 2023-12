[ノウビフォー]

KnowBe4が中規模企業部門で第3位の座を獲得





東京(2023年12月8日発)- 世界のセキュリティ意識向上トレーニング市場をリードするKnowBe4(本社:米国フロリダ州タンパベイ、創立者兼CEO:Stu Sjouwerman (ストゥ・シャワーマン))は、米Foundry'社発行のComputerworld誌でKnowBe4を2024年度「IT分野での最も働きやすい職場」の1社に選ばれたことを発表しました。





この賞は、優れた福利厚生と報酬を提供しながら、IT人材のための働きやすい職場作りに取り組んでいるトップクラスの組織を評価するものです。受賞企業は、Computerworld.comで、2024年の「IT業界で最も働きやすい職場(Best Places to Work in IT)」調査の結果とともに紹介されます。



Foundry社のコンテンツストラテジー担当グローバルディレクターのRob O’Regan(ロブ・オレガン)氏は、次のようにコメントしています。

「テクノロジーは、現代のビジネスにおいてますます重要な役割を果たしています。ITプロフェッショナルは、このトレンドの恩恵を受け続けています。今年の受賞企業は、人材を増強し、人材のスキルアップ、再スキルアップ、多様化のためのさまざまな方策を講じています。これらの企業は、競争が激化するIT環境において、人材の獲得・確保・維持のための新たな方法を模索しているIT部門や人事部門のリーダーに1つのモデルを提示してくれています。」



KnowBe4のチーフHRオフィサーであるAni Banerjee(アニ・バネルジー)は、11の全事業者での「働きがい認定」受賞について次のようにコメントしています。

「KnowBe4が6年連続で働きがいのある会社として評価されたことは、大変光栄なことです。この受賞は、優秀な社員のためにダイナミックでやりがいのある職場環境を提供するというKnowBe4のコミットメントを裏付けるものです。KnowBe4は、従業員が歓迎する協力的かつ透明性の高い、楽しい職場を育むことに加えて、公休、キャリアアップの機会、全社的な毎月のボーナスなど、包括的な福利厚生パッケージを提供しています。KnowBe4が、今年度も働きがいのある会社の1社に選出されたことは、「働きがいのある会社」に選ばれ続けるという当社が常に傾けている努力を反映しており、誇りに思っております。」



KnowBe4についてもっと知りたい方,、または募集職種に興味のある方は、https://www.knowbe4.com/careers/locations/tokyo をご覧ください。



<KnowBe4について>

KnowBe4は、セキュリティカルチャー(文化)と人的防御層(ヒューマンディフェンス・レイヤー)の形成・構成に重点を置く、セキュリティ意識向上トレーニングとフィッシングシミュレーション・分析を組み合わせた世界最大の統合型プラットフォームのプロバイダーです。KnowBe4は、IT/データセキュリティ・エキスパートであるStu Sjouwerman(ストゥ・シャワーマン)によって2010 年8 月に米国フロリダ州タンパベイで設立され、セキュリティの「人的要素:ヒューマンエラーの克服」にフォーカスして、ランサムウェア、CEO攻撃/詐欺、ビジネスメール詐欺(BEC)を始めとする巧妙化するソーシャルエンジニアリング手口などの社員ひとり一人のセキュリティに対する認識を高めることで、「人」を狙うセキュリティ脅威から個人、組織、団体を防御することを支援しています。2023年9月現在、6万5千社を超える企業や団体がKnowBe4を採用して、防御の最終ラインとして「人」による防御壁を構築しています。KnowBe4についてさらに知りたい方は、www.knowbe4.jp をアクセスしてください。



<Best Places to Work in IT>

「IT分野での最も働きやすい職場」リストは、Foundry社のComputerworldによってテクノロジープロフェッショナルのために最も働きやすい職場の上位社を毎年選定しています。このリストでは、福利厚生、キャリア開発・人材育成、トレーニングおよび従業員定着率を含む広範なカテゴリーに対してアンケート方式で各社の現状を調査した結果を統計分析しています。これに加えて、このランキングは、業界の専門家による審査・検証を経て決定されます。



<Computerworldについて>

Computerworldは、今日のパワフルなウェブ、モバイル、およびデスクトップアプリケーションを巧みに活用して、企業ユーザーとその管理者に向けて、ビジネス上の優位性を生み出すための支援を行う、業界をリードするテクノロジーメディアブランドです。また、Computerworldは、企業システムの最適化を担当するIT管理者にガイダンスを提供すると同時に、新しいコラボレーションプラットフォームを駆使することで、新たなエクスペリエンスを生み出すビジネス変革を支援しています。Computerworldの受賞歴のあるWebサイト(www.computerworld.com )、戦略的マーケティングソリューション、リサーチは、世界最大のグローバルITメディアネットワークの中核を形成しています。Computerworldは、Foundry(旧IDGコミュニケーションズ)が発行しています。Foundry社の会社情報については、https://foundryco.com/japan/ を参照してください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/10-03:40)