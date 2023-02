[株式会社ネクソン]

バーチャルワールドの制作及び運用を行う株式会社ネクソン(本社:東京都港区、代表取締役社長:Owen Mahoney/オーウェン・マホニー、東証:3659、以下 ネクソン)は、iOS/Android向け共闘RPG『テイルズウィーバー:SecondRun』において、2023年2月9日(木)より、人気TVアニメ『オーバーロード』とのコラボレーションイベントを開始いたしました。



オーバーロード × テイルズウィーバー:SecondRun コラボ特設サイト

https://mobile.nexon.co.jp/talesweaversr/campaign/overlord/



コラボイベントは、本日より開始する前半(1部)と、2月27日(月)から開催する後半(2部)の二部構成で実施し、『オーバーロード』の主人公アインズをはじめとする「ナザリック地下大墳墓」のメンバーたちが、『テイルズウィーバー:SecondRun』の世界“テシス”に召喚されるコラボオリジナルのストーリーイベントをお楽しみいただけます。

イベントでは、ストーリーのチャプタークリアやボス討伐などの報酬、およびイベントで手に入る専用ポイントとの交換で、『オーバーロード』をモチーフにした武器や、『オーバーロード』のキャラクターになりきれる「変身マント」アバターなど、様々なコラボ限定アイテムを手に入れることができます。

また、コラボイベント開催に合わせて、新コア武器「アインズ・ウール・ゴウン」などが獲得できる、コラボピックアップ召喚も実施いたします。

『オーバーロード』×『テイルズウィーバー:SecondRun』の世界を、ぜひお楽しみください!



コラボイベントの概要は、下記をご確認ください。



『オーバーロード』コラボイベント概要







『オーバーロード』コラボスペシャルイベントでは、ストーリークエストのクリアやボス討伐などの報酬として、『オーバーロード』のキャラクターをモチーフにしたSSR闇属性装備や、イベント限定アバターなどを獲得することができます。

また、イベントをプレイすると獲得できる「スペシャルイベントポイント」を集めて、専用の交換所でイベント限定の[SSR]オーバーロードコラボ武器/防具選択ボックスやイベント限定アバター、装備強化材料などと交換することが可能です。



<開催期間>

・1部:2023年2月9日(木) ~ 2月23日(木)4:00

※ポイント交換所は2月26日(日)4:00まで

・2部:2023年2月27日(月)8:00 ~ 3月13日(月)4:00

※ポイント交換所は3月16日(木)4:00まで



<コラボストーリー>

ある日、何者かの襲撃により「テシス」のコアの空間に亀裂が生じてしまう。

何とか修復しようとする主人公たち。



しかし、懸命な努力も空しく修復には失敗…。

コアの空間の損傷は大陸全体に悪影響を及ぼし、数多くの異世界の者たちを招いてしまう…。



その時「コアの空間」にオーバーロードのナザリック地下大墳墓のメンバーたちが召喚される。

テイルズウィーバーの世界とコアの力に興味を感じたアインズは、同盟の締結を提案する。



しかし、他の場所に召喚された異世界の者たちは数々の問題を引き起こしていた…。

果たして、突如現れた魔導王・アインズの真意とは何なのか。



そしてテイルズウィーバーの世界と主人公たちの命運はいかに。



<主な報酬>

[交換所]

・[SSR]オーバーロードコラボ武器選択ボックス

・[SSR]オーバーロードコラボ防具選択ボックス

・【イベント限定】顔アバター「アインズ・ウール・ゴウンの仮面」

・【イベント限定】座るアバター「アインズの玉座」

・[SSR] 無限の砂時計(武器)

・[SSR] 無限の砂時計(防具)

・[SSR] 先鋒隊長の武器(光)

・[SSR] 大ベテランの防具(光)



[チャプタークリア、周回クリア、討伐、超絶報酬]

・【イベント限定】【SSR】シャルティアの武器(闇)各種

※各主人公でストーリークエスト EP1のChapter1をクリアすることで、それぞれの武器を入手可能です。



・【イベント限定】アバター各種







・【イベント限定】[SSR] 闇属性の防具各種





・【新コア武器】「マーレ・ベロ・フィオーレ」各種











【オーバーロードコラボ】ログインボーナス【1部】



『オーバーロード』コラボイベントの開催を記念した、ログインボーナスを実施いたします。

毎日ログインすると、合計で伝承石(無償)が最大1,500個と、コラボイベントで使用するスペシャルイベントポイントも1,400ポイント獲得可能です。さらに、コラボ限定のエフェクトアバターや座るアバターもプレゼントいたします。



<開催期間> 2023年2月9日(木) ~ 2月26日(日)4:00



コラボイベントの詳細は、下記のお知らせをご確認ください。

https://forum.nexon.com/TalesWeaverSR/board_view?board=2304&thread=2003013





コラボピックアップ召喚







『オーバーロード』コラボイベントに合わせて、ド派手なフィニッシュスキルが魅力の新コア武器「[SSR]アインズ・ウール・ゴウン」、そして「[SR]マーレ・ベロ・フィオーレ」が手に入る、コラボピックアップ召喚を開催いたします。

さらに、コア召喚を行うごとに獲得できる「マイレージ」を貯めると、『オーバーロード』のキャラクターになりきれる、コラボ限定の全身アバターなどをプレゼントいたします。



<開催期間> 2023年2月9日(木) ~ 2月27日(月)3:59



[マイレージアイテム]





コラボピックアップ召喚の詳細は、下記のお知らせをご確認ください。

https://forum.nexon.com/TalesWeaverSR/board_view?board=2511&thread=2003018





『オーバーロード』について



シリーズ累計1100万部を突破した大人気web小説「オーバーロード」。

2015年から始まったTVアニメシリーズは第4期まで放送。

また、シリーズ初の完全新作劇場版として「劇場版「オーバーロード」聖王国編」の制作も決定している。



・公式サイト: https://overlord-anime.com/

・著作権表記:(C)丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード4製作委員会





『テイルズウィーバー:SecondRun』について



『テイルズウィーバー:SecondRun』は、日本でのサービス開始18年を迎えたPC版『テイルズウィーバー』のコンテンツやグラフィック、ストーリーに、新たな戦闘要素やストーリーを追加し、ビジュアルやサウンドにもさらなるパワーアップ要素を加えた、新装版『テイルズウィーバー』です。

PC版『テイルズウィーバー』を遊んでいただいたことのある方にはもちろん、これまで『テイルズウィーバー』を遊んだことのない方にも新鮮に楽しんでいただける作品です。



・戦闘の新要素「スキル」、「共闘」

PC版『テイルズウィーバー』の戦闘を進化させ、スマホでも手軽にお楽しみいただける、「共闘」システムを実装。パーティを結成しての共闘のほか、他プレイヤーが挑戦中のボスに乱入するなどの遊び方も可能です。

また、本作の戦闘では5種類の「スキル」を獲得・装備することができ、繰り出す順序や組み合わせによって、より効率的に戦闘を進めることが可能です。中でもド派手なエフェクトやカットイン演出による「フィニッシュ」スキルは必見です。



・キャラストーリーやパラレルストーリーを新規追加

PC版『テイルズウィーバー』では語られていない、プレイアブルキャラクターやNPC、モンスターについてさらに深く知ることができるサブストーリーを新たに追加しています。また、定期的に開催予定の期間限定イベントでは、『テイルズウィーバー』の外伝に当たるストーリーや、メインストーリーとは異なる時間軸・状況下で発生するパラレルストーリーなどもお楽しみいただける予定です。



・パワーアップしたグラフィックとコンテンツ

小説「ルーンの子供たち」を原作としたメインストーリーや、キャラクターの行動・会話によって物語が進行していくシステムはそのままに、各種グラフィックおよびサウンドのリマスターを行い、さらにリッチなグラフィックとサウンドをお楽しみいただけます。さらに、PC版『テイルズウィーバー』では非搭載のキャラクターボイスを実装。メインストーリーは、堀江 瞬さん(ルシアン役)、石川界人さん(ボリス役)、石原夏織さん(ティチエル役)、伊瀬茉莉也さん(ミラ役)らの豪華声優陣によるフルボイスでお楽しみいただけます。



【タイトル概要】

◇タイトル名:テイルズウィーバー:SecondRun

◇料金体系:基本プレイ無料(アイテム課金制)

◇アプリダウンロード:

・App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id1565272179

・Google Play ストア: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexon.talesm.jp

◇推奨環境:iOS 11.0以上/Android OS 7.0以上(予定)

◇公式サイト:https://mobile.nexon.co.jp/talesweaversr/

◇公式Twitter:https://twitter.com/TWSR_nexon

◇公式LINE:https://page.line.me/796plwla

◇公式YouTube:https://www.youtube.com/twsr-official

◇著作権表記:

(C) 2022 NEXON Korea Corporation & NEXON Co., LTD All Rights Reserved.





株式会社ネクソン https://company.nexon.co.jp/



1994年に創業したネクソン(本社所在地:東京都港区)は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、2015年にJPX日経インデックス400、2017年には日経株価指数300の構成銘柄に採用されました。また、2020年には日経平均株価を構成する225銘柄にも採用されました。現在では、代表的なシリーズ作である『メイプルストーリー』、『カートライダー』、『アラド戦記』をはじめとする50を超えるゲームを、モバイル端末など様々なプラットフォーム向けに190を超える国と地域でサービス展開しています。2021年、ネクソンはスウェーデン・ストックホルムを拠点とし、グローバル配信に向けて複数のプロジェクトを開発中のEmbark Studios ABを完全子会社化しました。



