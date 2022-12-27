不動産投資型クラウドファンディング「Rimple(リンプル)…
［プロパティエージェント株式会社］
『DX』と『不動産』で価値を創造する企業、プロパティエージェント株式会社 (本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、以下 プロパティエージェント)が運営する不動産特定共同事業法に基づく不動産投資型クラウドファンディングサービス「Rimple(リンプル)」(以下、「Rimple」)は、12月27日より「年末年始お年玉キャンペーン」を開催いたします。今年は、2ファンド開催で年利は5%とRimple直近1年のファンドの中での最高利回りのファンドとなります。また、公式Twitterフォロー＆リツィートやRimple新規会員登録された方の中から、抽選でAmzonギフト券が当たるなど、お得なお年玉キャンペーンも同時に実施いたします。
是非、このお得なキャンペーン期間に奮ってご応募ください。今後も、プロパティエージェントでは、会員の皆様に最適な情報を最適なタイミングで届けてまいります。
Rimpleお年玉キャンペーンの詳細は次の通りです。
【今年も開催！ お年玉キャンペーン概要】
第1弾 2ファンドのお年玉ファンドを開催。年利はなんと直近1年のRimpleで最高の5%！
【Rimple's Seletion #51】
ファンド名 ：Rimple's Selection #51
対象物件名 ：クレイシア赤羽 2戸 ※区分マンション2戸を1ファンドとして組成
最寄駅 ：東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」徒歩3分
出資総額 ：71,600,000円
出資構造 ：優先出資70％、劣後出資30％
一口出資金額 ：10,000円
運用期間 ：6ヵ月間
予定利回り ：5.0％(年利)
募集開始 ：2023年1月13日（金）18:00
募集終了 ：2023年1月16日（月）18:00
出資者当選方式：抽選
抽選結果の連絡：2023年1月18日（水）18時以降を予定
お振込期日 ：2023年1月25日（水）
https://funding.propertyagent.co.jp/funds/detail/54
【Rimple's Seletion #52】
ファンド名 ：Rimple's Selection #52
対象物件名 ：クレイシア秋葉原 2戸 ※区分マンション2戸を1ファンドとして組成
最寄駅 ：東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」徒歩10分
出資総額 ：91,900,000円
出資構造 ：優先出資70％、劣後出資30％
一口出資金額 ：10,000円
運用期間 ：6ヵ月間
予定利回り ：5.0％(年利)
募集開始 ：2023年1月27日（金）18:00
募集終了 ：2023年1月30日（月）18:00
出資者当選方式：抽選
抽選結果の連絡：2023年2月1日（水）18時以降を予定
お振込期日 ：2023年2月8日（水）
https://funding.propertyagent.co.jp/funds/detail/55
第2弾 年始からお得に投資を始めリアルエステートコインGetのチャンス！
キャンペーン内容：対象ファンドへの出資にご応募いただいた方の中から、
それぞれ抽選で10名様にリアルエステートコイン2,000円分をプレゼント
参加方法 ：Rimple's selection#51・Rimple's selection#52に出資応募
ファンド詳細 ：https://funding.propertyagent.co.jp/funds
注意事項 ：キャンペーン適応期間は、本ファンドの募集期間中となります
ファンド応募をキャンセルされた方はキャンペーン対象外となります
2月末を目途に当選者には当選通知メールをお送りし、コイン付与を実施します
※リアルエステートコインとは、他社のポイントをリアルエステートコインに交換し、プロパティエージェントが運営する各種サービスで利用できるコインです。
サービス概要：https://funding.propertyagent.co.jp/flow#coin
第3弾 公式Twitterのフォロー＆リツイートでお年玉をGetしよう！
応募期間：12/27(火)～1/16(金)
応募方法：１.「Rimple」公式の（@Rimple_pa）のTwitterアカウントをフォロー
２.対象キャンペーンツイートをリツイート
賞品 ：抽選で合計23名様に、『Amazonギフト券2,000円分』が当たります
Rimple公式Twitter：https://twitter.com/rimple_pa
第4弾 Rimple新規会員登録で、お年玉がもらえるチャンスが!?
応募期間：12/27(火)～1/30(月)
応募方法：対象期間中に、「Rimple」に新規会員登録する
対象者 ：過去に会員登録がなく、対象期間中に本人確認、投資家登録まで完了された方
賞品 ：抽選で5名様に、『Amazonギフト券5,000円分』が当たります
＜RIｍpleをもっと知ろう！不動産投資セミナー開催！＞
開催日時：1/14(土)・1/22(日)・1/27(金)
開催内容：各回先着10名様限定で、「Rimple」セミナーをオンライン開催いたします。
当日は、不動産クラウドファンディングの仕組みから、メリットデメリット、
「Rimple」の特徴、元となる不動産投資の仕組みについてと幅広く解説します。
・1/14(土) 13:00~14:00のお申し込みはこちら
https://bit.ly/3Waz9SG
・1/22(日) 13:00~14:00のお申し込みはこちら
https://bit.ly/3G1MZB7
・1/27(金) 18:00~19:00のお申し込みはこちら
https://bit.ly/3jgEmK3
サービス概要
１口１万円からスマホで簡単に始められる不動産投資型クラウドファンディングサイト
「Rimple」https://funding.propertyagent.co.jp/
会社概要
会社名 ：プロパティエージェント株式会社
代表者 ：代表取締役社長 中西 聖
所在地 ：〒163-1341東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階
設立 ：2004年2月6日
上場市場：東京証券取引所プライム市場
資本金 ：6億1,701万円
事業内容：
DX不動産事業
-不動産クラウドファンディング事業
-不動産開発販売事業
-プロパティマネジメント事業（賃貸管理サービス、建物管理サービス）
DX推進事業
-顔認証プラットフォーム事業
-システム受託開発事業
-クラウドインテグレーション事業
URL：http://www.propertyagent.co.jp/
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企業プレスリリース詳細へ （2022/12/27-20:46）
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