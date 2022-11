[株式会社JIMOS]

株式会社 JIMOS(東京本社: 新宿区、代表取締役社長: 川上裕也)は、za you zen(ざゆうぜん)四季の塩を、2022/12/10(土)~11(日)に開催するPASS THE BATON MARKET Vol.10 に出店します。デッドストックや規格外品、また、伝統工芸などの文化に光を当てる蚤の市で、全63ブランドが大集結します。







日本全国から63ブランドが大集結!日本中の“もったいない”と“文化”に光を当てる蚤の市。





2022年12月10日(土)~11日(日)、コクヨ東京品川オフィスTHE CAMPUS( @the_campus_official )にてPASS THE BATON MARKET Vol.10が開催いたします。全63ブランドが集結し、za you zen(ざゆうぜん)からは、春夏秋冬、海水の汲み上げ時期によって味が変わる「四季の塩」も参加します。PASS THE BATON MARKETは、企業やブランド、産地が抱えている“ もったいない”や“困りごと”に向き合い、世の中に紹介していく場として2019年に始まりました。詳細や入場申込みは @passthebaton_officialのTOPよりご覧ください。







イベント概要









PASS THE BATON MARKET Vol.10

企業やブランドの倉庫に眠っていた規格外品やデッドストックアイテム、また伝統工芸などの文化に光を当てる一風変わった蚤の市です。日本全国から63のブランドが出展します。今年一年頑張った自分へのご褒美に、そしてホームパーティーのお供に。ジュエリーから器、洋服に雑貨、食料品に至るまで、ホリデーシーズンを彩る宝探しのはじまり。出展企業一覧・入場申込みを含めてパスザバトンの公式サイトをご覧ください。



●日時:22年12月10日(土)~11日(日)11:00~19:00

※最終日18時終了/雨天決行/最終入場は終了時間の30分前

●場所:コクヨ東京品川オフィス THE CAMPUS

●お申込み: パスザバトン公式サイトより受付中

https://www.pass-the-baton.com/news/16005/

●入場料:300円 ※小学生以下無料

●お支払い:交通系IC•クレジットカードのみ

●主催:PASS THE BATON

●共催:コクヨ株式会社/運営:株式会社スマイルズ

●協賛:福島県商工会連合会



「za you zen 四季の塩」は、豊かな森と海のミネラルが生み出す、春夏秋冬、それぞれの個性を持つ塩







「za you zen 四季の塩」が創られるのは、山口県の油谷湾。森から2本の大きな河川をつたって流れ込む淡水と、海洋の海水とが混合する汽水域です。落葉樹の原生林豊かな四季折々の森の恵みが、雨とともに、河川を通じて海へ流れ出ることで、四季ごとに含有するミネラルが異なった、滋味豊かな味わいの塩が出来ます。季節ごとに味わいを変えるこの塩は、その時期の旬の素材をぐっと美味しく引き立てるのが特徴です。









za you zen(ざゆうぜん)とは







日本の自然とともに、生きる。

日本の豊かな自然と、季節の移ろい。そんな四季の変化や自然の恵みをまわりの人たちと感じながら身体と心を調え、暮らしをシンプルに、ゆたかに。私たちza you zenはそんなライフコンセプトを提案します。



公式インスタグラム:@zayouzen_official

四季の塩: https://www.coyori.com/Page/za_you_zen/top/

四季の塩Twitter:@sioreshipi



