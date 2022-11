[LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社]

対談ムービー公開や公式ステッカー配布などさらにパワーアップして活動します





LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(代表取締役:孫 成周(ソン・ソンジュウ)本社:東京都中央区)は、この度、モバイルノートパソコンの公式コミュニティ「Hustle Hub by LG gram」の2代目コミュニティリーダーに、Potage株式会社の代表取締役でコミュニティ・アクセラレーターの河原あずささんを迎え、生産性を向上したり、前進しつづけるためのヒントを与えるコンテンツやサービスを提供し、今後もさらにパワーアップしていきます。



その第1弾として、ビジネス業界で活躍する方々へのインタビュー動画を定期的に配信し、本日2022年11月25日(金)18時には、Plug and Play Japan株式会社 執行役員CMOで、一般社団法人スタートアップエコシステム協会 代表理事でもある、藤本 あゆみさんとの対談動画を、公式Facebookのグループ(https://www.facebook.com/groups/gramhustlehub.jp)にアップ。

さらに12月のゲストには、(株)圓窓 代表取締役で元日本マイクロソフト業務執行役員の澤 円さんを予定しており、積極的にコンテンツを更新していきます。



さらにこの度、「Hustle Hub by LG gram」を、会員の皆様により身近に感じていただけるよう、ノートパソコンに貼っていただける公式ステッカーを制作しました。

この公式ステッカーは、2022年8月に“あなたを前向きにする言葉”を募集した「#元気をもらえる魔法の言葉」ツイートキャンペーンで選ばれた、「完璧じゃなくてもいいよ」と「明日は明日の風が吹く」という言葉をモチーフにしたデザインとなっており、LGのモバイルノートパソコンの販売店などで無料配布します。(※一部対象外の店舗もございます)

また、12月31日(土)までに、「LG gram」をご購入+Facebookグループへの参加で、もれなく全員がもらえる限定Tシャツ&ラップトップポーチがセットになった「Hustle Kit」の中にも公式ステッカーを同梱し、無料でプレゼントします。



「Hustle Hub by LG gram」は、“前進しつづける人”を応援する「LG gram」の公式コミュニティとして、「毎日を、前向きに。」というメッセージとともに、仕事や人生の目標を実現するために日々「Hustle」する人たちが集まれるハブとして精力的に活動しています。今後も会員限定サービスの充実や、リアルイベントを計画中ですので、ぜひご注目ください。





■「Hustle Hub by LG gram」とは:

“前進しつづける人”を応援する「LG gram」の公式コミュニティとして、「毎日を、前向きに。」というメッセージとともに、仕事や人生の目標を実現するために日々「Hustle」する人たちが集まれるハブとして、2021年11月15日(月)に立ち上げたコミュニティで、開始から約1年間で会員数は約1670名に。公式Facebookのグループ(https://www.facebook.com/groups/gramhustlehub.jp)に参加するとコミュニティメンバーになることができ、「LG gram」を最大限活用するための情報だけでなく、ビジネスやキャリアに役立つハックを発信するとともに、メンバー同士がコミュニティ内で交流したり、限定グッズのプレゼントなどさまざまな特典を予定しています。

入会キャンペーンとして、「LG gram」をご購入+Facebookグループへの参加で、もれなく全員にレタリングアーティストのStefan Kunzがデザインした限定Tシャツ&コミュニティロゴが印字された限定デザインのPLEATS MAMAラップトップポーチがセットになった、「Hustle Kit」をプレゼントしており、さらに12月31日(土)までにお申し込みいただいた方には、公式ステッカーも配布します。

「Hustle Kit」の詳細は、キャンペーンページ(https://www.lg.com/jp/lg-gram/community/hustlekit/index.html)を参照ください。









■2代目コミュニティーリーダー:河原あずさ(かわはら あずさ)さん





Potage株式会社 代表取締役 コミュニティ・アクセラレーター

富士通を経て、2008年からニフティが運営する(当時)イベントハウス型飲食店「東京カルチャーカルチャー」のイベントコーディネーター就任。

年間200本以上のイベント運営に携わる。2013~2016年、サンフランシスコに駐在し新規事業開発に従事。帰国後、伊藤園、コクヨ、オムロンヘルスケア、サントリー、東急などと数多くのコミュニティイベントをプロデュース。

2020年春に独立し、ギルド制のチーム「Potage」を立ち上げ、コミュニティ・アクセラレーターとしてイベント企画、企業のコミュニケーションデザイン、人材育成などを手掛ける。LinkedIn公式インフルエンサー、日経COMEMO キー・オピニオン・リーダー。愛称は「あずさん」。

著書:『ファンを育み事業を成長させる「コミュニティ」づくりの教科書』(藤田祐司と共著/ダイヤモンド社/2020年)







■11月の対談ゲスト:藤本 あゆみ(ふじもと あゆみ)さん

Plug and Play Japan株式会社 執行役員CMO

一般社団法人スタートアップエコシステム協会 代表理事

2002年キャリアデザインセンター入社、2007年4月グーグルに転職し、人材業界担当統括部長を歴任。「Women Will Project」のパートナー担当を経て、同社退社後2016年5月、一般社団法人at Will Workを設立。

その後株式会社お金のデザインを経てPlug and Play Japan株式会社にてマーケティング/PRを統括。

2022年3月に一般社団法人スタートアップエコシステム協会を設立、代表理事に就任。







■12月の対談ゲスト:澤 円(さわ まどか)さん

(株)圓窓 代表取締役

元日本マイクロソフト業務執行役員

立教大学経済学部卒。生命保険の IT子会社勤務を経て、1997年、日本マイクロソフトへ。ITコンサルタントやプリセールスエンジニアとしてキャリアを積んだのち、2006年にマネジメントに職掌転換。幅広いテクノロジー領域の啓蒙活動を行うのと並行して、サイバー犯罪対応チームの日本サテライト責任者を兼任。2020年8月末に退社。

2019年10月10日より、(株)圓窓 代表取締役就任。2021年2月より、日立製作所 Lumada Innovation Evangelist就任。他にも、数多くの企業の顧問やアドバイザを兼任し、テクノロジー啓蒙や人材育成に注力している。美容業界やファッション業界の第一人者たちとのコラボも、業界を超えて積極的に行っている。 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 専任教員。





※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です





■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50%削減(2017年比)し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。



■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名:LG Electronics Japan株式会社(LG Electronics Japan Inc.)

本社:〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL:https://www.lg.com/jp

設立:1981年1月

代表者:代表取締役 孫 成周(ソン・ソンジュウ)

事業内容:LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス&エア・ソリューション】

衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等



■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。

2021年の世界売上高は約630億ドルで、「ホーム・アプライアンス&エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/25-17:46)