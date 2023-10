[リンクタイズグループ]







メンズライフスタイル誌『OCEANS(オーシャンズ)』(発行元:株式会社ライトハウスメディア、代表取締役:上野研統)は、Wellbeingをテーマにした初めてのアワード「OCEANS Feel So Good AWARD」を実施し、2023年9月25日(月)から順次、受賞者を発表しました。また、受賞者発表セレモニーを10月14日(土)、「渋谷パルコ」にて開催いたしました。



セレモニーでは、今回の受賞者8名の中から、小橋賢児さん、皆川賢太郎さん、平原颯馬さんの3名が登壇、受賞のコメントが語られました。



小橋賢児さんは、「『今日の波どうだった?』と楽屋で会話をするくらい頻繁にサーフィンをしたり、冬は雪山に行ったりと本当に自然と遊ぶことが好きなんです。イベントという仕事は派手に思えますが、いろんな人と地味な打ち合わせの連続です。そうした中でメンタルを保てているのは、自然に触れることで、いいバランスを取れているからなのです。こうした僕のライフスタイルに賞をいただけたのはとてもうれしい。日本は自然の豊かな国なので、皆さんも地球全体を楽しむような毎日を過ごしていただけたらいいなと思います」と快活な表情でコメント。



平原颯馬さんは、「僕は小さい頃から12年ほどサーフィンをやっています。ずっと自分が続けてきたライフスタイルに対し、このような賞をいただくことができとても光栄です」とはにかみながらとコメント。



皆川賢太郎さんは、「アルペンスキーの現役を25年続けた後に、今は雪の上でスキー場の経営をし、自分のライフスタイルそのものが雪の上にあります。それがこの賞に選んでいただいた理由になったのは非常に光栄。日本には四季と豊かな自然があります。僕自身は雪からウェルビーイングをもらっています」と力強くコメントしました。







受賞者発表セレモニーでは、「#Next Wellbeing Action」と題して、それぞれが2024年に挑戦したいことについても発表していただきました。



質疑応答で小橋賢児さんは、「息止め5分に挑戦したい」と発表。「僕は毎朝、ヴィム・ホフ・メソッドという呼吸法を実践しているのですが、そのメソッドの中で最後に5分息を止めるんです。呼吸ができないことで『脳が苦しい状態』をあえて作り出すのです。これまで最長4分くらいまでは止められたんですが、まだ5分の壁は結構厚い。5分息を止めることができたら悟りが開けるのではないかと思っています!」と笑顔で語りました。







同じ質問に対し、平原颯馬さんは「2024年はインドネシアのメンタワイでサーフィンがしたいです。サーファーにとってメンタワイでボードトリップすることは大きな憧れ。もし実現できたら人生の目標を一つ達成できたと言えるんじゃないかと思います。サーフィンを始めた頃からの夢なので、ぜひ挑戦したい」と意気込みを語りました。







皆川賢太郎さんは「SAVE THE SNOW」という目標を掲げ、「僕は雪の上で活動をしているので、雪を守るために大きな挑戦していきたいと考えています。確実に温暖化は進んでおり、雪が降る時期もどんどん短くなっています。僕が具体的に今やっているのは、雪山廃材をリサイクルするという活動。こうした活動は今後も続けていきたい」と語りました。







◆登壇者プロフィール

小橋賢児(The Human Miracle代表取締役/クリエイティブディレクター)



皆川賢太郎(元アルペンスキー日本代表/株式会社HEIDI 代表取締役社長)



平原颯馬(プロサーファー)



◼︎ OCEANS Feel So Good AWARD - The BEST Wellbeings 受賞者は特設サイトにて公開

特設サイトはこちら >>> https://oceans.tokyo.jp/feat/fsg_award2023/



◼︎ 「OCEANS Feel So Good AWARD - The BEST Wellbeings」とは



たくさんのオフタイムの提案をし、たくさんの人たちのオフタイムを追いかけてきたオーシャンズが素敵だと思うのは、パブリックな部分だけでなく、プライベートも充実している人です。



ライフとワーク、どちらかを犠牲にするのではなく、両方を満たしている人こそ輝いている。

同時に、そのハッピーなパワーで周囲まで元気にする人が素敵だと考えます。

それはつまり「Wellbeing」そのもの。



初開催となるアワードのイヤーテーマは「The BEST Wellbeings」です。



今年、一番いい顔をしていた面々を4名のアドバイザリーボードと選出し、受賞者たちの価値観を体感できるイベントを開催。そこでの体験や感動を、参加いただいた方がご自身の周囲に伝え、Wellbeingの輪を広げていただければ幸いです。



■ OCEANS(オーシャンズ)

国内最大規模の男性向けライフスタイルメディア。2006年2月24日創刊。30~40代をターゲットとしたメンズファッション誌として始まり、今では、月間1800PV / 300万UUを持つWebメディア(https://oceans.tokyo.jp)としても、多くの読者・ユーザーに支えられています。昨年からはYouTubeもスタートし、タレントやアーティストとのコラボで人気を博し、1年でチャンネル登録者数が7倍に、総再生回数は1000万を超える。



