株式会社電通国際情報サービス(本社:東京都港区、代表取締役社長:名和 亮一、以下 ISID)は、2023年9月6日(水)、株式会社エクスモーション(本社:東京都品川区、代表取締役社長:渡辺 博之、以下 エクスモーション)と業務提携契約を締結し、 “Over The Air技術※1”(以下、OTA)の普及を見据えた次世代の自動車開発支援ソリューションの共同開発およびソフトウエア開発のコンサルティングから開発支援システム構築・導入までのワンストップサービスの提供を目指します。

※1 無線通信を経由してデータを送受信し、ソフトウエアの更新などを行う技術。スマートフォンのOSやアプリの更新に利用されている。







自動車業界を取り巻く環境とトレンド





近年製造される自動車は、コンピューター制御によるさまざまなシステムを搭載しており、その各部にソフトウエアが組み込まれています。さらに、ICT端末としての機能を有するコネクテッドカーは、マップの更新やエンターテインメント機能をはじめ、車両の状態や周囲の道路状況などのデータをセンサーから取得し、ネットワークを介して送受信することで安全性や利便性を高めています。

今後、自動運転やEV(電気自動車)化の進展とともに、ソフトウエアのウェイトがより一層高まることが予想されており、ネットワーク環境下で自動車が搭載するさまざまなソフトウエアの定期更新や新機能のダウンロードを可能とすることができるOTAの需要も高まりを見せています。

こういった市場環境とトレンドを踏まえ、今後の自動車開発においては、OTAを前提とした「ソフトウエアファースト」の製品開発や製造が飛躍的に進むことが予想されています。



業務提携の背景





「ソフトウエアファースト」にシフトする自動車開発の変革を踏まえ、ハードウエア設計領域のソリューションとシステムインテグレーションに強みを有するISIDは、ソフトウエア開発領域における高度なノウハウと豊富なコンサルティング実績を持つエクスモーションと自動車の開発課題の解決に寄与できるワンストップソリューションの企画・開発・提供を目的とし、業務提携契約を締結します。



業務提携の内容





1. コンサルティング~システム構築・導入サービスの提供

エクスモーションのソフトウエア開発におけるコンサルティングサービスからISIDの開発支援システム構築・導入までをワンストップサービスとして提供します。

また、エクスモーションが持つソフトウエアの開発手法を、ISIDのPLM※2/ALM※3ソリューションに組み込むことで、ソフトウエア開発における最適な情報管理システムの構築を支援します。



2. 「ソフトウエアファースト」の自動車開発をサポートする次世代型人材の育成

ISIDの設計・開発・製造分野の教育メニューとエクスモーションのソフトウエア開発人材育成ソリューションを組み合わせ、「ソフトウエアファースト」時代の自動車開発における次世代人材のスキル定義やハードウエアエンジニアからのキャリアチェンジなどを含む、戦略的かつ実践的な人材育成を支援する教育サービスを提供します。



3. 自動車業界でのOTAの普及を見据えたソリューションの共同開発・提供

OTAの普及を促すためには、市場を走行する自動車から取得したマスデータ(位置情報、道路標識、走行距離、ユーザー操作情報)や天候や地図、道路状況などの一般データを利活用したサービスの構築が不可欠となります。両社は、こういったさまざまなデータを利活用するためのソフトウエア開発手法を共同で研究し、ISID製品をはじめとした自動車開発支援ソリューションへ適用させ、ソリューションとして提供します。



※2 Product Lifecycle Managementの略。製品ライフサイクル管理。

※3 Application Lifecycle Managementの略。アプリケーションソフトウエアのライフサイクル管理。



エクスモーションについて https://www.corporate.exmotion.co.jp/





エクスモーションは、高品質なソフトウェアを通して新しい社会の実現に貢献することを企業理念とし、組込みソフトウェア開発の技術参謀として、製造業のお客様のソフトウェア開発における課題解決を担ってまいりました。

提案した内容を実際に自分たちで実践し、直接課題解決まで手掛けるワンストップ型の実践的スタイルを武器に、お客様のソフトウェアファーストの実現による製造業DXを支援しています。



電通国際情報サービス(ISID)について https://www.isid.co.jp





ISIDは、「HUMANOLOGY for the future~人とテクノロジーで、その先をつくる。~」をビジョンに、社会や企業のデジタルトランスフォーメーションを、確かな技術力と創造力で支援しています。

金融、製造、ビジネスソリューション、コミュニケーションITの4領域で培ったソリューションの提供に加え、テクノロジーや業界、企業、地域の枠を超えた「 」を推進し、顧客、生活者、社会の進化と共存に寄与するソリューションを生み出し続けます。



* 本リリースに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



