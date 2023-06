[株式会社アピリッツ]

株式会社アピリッツ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員CEO:和田 順児)は、好評配信中の櫻坂46・日向坂46 応援【公式】音楽アプリ『UNI'S ON AIR(ユニゾンエアー)』において、2023年6月30日(金)よりリアルイベントの参加権をかけた新イベントを開催することをお知らせいたします。







▼『UNI’S ON AIR』ダウンロードURL

<iOSはこちら>https://apple.co/2mtZNdp

<Androidはこちら>http://bit.ly/2ZyNZIE



報酬はリアルイベント参加権!新ランキングイベント「ON Your Mark」開催決定!







「ON Your Mark」のランキング上位者は、後日開催予定のリアルイベントに参加できます。リアルイベント内では、櫻坂46/日向坂46のメンバー1名と様々なコンテンツをお楽しみいただけます。

ユニエア公式Youtubeでは「ON Your Mark」のトレーラームービーも公開しておりますので、ぜひご覧ください。







※リアルイベントはグループ別に開催いたします。

※リアルイベントの開催は2024年上旬を予定しております。

※リアルイベントの詳細な情報(日時、会場等)は参加権を獲得した方にのみお伝えいたします。



<ランキングイベント開催期間>

2023年6月30日(金) 12:00 ~ 7月6日(木) 12:59



<ランキング結果表示期間>

2023年7月6日(木) 17:00 ~ 7月9日(日) 11:59



<今回の「ON Your Mark」対象メンバー>

・上村莉菜さん

・齋藤冬優花さん

・幸阪茉里乃さん

・田村保乃さん

・増本綺良さん

・松田里奈さん



※開催予定のリアルイベントでは、上記6名以外のメンバーも登場予定です。

対象メンバーのリアルイベント参加権が獲得できる「ON Your Mark」は

今後も順次開催予定です。

※以降の「ON Your Mark」開催日程は追ってお知らせいたします。



過去に獲得・育成したシーンカードが活躍するチャンス!新要素「エクストラフィーバー」





「ON Your Mark」では、通常のフィーバーの他に倍率が高い「エクストラフィーバー」が一定確率で発生します。

エクストラフィーバーの発生確率および倍率は、参加しているランキングのメンバーと同じシーンカードを所持することでボーナスがかかります。



「櫻坂46 ON Your Mark TIARA COLLECTION」開催!





新イベント開催を記念し、「ON Your Mark」でボーナス効果を持つシーンカードが復刻した特別な期間限定撮影を開催します。



<登場シーンカード>

各撮影で獲得できるSSRシーンカードは過去の季節限定で登場した衣装の中から以下が登場します。



・vol.1

SSR【Live Online’20 at 1.5th Anniv.】

SSR【聖夜の街角で】

SSR【静寂に包まれた洋書室にて】

SSR【揺れる淡い記憶を覗き込んで】

SSR【紅葉が誘う憩いのひと時】



・vol.2

SSR【Tour'21 at 2.5th Anniv.】

SSR【雨音が包むおうち時間】

SSR【春が舞い込む街角】

SSR【春風が誘う森を抜けて】

SSR【春を彩る天空の花】



<開催期間>

櫻坂46 ON Your Mark TIARA COLLECTION Vol.1

2023年6月15日(木) 12:00 ~ 6月22日(木) 11:59



櫻坂46 ON Your Mark TIARA COLLECTION Vol.2

2023年6月22日(木) 12:00 ~ 6月29日(木) 11:59



※詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください。



ON Your Mark応援パック販売!







「ON Your Mark」でボーナス対象となるシーンカードの育成に役立つお得なパックを販売いたします。

※詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください。



ボーナスライブ3倍!







毎日のボーナスライブで獲得できる報酬を期間限定で3倍に増量いたします。

アイテムをたくさん獲得し、メンバーを育成して「ON Your Mark」に備えましょう!



<開催期間>

2023年6月15日(木) 4:00 ~ 6月29日(木) 3:59



『UNI’S ON AIR』ゲーム紹介

櫻坂46・日向坂46を応援する【公式】音楽ゲームアプリ!

「Nobody’s fault」「キュン」をはじめ、櫻坂46・日向坂46の人気楽曲を【ライブ映像】で多数収録!

ライブの興奮、圧倒的なパフォーマンスをリズムゲームで体験!

あなたは櫻坂46・日向坂46のプロデューサーとなり、彼女たちが登ってゆく坂道をプロデュースしていきます。



ライブ映像のリズムゲーム





限定のカードフォトやムービー





豊富な機能



公式サイト

公式サイトHP:https://keyahina-unisonair.com



公式SNSアカウント

・公式Twitterアカウント(@kh_unisonair https://twitter.com/kh_unisonair)

・公式LINEアカウント(@unisonair https://page.line.me/unisonair?openQrModal=true)

・公式Instagramアカウント(@unisonair_official https://www.instagram.com/unisonair_official/?hl=ja)

・公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCPUReSjh3bH5tLECf_qePbA)



ゲーム概要

タイトル:櫻坂46・日向坂46 応援[公式]音楽アプリ『UNI’S ON AIR』

ジャンル:プロデュース リズムアプリ

対応OS:iOS/Android(機種によりご利用いただけない場合があります)

権利表記:(C)︎Seed&Flower LLC/Y&N Brothers Inc. (C)︎Appirits Inc.



■株式会社アピリッツについて

「ザ・インターネットカンパニー」という理念に基づき、「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」ことを目指し、デジタル・トランスフォーメーション時代に対応し、進化したデジタル技術を用いて顧客のサービス、ひいては人々の生活をよいものへ変革するという考え方の基に事業の展開をしております。



会社概要

会社名:

株式会社アピリッツ

所在地:

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル5F

設立:

2000年 7月

資本金:

6億1048万円

事業内容:

Webサービスの企画・運営

Webサービスのコンサルティング・アクセス解析

Webサービスのパッケージ・ASPの開発・販売

Webサービスシステムの受託開発

Webサービスシステムのインフラ構築・保守・監視

オンラインゲームの企画・開発・運営



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/14-19:46)