株式会社360Channel(本社:東京都港区、代表取締役社長:中島健登 以下「360Channel」)は、株式会社TBSテレビ(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木卓)が2023年1月から放送を開始する日曜劇場『Get Ready!』のメタバース空間の企画、制作をTBSと共同で担当いたします。メタバース空間はドラマ開始に合わせ、2023年1月初旬の公開を予定しております。







■日曜劇場『Get Ready!』メタバース(仮名)概要

ドラマの主要な空間となる、パティスリー、闇医者チームのアジト、そしてオペ室をメタバース空間で再現。視聴者の皆様をドラマの世界へと誘います。

合言葉で開く秘密の扉、メタバース空間に散りばめられたアイテムを見つけてプレゼント企画に参加できるギミックなど、ドラマをより一層楽しめる内容となっております。

空間内でのユーザー同士のテキストチャットも可能で、今後のドラマの展開を予想するなどファンコミュニティの場としても活用可能です。

また、出演者を招いてのメタバース空間上でのイベントも検討中。メディア様に加え、抽選で当選した視聴者様の参加も予定しております。



本メタバース空間制作プロジェクトは、TBSの日曜劇場『Get Ready!』およびバーチャルエンタメ推進プロジェクトと360Channelの開発チームが協業。ドラマのセットを制作する際のパースや3Dデータをベースに緻密に空間を構築する一方で、メタバース空間での多人数での接続に対応し、かつ緻密さを崩さない空間拡張も実現しました。ドラマの世界観に没入しながら、メタバース上でのグラフィック、操作性も高めております。また、スマホでも動作可能なデータ容量の中で、多くのアイテムを再現度高く表現する手法にも挑戦しています。

今後も、テレビ局が保有するコンテンツや集客力と、メタバースによるデジタル拡張性の融合によって、新たな可能性の発掘に挑戦してまいります。





メタバース空間のパティスリー「カーサブランシェ」。画像は現在開発中の空間です。



■TBS 日曜劇場『Get Ready!』概要





多額の報酬と引き換えに手段を選ばず、患者の命を救う正体不明の闇医者チームの物語。

“生きる意味を問う”異色の医療ヒューマンエンタテインメント!



TBSでは、来年2023年1月期の日曜劇場(毎週日曜よる9時)で、妻夫木聡主演の『Get Ready!』を放送する。演出は映画、ドラマ、舞台で幅広く才能を発揮する奇才・堤幸彦が担当。主人公の孤高の天才執刀医・波佐間永介(通称:エース)を演じるのは妻夫木聡、その相棒である交渉人・下山田譲(通称:ジョーカー)には藤原竜也、凄腕オペナース・依田沙姫(通称:クイーン)には松下奈緒、若き万能ハッカー・白瀬剛人(通称・スペード)には日向亘が決定している。

エースは、昼間は自身の店であるパティスリー「カーサブランシェ」でパティシエをしており、手術と同様にその器用さと大胆なアイデアで繊細なケーキを作り販売している。しかしそれは表の顔で、裏では法外な報酬と引き換えに超人的なオペ技術でどんな手術も請け負う闇の最強医療チームを率いる絶対的存在だ。パティスリーの地下には最新機器を取り揃えたオペ室があり、他で見放された患者を対象にオペを行っている。この闇医者チームは、ターゲットとなる患者の前では仮面で顔を隠し、その正体は世の中には知られていない。素顔を隠し、秘密裏に医療行為を行う理由はいったい何なのか?

1話完結&完全オリジナル、前代未聞の医療ヒューマンエンタテインメントの幕が開く――。



◆TBS日曜劇場『Get Ready!』公式HP

https://www.tbs.co.jp/getready_tbs/



■360Channel WEBmetaverse概要





360Channelは、高品質な3D空間で、高い操作性を有する独自の“Web”メタバースシステムを開発いたしました。本システムはアプリのインストールが不要で、URLを共有することでスマホ、PC、VR端末などから瞬時にアクセスすることが可能です。アプリと遜色ないグラフィック性能をWebで実現。さらに仮想空間内での移動のし易さと、視認性を向上させた独自のUXを開発し、スマホ、PCおよびVR端末全ての環境で快適にご利用いただけるようになりました。

Let’s have your own world! ~Website感覚で、1社に1つのメタバース空間を~

をコンセプトに、オリジナルのドメインを取得し、自社ホームページ(HP)を持つ感覚で、メタバース空間を最短1ヶ月で開設できるサービスを提供しています。



ホームページ|URL: https://lp.webmetaverse.jp/

デモ |URL: https://webmetaverse.jp/



【株式会社360Channel 会社概要】

社名 :株式会社360Channel http://corp.360ch.tv/

所在地 :東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 6F

設立 :2015年11月2日

資本金 :2.88億円(資本準備金含む)

代表者 :代表取締役社長 中島 健登

事業内容:360度動画関連事業、総合XRプロデュース事業、メタバース事業



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社360Channel 広報担当 pr_ml@360ch.tv



(C) 2016-2022 360Channel, Inc.

360チャンネル\サンロクマルチャンネル、360Channelのロゴ(「36」)およびサンロクマ\VRクンは株式会社コロプラの商標または登録商標です。

※Android 、Google Play は、Google Inc. の商標です。

※iPhone、iPod touch、iPad、iTunesは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。

※Avatars Created by ReadyPlayerMe

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。



