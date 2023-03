[株式会社 ザ・シネマ]

洋画専門CS放送ザ・シネマでは、4月4日の「幸せの日」に併せて、エンディングで自然と笑顔になれる、後味サイコーなハッピーエンドの作品を4月4日(火)に8作品をお届けいたします。



【4/4は幸せの日】後味サイコー!幸せになれる映画





4月4日は「幸せの日」。ザ・シネマは、エンディングで自然と笑顔になれる「観てよかったー!」という、

後味サイコーな作品を厳選してお届けします!

笑って、泣いて、感動できる作品で幸せな1日をお過ごしください。

海軍士官候補生と町工場の娘の恋をメインに瑞々しい青春を描き、主題歌も大ヒットした『愛と青春の旅だち』、

スター女優と平凡な男のラブ・ストーリー『ノッティングヒルの恋人』など

8作品を4月4日(火)にお届け。



特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/422



《放送作品情報》





●『きっと、うまくいく』

放送日:4月4日(火)9:15~

どんな困難も仲間がいれば大丈夫!

おバカ大学生3人組の珍騒動を歌とダンスを交えて描くハートフルコメディ

<あらすじ>

動物写真家を夢見るファラン、何でも神頼みしてしまう苦学生ラージュー、そして成績優秀で自由奔放なランチョーは、インドの超難関工科大学ICEに入学し寮のルームメイトになる。学生たちに過酷な競争を強いる学長にランチョーはことごとく反発し、また「うまくいく」を合言葉に3人で数々の困難を乗り越えていく。そして卒業から10年後。再会したファランとラージューは、消息不明となったランチョーの行方を探す。





●『世界で一番しあわせな食堂』

放送日:4月4日(火)12:30~

料理を通して育まれる、国籍と文化を越えた絆…

フィンランドの小さな食堂を舞台に描くハートフルドラマ

<あらすじ>

フィンランド北部ラップランド地方にある小さな村に、中国人の料理人チェンと息子ニュニョがやって来る。小さな食堂を一人で切り盛りしているシルカは、恩人を捜しているというチェンに協力する代わりに、しばらく食堂を手伝ってもらうことに。地元の人々はチェンが作る見慣れない料理に最初こそ戸惑ったものの、口にした瞬間たちまち虜となり、店は連日大繁盛。チェンはシルカに料理を教え、次第に2人は打ち解け合っていく。





●『ラストベガス』

放送日:4月4日(火)14:45~ほか

ハリウッドの大御所スターたちが奇跡の競演!

年老いた悪友4人組が巻き起こす騒動と友情を描くコメディ

<あらすじ>

ビリー、パディ、アーチー、サムの4人は幼い頃からの親友。70歳になり全員で会う機会もすっかり減ってしまったある日、4人の中で唯一独身だったビリーが30代の女性と結婚することに。ラスベガスでの独身最後のバチェラーパーティー開催が決まり、4人は現地で合流するが、パディは昔ビリーが妻の葬儀に出席しなかったことを今も恨んでいた。気まずい空気が流れる中、4人は歌手ダイアナと出会い意気投合する。





●『摩天楼(ニューヨーク)はバラ色に』

放送日:4月4日(火)16:45~ほか

マイケル・J・フォックスの魅力が全開!

ニューヨークでの成功を夢見る若者の痛快サクセスストーリー

<あらすじ>

カンザスの田舎町に住み大学を卒業したブラントリーは、大都会での成功を夢見てニューヨークへ。しかし、就職先の会社が乗っ取られていきなりクビに。次の仕事先を探すがどこも採用してくれず困ったブラントリーは、母の遠い親戚であるハワードが経営する会社を訪ね、メールボーイとして雇われる。そんなある日、重役用オフィスに空きがあることを知ったブラントリーは、架空の重役に成りすましビジネスマンとして活躍する。





●『愛と青春の旅だち』

放送日:4月4日(火)18:45~ほか

[R15+]海軍士官学校生の恋と友情を繊細に描き、リチャード・ギアの出世作となったラブ・ロマンス

<あらすじ>

元水兵の父と暮らすザックは、夢だった飛行士になるため、父の反対を押し切って海軍士官学校に入学。士官候補生として、13週にも及ぶ鬼教官の過酷な訓練を受け始める。数週間後、息抜きを許された彼らは、地元の懇親パーティに出席。ザックはそこで町工場で働くポーラと出会い、恋に落ちる。週末になるとポーラとデートを重ねていたザックだったが、一方で教官によるシゴキは、さらにエスカレートしてゆく。





●『ノッティングヒルの恋人』

放送日:4月4日(火)21:00~ほか

ラブコメの女王と王の共演!ジュリア・ロバーツがヒュー・グラントと贈る奇跡のラブ・ストーリー!

<あらすじ>

ウェストロンドン、ノッティングヒルにあるウィリアム・タッカーの旅行書専門店にハリウッドの大スター、アナ・スコットが訪れる。本を買って店を出ていく彼女をぼう然と見ているウィリアム。その後、偶然にウィリアムはアナと街でぶつかり、彼女にジュースをかけてしまう。自宅で着替えをしてもらうが、帰り際にアンからキスを! 数日後アンが電話をしてきたことを知ったウィリアムは、慌てて彼女のホテルの部屋へ行くが…。





●『最強のふたり』

放送日:4月4日(火)23:15~ほか

[PG12]車椅子の大富豪と自由奔放な黒人青年―2人の心の交流に笑い泣き!

実話から生まれた感動作

<あらすじ>

パラグライダーの事故で首から下が全身麻痺となり、車椅子生活を送る大富豪フィリップ。彼の新しい介護者を選ぶ面接に、“失業手当のために不採用通知がほしい”と本音で語る黒人青年ドリスが訪れる。そんな本音丸出しの破天荒ぶりに興味を抱いたフィリップは、ドリスを介護者として雇うことに。未経験の介護の仕事に悪戦苦闘しつつも、ドリスは豪邸の住み込み生活を満喫し、趣味も生活習慣も違うフィリップの人生まで変えていく。





●『風をつかまえた少年』

放送日:4月4日(火)深夜1:30~

名優キウェテル・イジョフォーが監督初挑戦!

アフリカで風力発電を開発した少年の実話に胸を打たれる

<あらすじ>

2001年、アフリカの貧困国マラウイが干ばつに襲われ、人々は生活苦にあえぐ。そんな中、14歳の農家の息子ウィリアムは、親が学校の学費を払えなくなり退学を余儀なくされる。学ぶ意欲を抑えられないウィリアムは、姉が交際している教師の口利きで図書館への出入りを許される。そこで彼はエネルギー生産に関する本と出会い、畑へ送る地下水をくみ上げるための風力発電機を制作しようと決意。本による独学で開発に没頭する。



『きっと、うまくいく』(C) Vinod Chopra Films Pvt Ltd 2009. All rights reserved 『世界で一番しあわせな食堂』(C) Marianna Films 『ラストベガス』(C) Copyright 2013 CBS Films Inc. ALL RIGHTS RESERVED. 『摩天楼(ニューヨーク)はバラ色に』(C) 1987 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved. 『愛と青春の旅だち』TM & (C) Copyright 2023 by Paramount Pictures. All rights reserved. 『ノッティングヒルの恋人』(C) 1999 Universal Studios. All Rights Reserved. 『最強のふたり』(C) 2011 SPLENDIDO / GAUMONT / TF1 FILMS PRODUCTION / TEN FILMS / CHAOCORP 『風をつかまえた少年』(C) 2018 BOY WHO LTD / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THE BRITISH FILM INSTITUTE / PARTICIPANT MEDIA, LLC

