[エイベックス・エンタテインメント株式会社]

自然の中でシートを広げてゆったりと音楽を楽しむピクニックスタイルのミュージックフェスが大阪・万博記念公園で開催!



2023年10月21日(土) 大阪・万博記念公園「もみじ川芝生広場」









MUSIC&RELAXをコンセプトとした自然の中で、シートを広げてゆったりと音楽を楽しむピクニックスタイルのミュージックフェス「Chillin’ Vibes 2023(チリンヴァイブス 2023)」が、2023年10月21日(土)大阪・万博記念公園 もみじ川芝生広場 にて開催!第1弾アーティストとして、HY、高橋優、BEGINら豪華アーティストの出演が決定いたしました。また今年は、真壁陽平(Guitar)、隅倉弘至(Bass)、神谷洵平(Drums)、伊澤一葉(Keyboard)らによるChillin' Vibesオリジナルバンド、Chillin' Vibes Band「Ma-bouz(マボウズ)」が、claquepot、JQ from Nulbarich、ビッケブランカ、吉澤嘉代子のゲストボーカルを迎えてパフォーマンスも行います。今後も追加アーティストの発表を予定しておりますので、どうぞお楽しみに。



そして、オフィシャル先着先行も受付中!Chillin' Vibesオリジナルシートが特典でつく「Chillin' Vibesオリジナルシート付エリアチケット」と、通常観覧の「フリーエリアチケット」に加え、今年は、グランピングテントの中でさらにゆったり出来る「グランピングVIPエリア」も発売いたします。自然に囲まれて、ゆったりと音楽を楽しむことが出来る貴重な機会となります。また、小学生以下入場無料なので、ご家族で楽しんでいただけるミュージックフェスです。本日解禁になった豪華アーティストに加えて、アクティビティやフード情報など、本イベントをさらに彩るコンテンツも追って解禁予定です。オフィシャルサイト・SNSにて随時お知らせいたします。ぜひお楽しみに!



■チケットオフィシャル先着先行受付中 https://l-tike.com/chillin-vibes/

・公式サイト https://chillin-vibes.com

・公式X(旧ツイッター) https://twitter.com/chillin_vibes_

・公式Instagram https://www.instagram.com/chillinvibes_jp/







「Chillin’ Vibes 2023」公演概要

■公演タイトル Chillin’ Vibes 2023 (チリンヴァイブス 2023)

■日時 10月21日(土) 10:00開場/11:00開演/18:00 終演予定

■会場 大阪・万博記念公園もみじ川芝生広場 (大阪府吹田市千里万博公園1-1)※雨天中止

■出演アーティスト(五十音順)HY、claquepot、JQ from Nulbarich、高橋優、BEGIN、ビッケブランカ、吉澤嘉代子 and more...Chillin' Vibes Band「Ma-bouz」:真壁陽平(Guitar)、隅倉弘至(Bass)、神谷洵平(Drums)、伊澤一葉(Keyboard)MC:大抜卓人、内田絢子(FM802 DJ)

■チケット料金 ※小学生以下入場無料! (万博記念公園入園料は別途必要)

・Chillin' Vibesオリジナルシート付エリアチケット:¥6,800(税込) ※入園料は別途 ※整理番号付き

・フリーエリアチケット :¥6,000(税込) ※入園料は別途 ※整理番号付き

・グランピングVIPエリア:¥50,000(税込) ※4名様までご入場OK ※入園料は別途 ※整理番号付き(グランピングVIPエリア専用の観覧エリアあり/Chillin' Vibesオリジナルシート付)

■チケットオフィシャル先着先行受付中 : https://l-tike.com/chillin-vibes/

■公式サイト https://chillin-vibes.com

■公式X(旧ツイッター) https://twitter.com/chillin_vibes_

■公式Instagram https://www.instagram.com/chillinvibes_jp/

■主催 Chillin’ Vibes実行委員会

■共催 大阪府・大阪市・大阪文化芸術事業実行委員会

■後援 FM802

■お問合せ YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525(平日12:00~17:00) https://www.yumebanchi.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-18:16)