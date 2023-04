[株式会社ハックルベリー]

株式会社ハックルベリー(東京都世田谷区、代表取締役社長:安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」)が提供する、通常ギフトはもちろん、住所を知らなくても贈れるeギフトにも対応したShopify(ショッピファイ)アプリ「All in gift」がステンレス素材にこだわったアクセサリーブランド「VAYA CON DIOS(ヴィヤコンディオス)」さまのオンラインショップ(https://vayacondios.jp/)に導入されました。









「VAYA CON DIOS」さま導入コメント



〈VAYA CON DIOSのギフト〉

金属アレルギーの出にくいステンレス素材で1から作り上げる、こだわりのメンズアクセサリーを展開しております。

こだわりぬいたステンレス素材は汗や水に強く、シルバー925のような手入れが必要ない手軽さ、丈夫で経年変化が起きにくい特徴があるため長く愛用いただくことができます。



ギラっと決めたい日にも、ふらっと近くに出かける日にも着用したいと思えるたくさんのデザインを展開しておりますので、ギフトを送りたい方のことを思い浮かべてアクセサリーをお選びいただけると嬉しいです。

eギフトではすべての商品をお選びいただくことができます。



無料ラッピングも選択できるようになりましたので、手軽に大切な方へギフトをお送りいただければと思っております。



〈「All in gift」について〉

若い人向けの商品を展開しているため、手軽にプレゼントを送ることができるeギフトに惹かれ導入させていただきました。



実際に導入してみたところ、設定方法も分かりやすく、住所がわからない相手にも送れるeギフト機能や相手が好きなものを選べるカタログ機能、ラッピング対応機能などさまざまな魅力的な機能がついており、さらに丁寧にスタッフさんが使い方を説明してくれるため安心して導入することができました。



今まではプレゼント希望の場合はお客様から直接問い合わせのメールをいただかなければ対応が出来なかったのですが、「All in gift」を導入したことによって、お客様のお問い合わせの手間やプレゼントを送るハードルが下がり、ご利用いただけるお客様が増えるのではないかと思っております。











「VAYA CON DIOS」について





https://vayacondios.jp/





金属アレルギーを起こしにくいステンレス素材を使用したアクセサリーブランド。



「どんな時でもそれぞれの暮らしに馴染むモノ。移り変わる時代に沿い、日常をより豊かにするモノ。」をコンセプトに、メンズステンレスアクセサリーを展開しています。



男女問わずユニセックスでも楽しめるデザイン、イージーケアなステンレス素材が、あなたの暮らしに寄り添います。





ー MATERIAL ー素材について



素材はすべてステンレス素材を使用しています。

シルバーや真鍮と違いステンレス素材は経年変化が起きにくい素材です。

主な特徴は汗や水に強く、場所を選ばずに身につけられる手軽さや、金属アレルギーが起きにくいこと、シルバーや真鍮よりも硬く傷が付きにくいこと。

手にしたときからずっと変わらずに見守ってくれるような優しい素材です。



ーMANUFACTUREー 生産について



VAYACONDIOSのステンレスアクセサリーは長年培ったものづくりの知識と経験を生かし、生産工場と共に1から作り上げているからこその安全性、価格、クオリティを実現しています。

長く使うことで良さを味わえる名品のように、毎日愛用して頂けるアクセサリー作りを追及しています。





VAYA CON DIOSオンラインストア:https://vayacondios.jp/

VAYA CON DIOS公式インスタグラム:https://www.instagram.com/vayacondios.sus_official/





■「 1億円まで無料(0円)キャンペーン」について







お中元やお歳暮など、日本では日頃の感謝からお世話になった人へ贈り物をする文化がありますが、あらゆる人が心地よく・心弾む体験ができる購買を目指しているハックルベリーでは、「もっと気軽に」「もっと楽しく」「もっとかんたんに」ギフトができる体験を普及していくために、「All in gift」の基本機能をすべて無料「0円」でご利用いただけるキャンペーンを開始しました。



SNSやオンラインでの交友関係が一般的になりつつある現在、「お気に入りのギフトを贈りたいけれど、相手の住所がわからない」などの課題から、オンライン上でのギフト購入のニーズは急速に高まりを見せています。まだまだこれから伸長するeギフト文化を、さらに伸ばし普及に貢献すべく、より多くの事業者・顧客に利用していただけるよう本キャンペーンの開始にいたりました。



本キャンペーンを通じて、これからギフトをはじめたい・ギフトを盛り上げたいマーチャント(事業者)を支援してまいります。



〈キャンペーン内容〉

キャンペーン期間中、以下の機能が無料でご利用いただけます。





ギフト設定

オプション設定(熨斗、ラッピング等の設定)

各出荷業務・物流サービスアプリと連携

お届け日時指定

SNSギフト(住所がわからない方へもSNS等でかんたんにギフトが贈れる機能)





〈キャンペーン対象〉

「All in gift」アプリによる決済金額が1,000万円未満のマーチャント(事業者)



〈キャンペーン期間〉

「All in gift」アプリを導入する全マーチャント(事業者)の流通額が1億円を超えるまで





■ 「All in gift」アプリについて

Shopifyアプリ「All in gift(旧「SNSギフト」)」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja



SNSやオンラインでの交友関係が一般的になりつつある現在、「お気に入りのギフトを贈りたいけれど、相手の住所がわからない」「わざわざ住所を聞くのは申し訳ないし気が引ける」といったお悩みで、ギフトを断念する方が増えています。



Shopifyアプリ「All in gift」を活用すれば、LINEやTwitter、InstagramのDMで「ギフト受け取り用」のURLを送るだけで、かんたんにギフトを贈ることができます。

日本製のサービスなので、管理画面もすべて日本語サポートで使え、安心してご利用いただけます。



〈機能〉





複数配送先へのギフト設定機能(マルチシップ)

ギフト設定



熨斗(のし)の設定(商品の指定も可能)

表書きの細かな設定

ラッピング、ギフトカード、手提げ袋などの対応設定(商品の指定も可能)

デジタルメッセージカード

それぞれの設定に自由に注意書きを追加可能





SNSギフト受け取りURLの発行

ギフトお届け先登録・更新

各出荷業務・物流サービスアプリと連携







〈導入ステップ〉





アプリをインストール

ギフトの設定

のし紙 / 名入れ、ラッピング等設定







〈お客様の利用ステップ〉





商品をカートに入れギフト送付を有効にする

サンクスページからSNSを起動し、メッセージ配信

メッセージには自動で受け取りURLが記載されています

受け取りURLから、配送先・配送日時を指定して登録







〈アプリ詳細・ダウンロードはこちら〉

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja







本アプリは今後もアップデートを重ね、日本の商習慣に応じた機能開発を進めてまいります。



また、ハックルベリーは、Shopifyのサイト構築/アプリ構築のリーディングカンパニーとして、長期的な売上の支援を簡単かつ安心して導入できるアプリを随時リリースしマーチャント(事業者)支援を行ってまいります。





【株式会社ハックルベリーについて】

「デジタル社会における“その人”らしい、暮らしの当たり前をつくる」をミッションに、あらゆる人が心地よく・心弾む体験ができる購買を目指し、ECの売上向上に関わるサービスを企画/開発/運営をするチームです。 連続起業家/スタートアップ経験豊富なエンジニア/オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者というベテランとやる気あふれる若手で構成され、Shopifyストアの売上向上支援を行っています。



本社所在地:東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者:代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容:Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL:https://huckleberry-inc.com/



ハックルベリーでは一緒に働くメンバーを募集中です!

https://huckleberry-inc.com/recruit/





