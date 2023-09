[ヘリテージ]

株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する雑誌『Lightning(ライトニング)』2023年11月号「革ジャンを愛す。For Leather Jacket Lovers!」が 2023/9/29 に発売となります。







革ジャンを愛す。For Leather Jacket Lovers!

9月29日発売のLightning11月号は、巻頭特集が革ジャン、第2特集が古着の2本立てです。

秋はファッションが楽しくなる季節。革ジャンを最も楽しめる季節です。全国の革ジャン愛に溢れた方たちの自慢の1着や、注目ブランドの新作を多数ご紹介。これから革ジャンを着始める前にこれを読んで気分を高めてください。

第2特集は先月に続いて古着特集。カリフォルニア現地の最新情報を取材してきました。

”ファッションの秋”に向けて今月号も盛りだくさんな内容になっています。







革ジャンを愛す。

今月は「革ジャンを愛す。」と題して、革ジャンに魅せられた方たちにフィーチャー。

関東だけでなく地方のファッション業界人たちが愛用する革ジャンスナップや、各地で開催されたイベントに参加した革ジャンLOVERたちのスナップも多数掲載しています。

また、ショップスタッフ、ヴィンテージの革ジャンコレクターなど、革ジャン愛に溢れた方にも登場していただきました。その想いやコレクションは必見です。

さらに、10月7日(土)、8日(日)にLightningが主催して横浜で開催するレザーイベント『Leathers Day』に向け、各ブランド注目の革ジャンカタログもドド~ンと掲載しています。

これから革ジャンの季節が始まります。革ジャン好きは見逃せない特集となっています。







ゆるイイ古着 Again!

第2特集は、『ゆるイイ古着 AGAIN』。9月にカリフォルニアで開催されたヴィンテージイベント『LA Vintage Rendezvous 2023(LA ヴィンテージ ランデブー 2023)』というポップアップショーだけでなく、再びローズボウルフリーマーケットも現地取材してきましたので、その模様をリポート!

さらにはヴィンテージコレクターから注目のショップまで、先月に続きいま気分全開の“ゆる~い古着”を特集しています。ボリューム満点で、古着好きは必見の内容です。







▼ 目次

・SCHOTT ×

・EDITOR'S PICK

・巻頭特集『革ジャンを愛す。』

・WAREHOUSE & CO. AUTHENTIC PRODUCTS

・Pure Blue japan INDIGO通信

・魁!! フライトジャケット塾

・SHIP JOHN STORES

・第2特集『ゆるイイ古着 Again!』

・カリフォルニア工務店

・PRO SHOP CAR GUIDE

・NO HOBBY, NO LIFE

・OWNER'S STORY RETURNS

・サスティーナぶるみの新生再生、再発見!

・USED IS MARVELOUS!

・VINTAGE MARKET

・CLUB Lightning通信

・ハイレベル間違い探し



▼ 次号予告

雑誌『Lightning(ライトニング)』2023年12月号 Vol.356

「革、命」号(2023年10月30日発売予定)

※特集は変更となる可能性がございます。



▼ 雑誌情報

誌名:Lightning(ライトニング)2023年11月号 Vol.355

タイトル:「革ジャンを愛す。For Leather Jacket Lovers!」

発売日:2023年9月29日

定価(税込):¥1,320

発行:株式会社ヘリテージ



▼ Lightning(ライトニング)とは

ファッション、クルマ、趣味や遊びなど、アメリカンカルチャーをベースに縦横無尽なアンテナで拾った情報を、遊び心たっぷりの誌面で紹介する、こだわりの大人たちに向けたライフスタイルマガジン。

