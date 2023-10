[リンクタイズグループ]

メンズライフスタイル誌『OCEANS(オーシャンズ)』(発行元:株式会社ライトハウスメディア、代表取締役:上野研統)は、Wellbeingをテーマにした初めてのアワード「OCEANS Feel So Good AWARD」を実施し、2023年9月25日(月)から順次、受賞者を発表しました。



受賞者は、俳優・小栗 旬、クリエイティブディレクター・小橋賢児、元アルペンスキー日本代表 ・皆川賢太郎ら計8名。アワード公式スポンサーの特別賞には、小栗 旬(SEIKO PROSPEX特別賞、OCEANS賞のダブル受賞)、中村アン(JEEP特別賞)、井浦 新(TUMI特別賞)が選ばれました。



■ 初開催となるアワードのテーマは「The BEST Wellbeings」

たくさんのオフタイムの提案をし、たくさんの人たちのオフタイムを追いかけてきたオーシャンズが素敵だと思うのは、パブリックな部分だけでなく、プライベートも充実している人です。



ライフとワーク、どちらかを犠牲にするのではなく、両方を満たしている人こそ輝いている。

同時に、そのハッピーなパワーで周囲まで元気にする人が素敵だと考えます。

それはつまり「Wellbeing」そのもの。



初開催となるアワードのイヤーテーマは「The BEST Wellbeings」です。



今年、一番いい顔をしていた面々を4名のアドバイザリーボードと選出し、受賞者たちの価値観を体感できるイベントを開催。そこでの体験や感動を、参加いただいた方がご自身の周囲に伝え、Wellbeingの輪を広げていただければ幸いです。



OCEANS Feel So Good AWARD 特設サイト:https://oceans.tokyo.jp/feat/fsg_award2023/



■ OCEANS Feel So Good AWARD 受賞者

編集部とともにWellbeingな人たちを選出するアドバイザリーボードとして、クリエイティブディレクターの熊谷隆志、写真家の横山泰介、ユーグレナ取締役 代表執行役員 CEOの永田暁彦、一般社団法人セイラーズフォーザシーの井植美奈子の4名を起用。エンターテインメント、ビジネスアントレプレナー、スポーツなどさまざまな業界から計8名を選出しました。さらに特別賞として、公式スポンサーであるSEIKO、JEEP、TUMIより選出しました。



受賞者(※発表順)

小栗 旬(俳優)



Lee kyon tak(ディストリビューター/プロデューサー)



小橋賢児(The Human Miracle株式会社 代表取締役 /クリエイティブディレクター)



皆川賢太郎(元アルペンスキー日本代表/株式会社HEIDI 代表取締役社長)



本間貴裕(SANU Founder兼Brand Director)



平原颯馬(プロサーファー)





中村アン(女優)



井浦 新(俳優)





■10月14日(土)渋谷パルコにて「The BEST Wellbeings」を体感できるイベントを開催

渋谷パルコの屋上スペースで、The BEST Wellbeingsの世界観を体感できるイベントを実施!

受賞者のお披露目、人気モデル・三浦理志さんのトークショー、OCEANS関係者のチャリティフリマ、BBQ感覚で楽しむ食コンテンツにワークショップなど、大人も子供も楽しめるイベントの開催を予定。



<概要>

OCEANS Feel So Good AWARD「The BEST Wellbeings」fes

開催日 :10月14日(土)

開催時間:13:30~18:00(出入り自由)

会場 :渋谷パルコ1階エントランス、10階(東京都渋谷区宇田川町15-1)

参加費 :無料(200名は特典付きの特別招待)



招待枠特典:Tシャツ・シルクスクリーン体験(Tシャツ提供)、協賛企業ノベルティ、プロによる写真撮影、出力データのプレゼント



参加申し込みはこちら >>>

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJG9EfDwpJPsgyHf9eIkOe36SkfAYCTPm1kgQC97shWsF7lg/viewform?usp=sf_link



※イベントの内容は予告なく変更となる可能性がございます。



■ OCEANS(オーシャンズ)

国内最大規模の男性向けライフスタイルメディア。2006年2月24日創刊。30~40代をターゲットとしたメンズファッション誌として始まり、今では、月間1800PV / 300万UUを持つWebメディア(https://oceans.tokyo.jp)としても、多くの読者・ユーザーに支えられています。昨年からはYouTubeもスタートし、タレントやアーティストとのコラボで人気を博し、1年でチャンネル登録者数が7倍に、総再生回数は1000万を超える。



■OCEANS 公式SNS

公式YouTube :https://bit.ly/3xoAhYj

公式Instagram :https://bit.ly/3HXGWNK

公式Twitter :https://bit.ly/3YSgf4a

公式Facebook :http://bit.ly/3xoz8jk

公式LINE :http://bit.ly/3IpgKx3



■媒体概要



媒体名 : オーシャンズ

刊行形態 : 月刊(毎月25日発売)

発行部数 : 100,000部

判型 : A4変形/無線綴じ

総ページ : 200ページ前後

定価 : 980円(税込)

発売・発行 : 株式会社ライトハウスメディア

統括編集長 : 原 亮太

発行人 : 上野研統

媒体資料 : https://bit.ly/3exgmNC



