また、新規ストーリー実装に伴い、新規ストーリー前夜祭イベントなどが開催中!







新規ストーリー前夜祭イベント「ノーウェアトゥハイド前夜祭イベント」開催中







近日、新規ストーリーが開始することを記念して、前夜祭イベント「ノーウェアトゥハイド前夜祭イベント」が開催中です。

出席報酬やデイリーミッションをこなして、イベントアイテムをゲットしお得なアイテム製作に役立てよう!











▼ノーウェアトゥハイド前夜祭イベントの詳細はこちら

https://soulworker.gamecom.jp/board/event/615







人気のコスチューム「フォリナーカルテットシリーズ」が期間限定再販売中







「フォリナーカルテットシリーズ」が期間限定再販売中!

様々なキャラクターに扮したソウルワーカー達と冒険を楽しもう!



▼アバターアイテム着用イメージ

















▼フォリナーカルテットシリーズの詳細はこちら

https://soulworker.gamecom.jp/board/notice/651







ミニマルスプリングコーディネートシリーズ常設販売!







春を彩るミニマルスプリングコーディネートシリーズが常設販売として、アイテムモールに追加!

おしゃれなコスチュームでソウルワーカーの世界を彩ろう!



▼アバターアイテム着用イメージ





▼ミニマルスプリングコーディネートシリーズの詳細はこちら

https://soulworker.gamecom.jp/board/notice/650







かわいいソウルメイト「ミリアム」「ステラ」の期間限定ピックアップ販売







人気ソウルメイトのピックアップ販売実施中!

この機会に「ミリアム」「ステラ」をゲットしよう!











▼ピックアップソウルメイトの詳細はこちら

https://soulworker.gamecom.jp/board/notice/650





その他にも様々なイベントやアップデートなど予定しておりますので、今後もソウルワーカーの進化にご期待ください。



ソウルワーカー公式サイトはこちら

http://soulworker.gamecom.jp



『Soulworker』概要

ジャンル:アニメチックアクションMORPG

プラットフォーム:PC

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

運営:Wemade Online Co.,Ltd.

開発:LION GAMES Co., Ltd.



株式会社 Wemade Online について

Wemade Onlineは、 2004年3月に設立され、 PCオンラインゲームのパブリッシング事業を主業務としております。

2010年4月に、 韓国のオンラインゲーム開発及びパブリッシングを行う『Wemade Co., Ltd.』グループの一員となり、 更なる成長を目指し日本国内オンラインゲームサービス、 パブリッシング運営及び現地開発事業を展開しております。

PCオンラインゲームでは、 GAMEcomブランドとして『新生R.O.H.A.N』『R.O.H.A.N. Revision』『SiLKROAD Revolution』『Soulworker』をサービスしております。



