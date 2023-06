[株式会社 Brave group]

商品仕様や店舗別特典のビジュアル、収録楽曲の詳細を公開!



株式会社RIOT MUSIC(本社:東京都港区、代表取締役:武田洸樹、株式会社Brave group100%子会社)は、2023年6月14日に所属アーティスト6名の新曲が収録されるフルアルバム「Re:Volt」を発売いたします。

今回、商品仕様や店舗特典のビジュアル、収録楽曲を初公開しました。









株式会社RIOT MUSICに所属する6名のアーティストが参加するフルアルバム「Re:Volt」が、2023年6月14日(水)にリリースします。

各アーティストによるソロの新曲と6名全員で歌唱する新曲の計7曲に、配信などでリリースした既存の楽曲5曲を加えた全12曲のフルアルバムとなります。

2023年4月に行われたライブ「Re:Volt 2023」で披露された、道明寺ここあ「In the dawn light」、松永依織「永遠の場所」、長瀬有花「2 O’clock」、凪原涼菜「PRELUDE」、皇 美緒奈「I Promise You」、朝倉杏子「アプリコットブロッサムマジック」、全体曲「We Are Here」が初収録となります。

また、既存楽曲も今回のアルバムのためにリマスタリングを施しており、今までとは違った魅力が発見できる音源となっております。



アルバム「Re:Volt」は「完全限定生産盤」として、特別仕様でお届けいたします。

これまでの歩みを示す現在地として、そして後戻りせず進み続けるといったメッセージをパッケージに込めており、商品は全体が包装紙の中に包まれ、開くと現れるボックスにはCDとブックレットを収納しております。

「包装紙を破る」という一度きりの開封体験から、今回の作品をお楽しみください。



公式ECサイト「RIOT MUSIC OFFICIAL STORE」ではレコードパッケージ風Tシャツが付属する「オフィシャルストア限定豪華盤」を販売いたします。

レコードサイズに折りたたまれたTシャツに「帯」が付属したパッケージとなっており、Tシャツとして着用してもそのまま飾っても楽しめるアイテムとなっております。

こちらのTシャツは今回だけの限定グッズです。



また、一部の対象店舗では購入特典をご用意しております。

「ゲーマーズ」では道明寺ここあ、「Amazon」では松永依織、「タワーレコード」では長瀬有花、「アニメイト」では凪原涼菜、「楽天市場」では皇 美緖奈、「HMV」や「とらのあな」等では朝倉杏子と、それぞれの店舗別にアーティストをイメージしたスマートフォンストラップ(非売品)をお渡しいたします。



※それぞれ特典の数量には店舗ごとに限りがございます。配布が終了していた場合はご了承ください。

RIOT MUSIC「Re:Volt」は公式ECサイト「RIOT MUSIC OFFICIAL STORE」を始めとした各店舗にて現在予約受付中。



RIOT MUSIC「Re:Volt」





実力派バーチャルアーティストプロダクションを抱える「RIOT MUSIC」の約2年ぶりとなるフルアルバムがリリース!

道明寺ここあ、松永依織、長瀬有花、凪原涼菜、皇 美緒奈、朝倉杏子によるソロの新曲と6名による全体新曲を収録。

「完全限定生産盤」はボックスやブックレットを付属した特別仕様。



■商品情報



RIOT MUSIC「Re:Volt」完全生産限定盤

価格:4,980円(税別)



■収録楽曲(全12曲)

01.Horizon / 道明寺ここあ

02.フルスロットル!!!!!! / 松永依織

03.I Promise You / 皇美緖奈

04.かたどられたばしょ / 長瀬有花

05.Okeanos / 凪原涼菜

06.アプリコットブロッサムマジック / 朝倉杏子

07.2 O’clock / 長瀬有花

08.永遠の場所 / 松永依織

09.PRELUDE / 凪原涼菜

10.セントエルモの火 / 皇 美緖奈

11.In the dawn light / 道明寺ここあ

12.We Are Here / RIOT MUSIC(道明寺ここあ,松永依織,長瀬有花,凪原涼菜,皇 美緒奈,朝倉杏子)

※03,06,07,08,09,11,12は今回初収録の新曲



■特典情報

▼公式ECサイト「RIOT MUSIC OFFICIAL STORE」

オフィシャルストア限定豪華盤

価格:8,800円

https://riotmusic.store/collections/2306-album-revolt/products/2306-album-revolt



▼一部対象店舗特典:アーティストイメージスマートフォンストラップ(全6種)

・ゲーマーズ:道明寺ここあ

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10653305/

・Amazon:松永依織

https://www.amazon.co.jp/s?k=B0C28PMRWK

・タワーレコード:長瀬有花

https://tower.jp/search/advanced/item/search?jan=4582579341839

・アニメイト:凪原涼菜

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2249137/

・楽天市場:皇 美緖奈

https://books.rakuten.co.jp/rb/17487766/

・HMV,とらのあな等:朝倉杏子

https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/210006647184

※それぞれ特典の数量には店舗ごとに限りがございます。配布が終了していた場合はご了承ください。



RIOT MUSICとは









RIOT OF EMOTIONS -人生を変える感情の創出-

RIOT MUSICは「感情を突き動かす歌」を産み出す音楽事務所です。



アーティストのエモーショナルな歌で魂を揺さぶり、未知の感情を呼び起こしたい。

感情が変われば行動が変わり、行動が変われば人生が変わる。

そんな「人生を変える感情の創出」を理念に掲げています。



世代や国境を超え、すべての人の味方になれる歌を届け、芽生えた感情で世界が少しでも良くなって欲しい。「RIOT OF EMOTIONS」にはそんな想いが込められています。



また事務所名にある「RIOT」は「暴動」という意味で使われることが多いですが、他に「奔放」「多種多彩」「非常に面白い」という意味もあります。「多種多彩」な「非常に面白い」感情を「奔放」する心の壁を壊す革新的な「暴動」の様な歌を奏でていきます。



<関連リンク>

Official Site:https://riot-music.com/

Twitter:https://twitter.com/RIOTMUSIC_info



会社概要





株式会社RIOT MUSIC

・会社名:株式会社RIOT MUSIC

・設立:2022年7月1日

・資本金:10,000,000円(資本準備金含む)

・代表者名:代表取締役 武田洸樹

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:1.IP事業

2.Web3事業



株式会社Brave group

・会社名:株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:2,197,917,025円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:メタバース領域における

1.IP事業

2.Platform事業

3.Incubation事業

・公式サイト:https://bravegroup.co.jp/

・公式メディア:https://media.bravegroup.co.jp/

・グループ会社一覧:https://bravegroup.co.jp/group-companies/



