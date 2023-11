[イシン株式会社]

「保険」関連の概況



保険業界における課題をテクノロジーで解決するインシュアテック分野は、デジタル化の進展の中、2016年以降毎年資金調達を拡大し、2021年に前年度比90%増という資金調達額を記録しました。しかし、2022年にはその額は前年比半分以下となり、2020年以前の水準に戻っています*。このようにここ何年かのインシュアテックを取りまく環境や資金の流れの変化は大きかったと言えますが、より長期的に見た場合には、世界のインシュアテック市場は成長傾向にあることには変わらず、その市場規模は2027年に$40B近くに達すると予測している調査会社もあります**。



ここ数年に大きな変容を遂げたインシュアテックの中でも、AIやIoT技術の普及に伴い、正確な顧客データに基づいたパーソナライズされた保険に注目が集まっています。代表的なものとしては、自動車に設置したデバイスから運転情報を読み取り、保険料の算定に活用するテレマティクス保険があります。また健康保険の分野では、健康スコアの高いユーザーや、所定の運動を実施するなど良い生活習慣を身につけたユーザーに割引や特典を付与するといった、ユーザーの健康を増進しつつ保険料の削減にも資するサービスに資金が集まっています。



インシュアテックの先駆けともいえるデジタル技術を活用したオンライン手続きについても、近年ではAIや機械学習の支援により、見積りやリスク評価などのより高度な業務にまで自動化が進んでいます。数分で申し込み手続きが完了するなどユーザーの利便性を高めるほか、保険会社とユーザー両方にコスト削減のメリットがあります。他にも、組み込み保険や自動化システムのAPI提供、ユーザーに最適な保険商品を提案するマーケットプレイスなどのサービス、サイバーセキュリティ保険や気候変動リスク・災害に備えるパラメトリック保険といった近年の社会問題に対応した保険など、様々な保険やサービスが登場しています。



本レポートでは、世界のインシュアテック関連スタートアップの中から累計資金調達額トップ50社(2023年6月時点)をピックアップし、カテゴリーに分類してご紹介します。



「健康 / 生命 / 年金保険」「損害保険」「テクノロジー」の各カテゴリーから注目スタートアップを紹介





本レポートでは下記注目カテゴリーを取り上げております。



【10つの注目カテゴリー】

「健康 / 生命 / 年金保険」

・ウェルネス・生命保険

・メディケア関連

・年金保険

・従業員向け保険



「損害保険」

・モビリティ

・再保険

・サイバー保険

・住宅保険



「テクノロジー」

・業務効率化

・マーケットプレイス



