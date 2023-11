[株式会社ライズコミュニケーション]

遂に始動!MIKA‐Lの歌声が日本にもどってくる!







韓国ボーイズグループ大国男児の元リーダーでメインボーカルとして活躍していたミカが、

長い空白を経て、ソロアーティストとして、新しい名前【MIKA‐L】として生まれ変わって帰ってくる!

2024年の年明け、1月13日(土)に、入隊前にソロとして最後に公演を行った思い出のある会場東京表参道のラパンエアロにて待望のLIVE【MIKA-L NewYear Live in Japan ーRe:writeー】を開催し再始動する。

さらに磨きをかけた唯一無二の歌声で誰もが認める抜群の歌唱力で、新しい年の初めに、再びスタートラインに立ち、新たなページを書き換える。

今もなおMIKA‐Lの歌を聴くことを楽しみに心待ちにしていた多くのファンにとって、MIKA‐Lとの再会は感動の時間になる。

新生MIKA⁻Lの記念すべきLIVEにご期待ください。





チケットは一般発売に先駆け11/2(木)17:00~11/7(火)23:59主催者先行受付実施!





★詳細は特設サイト → https://ticketstage.jp/mikal0113/



~公演概要~

【公演タイトル】MIKA-L NewYear Live in Japan ーRe:writeー

【公演日】 2024年1月13日(土)

【会場】 LAPIN ET HALOT(ラパン・エ・アロ)東京都渋谷区神宮前5-44-2 B1

【開場/開演】 <1部> 開場 13:00/開演 13:30

<2部>開場 17:00/開演 17:30

【出演者】 MIKA-L

【チケット代】 全席指定 ¥8,800(税込)

※4歳以上有料,3歳以下入場不可

【チケット販売スケジュール】

第一弾 主催者先行(抽選):11/2(木)17:00~11/7(火)23:59

PG先行(抽選) :11/9(木)17:00~11/13(月)23:59

PG先行(先着) :11/15(水)17:00~11/21(月)23:59

一般発売 :11/21(火)10:00~

【主催】 RISE Communication

【お問い合わせ】 event@risecom.jp





★公演特設サイト https://ticketstage.jp/mikal0113/

★RiseCommunication X https://twitter.com/risecomofficial





ーProfile-

MIKA‐L(ミカエル)

本名:イ・スフン

1990年6月28日生まれ

K-POPボーイズグループ大国男児のリーダーとして、2010年韓国デビュー、翌2011年には日本でもデビューし、発売するシングルがすべてオリコン上位にランクインするなど多くのファンに愛されて活動。グループではメインボーカルを担当するなど、抜群の歌唱力と個性的な声で高い評価を得る。

グループ活動を終え兵役に就き、その後アーティストとしての活動はしていなかったため、今回は除隊後初のLIVEとなる。



2023/11/02