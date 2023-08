[株式会社エスクリ]

挙式・披露宴の企画・運営を主たる事業として展開する株式会社エスクリ(本社:東京都中央区、代表取締役社長CEO:渋谷守浩、東証プライム:証券コード 2196 以下、エスクリ)が運営するワインショップ「WINELIST」では、2023年8月5日よりアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて日本初入荷となるワインを先行販売いたします。





ご紹介するのは、オーストラリアワイン発祥の地とも言われているオーストラリア ニュー・サウス・ウェールズ州のハンター・バレーにある「ヴィンデンワインズ」のワインです。ヴィンデンワインズの醸造家であるアンガス氏は、最も優れた35歳以下の若手醸造家に贈られる「Young Achiever of the Year」を受賞して以来、ワイン雑誌の表紙を飾るなど、オーストラリアのメディアで注目を浴び続けています。そんなヴィンデンワインズが、この夏日本に初上陸します。この機会にぜひお楽しみください。



<プロジェクト概要>

販売期間:2023年8月5日(土)~2023年8月27日(日)

URL:https://www.makuake.com/project/winelist5/

※20歳未満の方は、お酒をお買い上げできません。







サステナブルにこだわった限りなくナチュラルなワイン造り





ヴィンデンワインズの自社畑は全て、除草剤・農薬・殺虫剤などの人工的な薬剤等は一切使用せず、銅・硫黄など自然に存在するもののみを使用しています。オーストラリア土着の植物を大切にすることで、土にしっかりと栄養が行き渡るよう配慮し、出来る限り自然そのものの力を生かすことができる環境作りを心がけています。ブドウの木々の下にある雑草は、除草剤で処理するのではなく、雑草刈り機や手作業でしっかりとコントロールし、堆肥も手作りしています。そうすることで、ただ「ブドウ」という作物にだけ着目するのではなく、畑全体の環境や循環が良くなるよう考えています。それこそがアンガス氏のブドウ栽培のこだわりです。 もちろんブドウは全て手積みで、醸造に手を加えるのは最小限にすることを心がけています。野生酵母のみを使用し、発酵は全て自然の力に任せており、ほとんど濾過・清澄化を行っていません。そうすることで、ハンター・バレーの真のテロワールを存分に楽しめるワインとなりました。





数々の賞を受賞。現地メディアでも多数掲載される実力派





最も優れた35歳以下の若手醸造家に贈られる「Young Achiever of the Year」を受賞して以来、数々の賞を受賞しています。



【受賞歴抜粋】

・★★★★★ Winery | Halliday Wine Companion, 2022

5スター ワイナリー | ハリデー ワイン コンパニオン2022

・Top Wineries of Australia | The Real Review, 2021

オーストラリアのトップワイナリー | ザリアルレビュー2021

・Top 50 Vineyards | Young Gun of Wine, 2021

トップ 50 のヴィンヤード | ヤングガン・オブ・ワイン2021

・Top 50 Wine Producers | Different Drop, 2022-’20

トップ 50のワイン生産者 | ディファレント ドロップ2022-'20

・Top 50 Winemakers | Young Gun of Wine, 2021-’20

トップ 50 のワイン醸造家 | ヤングガン・オブ・ワイン2021-'20



また、ワイン雑誌の表紙を飾るなどメディア掲載も多くされており、ハンター・バレー屈指の注目ワイナリーとなっています。



ヴィンデンワインズの日本初入荷にあたり、いち早く皆様にお楽しみいただきたくMakuakeでの先行販売をすることといたしました。お得なセット販売もございますので、どうか、温かい応援をお願いいたします。

「オーストラリアで大注目!自然の力で栽培した新星ナチュール "ヴィンデンワインズ"」は、2023年8月27日までMakuakeにて販売中。リターンのお届けは2023年9月末を予定しております。



プロジェクトページ:https://www.makuake.com/project/winelist5/





会社概要





社名 : 株式会社エスクリ

設立 : 2003年6月

資本金 : 5,000万円(2023年3月31日現在)

所在地 : 東京都中央区日本橋小網町6-1 山万ビル

上場市場 : 東証プライム (証券コード 2196)

従業員数 : 831名(2023年3月末現在、グループ全体)

年商 : 連結241億円(2023年3月期)

代表者 : 代表取締役社長CEO 渋谷 守浩

事業内容 : 挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業

URL : https://www.escrit.jp/



【グループ会社】

株式会社渋谷(本社:奈良県桜井市) 、SHIBUTANI エステート・パートナーズ株式会社(奈良県橿原市)



【直営店】

■関東

L2126、ロザンジュイア広尾迎賓館、ラグナヴェールTOKYO、ザ マグナスTOKYO、シャルマンシーナ TOKYO、

アンジェリオン オ プラザ TOKYO、アルマリアンTOKYO、ルミヴェールTOKYO、南青山サンタキアラ教会、

パラッツォドゥカーレ麻布、ラグナスイート新横浜 ホテル&ウエディング、ラグナヴェール Sky Terrace、

ラグナヴェールATELIER、ラ ポルト、ザ ライヴラリー

■東海

ラグナスイートNAGOYAホテル&ウエディング、ラグナヴェールNAGOYA

■関西

ア・ラ・モード パレ&ザ・リゾート、ラグナヴェールPREMIER、ラグナヴェールOSAKA、ラヴィマーナ神戸

■中国

ラグナヴェール広島

■四国

渭水苑/祥雲閣

■九州

アルマリアン FUKUOKA

■東北

ラグナヴェールSENDAI

■北陸

ラグナヴェールKANAZAWA

■沖縄

セントレジェンダOKINAWA



【運営サービス】

ルクリアモーレ、得ナビウェディング、フォトウェディング スマクリ、パーティハンター、WINELIST

アニクリオンラインストア、アニクリトラベル、アジトトラベル



【運営受託・コンサルティング】

Fish Bank TOKYO、神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/05-16:46)