[株式会社Psychic VR Lab]

タイムズ・アベニューを歩きながら再開発の歴史をたどる



リアルメタバースプラットフォーム「STYLY(スタイリー) 」を提供する株式会社Psychic VR Lab(所在地:東京都新宿区、代表取締役 山口 征浩)は、東京都との協働により、ARを活用した新しい都市づくりの魅力を体感できる実証イベント(*1)を開催します。

この取り組みは「世界最高にスタートアップフレンドリーな都市・東京」を目指して昨年11月に東京都より公表された「Global Innovation with STARTUPS」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003819.000052467.html )の一環として、東京都より現場を提供いただき、都との協働を事業成長のきっかけとする「キングサーモンプロジェクト(*2)」による実証イベントとなります。









■対象

どなたでもご参加いただけます。

事前準備は不要ですので、当日お気軽に足をお運びくださいませ。



■日時

・2023年2月24日(金)10:00~17:00(予定)

・2023年2月25日(土)10:00~17:00(予定)

・2023年2月26日(日)10:00~17:00(予定)



■会場

新宿歩行者専用道第2号線(タイムズ・アベニュー)

※新宿駅方面からお越しの方は入口E8をご利用ください



■検証目的

最先端AR技術による都市情報の発信等を通じた、都市づくりに対する都民等参加者の関心・理解度向上の検証を目的としています。



■体験内容

地下歩行空間において、用意されている端末を用いて以下のARコンテンツをご体験いただきます。

・西新宿の再開発の変遷

・未来の西新宿

・ビジュアライズされた東京の都市データ

※体験終了後に、アンケートに回答いただく予定です





端末を地下歩道の壁にかざすとARコンテンツが出現





西新宿 都市開発の過去・現在・未来を街のビジュアライズデータとともに体験





*1 本イベントは、通行される方の妨げにならないよう安全に配慮しながら、スタッフが体験のご案内および誘導をさせていただきます。

*2 本件は、「『未来の東京』戦略」戦略11 スタートアップ都市・東京戦略「東京発ネクストユニコーン創出プロジェクト」を推進する事業です。





■ご来場者様のお問合せ先

・事業全般に関すること

東京都 デジタルサービス局 デジタルサービス推進部 デジタルサービス推進課

03-5320-7622



・当日のイベントに関すること

株式会社Psychic VR Lab

03-6380-5639(森逸崎)







東京都の都市づくりについて



東京都都市整備局が、都市づくり全般に関わる政策の立案、道路や鉄道などの都市基盤整備、土地区画整理事業や都市再開発事業などによる市街地の整備、宅地開発や建築物に関わる指導、米軍基地対策など、都民生活や企業活動に広く関わる業務を担っています。



都市整備の計画から事業実施まで幅広い領域を所管する局の特性をいかし、現場感覚と新たな発想で着実に事業を推進しながら、中長期的に未来を見据えた都市づくりを展開します。







STYLYについて



STYLYは、アーティストに空間表現の場を提供するリアルメタバースプラットフォームです。

STYLYを活用することで、Webブラウザのみで、VR/AR/MRコンテンツを手軽に制作できるだけでなく、VR HMDやWebブラウザ、スマートフォン、ARグラスなど多彩なデバイスに配信することが可能です。また、MacやWindowsに対応。VR対応型PC以外の普及型パソコンでも稼働します。また、MAYA、Blenderなどの3Dソフトはもちろん、YouTube、SoundCloudといったサービスと連携しているので、複雑な操作なしに各種素材を取り込み、空間制作に活用することができます。

10月のアップデートにより東京6都市(東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・京都)に対して、都市空間にAR/MRコンテンツを配信できる都市空間のXR化機能を公開。今後は世界中のアーティスト・クリエイターが都市スケールのAR/MRコンテンツを作成・配信できる環境を整備していきます。



・STYLY Official Site:https://gallery.styly.cc/about/ja

・STYLY GALLERY:https://gallery.styly.cc/

・STYLY Mobile:

Google Play | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psychicvrlab.stylymr

App Store | https://apps.apple.com/jp/app/styly/id1477168256

・STYLY for Nreal:

GooglePlay:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psychicvrlab.styly.Nreal





株式会社Psychic VR Lab について



・本社所在地 :東京都新宿区新宿1丁目34−2 MORIAURA 2F

・代表者 :代表取締役 山口征浩

ブラウザだけでXR空間を構築し、配信を行うことができるクラウドサービス『STYLY』を展開、すべてのアーティストがXR空間を作ることができる世界を作ることをミッションにアート、ファッションからライフスタイルに関わるインターフェイスのXR化を推進しています。

Official Site:https://psychic-vr-lab.com/



<本プレスリリースに関するお問い合わせ先>

株式会社Psychic VR Lab

担当 : 森逸崎



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/17-17:16)