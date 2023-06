[株式会社Wemade Online]

公式ネットワークパーティも主催…、ブロックチェーン産業をリードする企業と主要人物にWEMIX3.0エコシステムを積極的に知らせる方針



・日本市場の攻略を本格化…WEMIX3.0メインネットのエコシステム拡張のための積極的疎通

・WEMADEのCEOヘンリー・チャン氏が登壇演説。展示ブース、公式ネットワークパーティ主催など

・7/25(火)から2日間、東京にて開催。岸田総理のビデオ登壇・基調演説を予定







WEMADE Co., Ltd.(以下、WEMADE)が、7/25(火)に開幕する日本Web3カンファレンス『WebX』にプラチナスポンサーとして参加する。





WEMADEは今回のカンファレンスを通じWEMIX3.0の一歩進んだエコシステムを知らせ、日本ブロックチェーン市場の攻略を本格化させる。





展示ブースは▲WEMIX PLAY▲NILE▲WEMIX.Fiなど、WEMIX3.0メインネットのエコシステムを経験できるコンテンツで構成し、実務担当者を中心にWEMIX3.0エコシステムとビジョンを紹介するビジネスミーティングも行う予定だ。





WEMADEのCEOヘンリー・チャン氏は「The Blockchain Games: Breaking Down the Boundaries of the Games(ブロックチェーンゲーム:ゲームの境界を壊す)」をテーマに演説予定。またWEMADEは公式ネットワークパーティも主催、グローバル市場内で影響力を強化するためブロックチェーン産業をリードする企業と主要人物にWEMIX3.0エコシステムを積極的に知らせる方針である。





WebXは7/25(火)から2日間東京国際フォーラムにて開催され、全世界50ヶ国、150以上のWeb3企業の参加が決定した。岸田文雄日本総理大臣がビデオ登壇し、基調演説を通じてWeb3産業のビジョンを発表する予定となっている。





一方WEMADEは国内外で立派なブロックチェーン開発元とパートナーシップを締結し、WEMIX PLAYにオンボーディングする100個のゲームタイトルラインナップを確保した。



【参考サイト】

. WEMADE公式サイト:www.wemade.com

. WEMIX3.0公式サイト:www.wemix.com



WEMIX概要





WEMIX3.0はこれまでの経験に基づいて開発されたプラットフォームを中心としたサービス志向の開放型メインネットであり、分散型、セキュリティ、拡張性などブロックチェーンネットワークの核心となる要件を満たしている暗号資産。WEMIX3.0の巨大なエコシステム (Mega-Ecosystem)の成長を率いるブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」やDAO(分散型自律組織)&NFT(非代替性トークン) プラットフォーム「NILE」、DeFi(分散型金融)プラットフォーム「WEMIX.Fi」など、3大プラットフォームを有しており、各プラットフォーム内で様々なサービスとビジネスが生成されている。



▼WEMIX関連サイト







WEMADE会社概要





「WEMADE」は2000年2月10日に韓国で設立されたPCオンラインゲーム及びモバイルゲームの開発/運営会社であり、「ICARUS ONLINE」、「MIR4」、「Mir M」など多数ゲームタイトルの開発・サービスを行っている会社である。韓国のKOSDAQ上場企業であり、傘下には世界各国の支社と複数のゲームスタジオがある。



▼基本情報





企業プレスリリース詳細へ (2023/06/13-19:16)