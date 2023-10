[株式会社プロントコーポレーション]

株式会社プロントコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役社長:杉山和弘)は、全国の「PRONTO(プロント)」※1にて、10月10日(火)から11月30日(木)までの期間限定で、株式会社第一興商(以下、第一興商)が運営するカラオケルーム BIG ECHO(以下、ビッグエコー)との35周年記念コラボ企画を実施いたします。プロントでは、来店するとビッグエコーで利用できるクーポンがもらえるキャンペーンや、PRONTO 渋谷フクラス店(17時~23時限定)、福岡空港ビアマルシェ SORAGAMIAIR※2の2店舗にて、第一興商が展開する少人数向けカラオケシステム「COCOKARA(ココカラ)」を設置いたします。第一興商では、全国のビッグエコーにてキッサカバ監修のコラボメニューを販売するほか、ビッグエコー渋谷センター街本店にてキッサカバをイメージした装飾のコラボルームをオープンいたします。







1988年日本のバブル期と共に誕生した「プロント」と「ビッグエコー」は、くつろぎの場や歌う楽しさを提供しながら、癒し・憩い・ストレス発散・気分転換と様々な場面で、多くの人々に元気を与えてきました。2020年からは夜の街場から灯が消え苦しい時期が続きました。そんな時期を乗り越え2023年、沢山の方々に支えられながら35周年を迎えることが出来た「プロント」と「ビッグエコー」は、この度タッグを組み再び街場に元気を取り戻すべく『プロント×ビッグエコー THANK YOU 35th キャンペーン』を実施することにいたしました。



プロント×ビッグエコー THANK YOU 35th キャンペーン





実施期間:10月10日(火)~11月30日(木)

企画詳細:https://big-echoxpronto-35th.jp/



■「COCOKARA(ココカラ)」設置店舗

[うたえるプロント♪]

実施店舗:PRONTO 渋谷フクラス店:https://shop.pronto.co.jp/detail/9537/

実施時間:17時~23時のキッサカバ(サカバタイム)限定

[うたえるビアガーデン♪]

実施店舗:福岡空港ビアマルシェ SORAGAMIAIR:https://soraga-miair.owst.jp/

実施時間:10時~22時



■誰でも無料で!「ココカラ精密採点Aiチャレンジ」

ココカラで精密採点Aiを選択して歌います。「ゾロ目」や「35並び」が出たら、ご自分の携帯端末にて画面を撮影して頂き、店舗スタッフに確認してもらったら該当する賞品をプレゼントいたします。歌が好きな人、お酒が好きな人、新しい物が好きな人、実はカラオケが初めて…なんて人も、無料で自由にご利用いただけますので是非お試しください。少人数で一緒に入れます♪



■お互いのクーポンがもらえる!「デジタルスタンプキャンペーン」

実施店舗:全国のプロント・全国のビッグエコー

実施概要:プロント・ビッグエコーの各店舗に設置してあるキャンペーンQRコードを読み取ると、デジタルスタ

ンプがゲットでき、お互いの店舗で利用できるクーポンが必ずもらえます。さらに、両店のスタンプを

ゲットすると抽選で豪華景品が当たるWチャンスキャンペーンにご応募いただけます。

景品:1.プロントでもらえる:ビッグエコーで利用できる総額20%オフクーポン

2.ビッグエコーでもらえる:プロントで利用できるジムビームハイボール1杯無料クーポン※3

3.Wチャンス抽選で当たる:プロントで利用できるマネーデジタルギフト3,500円分(35名様)

ビッグエコーで利用できる割引クーポン(35名様)



■全国のビッグエコーにて、キッサカバ監修のコラボメニュー販売!

「タコさんウインナー」「本気のレモンビームハイボール」「かなりやわらかめのプリンサンデー」など、キッサカバをイメージしたビッグエコーでしか食べることが出来ないコラボフード&ドリンクが登場いたします。



■ビッグエコー渋谷センター街本店(1ルーム)にて、キッサカバルームがオープン!

ビッグエコーに居るのか、キッサカバに居るのか分からなくなるような魅力的な装飾のコラボルームもオープンいたします。



■ビッグエコー関連サイト

第一興商 ニュースリリース:https://www.dkkaraoke.co.jp/news/231003.html



今後もPRONTO(プロント)は、旬を嗜むドリンクやスイーツ、パスタやお酒などを提供する、働く人がいつでも立ち寄れる使い勝手の良い空間として、全国に展開してまいります。



■PRONTO(プロント)

PRONTO(プロント)が目指しているのは、嗜む場所「GREAT GOOD PLACE」。

「昼はカフェ、夜はサカバ。」という「二面性」をキーワードに、働く人がいつでも立ち寄れる、使い勝手の良い空間を一日中ご用意しています。仕事前や休憩時間に立ち寄れて、人々が集うコミュニティともいえるカフェ空間として。また、仕事終わりに仲間と気軽に集え、会話が弾むキッサカバ空間として。プロントならではの嗜む時間を、カフェとサカバでお楽しみ下さい。

※プロントのサカバ=「キッサカバ(喫茶酒場)」酒場でありながら、喫茶店のような懐かしさやワクワク感のある空間やおつまみ、お酒を提供いたします。



公式HP https://www.pronto.co.jp/

Instagram @pronto___official

X(Twitter) @PRONTO_pr



■福岡空港ビアマルシェ SORAGAMIAIR(ソラガ・ミエール)

当社が運営する、国内線旅客ターミナルビル 4階 展望デッキ横にあるビアガーデン。

約300席の開放的な空間で、非日常感を味わいながら九州の食材を使用したおいしい料理や工場直送の極上生ビール7種類をご堪能いただけます。

開放感溢れる広々した店内は宴会や貸切にも最適で、飛行機がみえる席やお仲間とゆっくり楽しめる店内のテーブル席もご用意しております。

公式HP https://soraga-miair.owst.jp/



■BIG ECHO(ビッグエコー)

1988年に「ビッグエコー二又瀬店」を福岡県福岡市にオープン。全国に440店以上(2023年9月現在)を有するカラオケルームです。清潔で過ごしやすい空間に、最新のカラオケ機器と優れた映像・音響を装置し、歌う楽しさとコミュニケーションの場をご用意しています。



■COCOKARA(ココカラ)

“カラオケをいつでもどこでも簡単に”をコンセプトに、少人数でカラオケを1曲から気軽に楽しむことができる新しいスタイルのカラオケです。第一興商が展開する通信カラオケDAMを搭載、ハイクオリティなカラオケ音源や、本人映像をはじめとする高精細な映像などが楽しめます。ヘッドホンを着用して歌唱するスタイルで、カラオケルームとはひと味違うカラオケの音響空間を体感できます。





※1 一部サービスを実施していない店舗がございます。

※2 福岡空港ビアマルシェ SORAGAMIAIRのココカラ設置期間や「ココカラ精密採点Aiチャレンジ」は、内容が異なる場合があります。

※3 20歳未満および、ご希望の方は指定のソフトドリンク1杯無料です。





















