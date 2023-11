[キャンジョ]

聞く人みんなにビタミンNを届けるネイチャーバンド「キャンジョバンド」は11月18日(土)とりごえ温泉キャンプ場にて開催されるCAMP ROCK 2023 episode2に出演!







CAMP ROCKとは





【CAMP ROCK】自然を愛するキャンパーとロックミュージシャンが手を組んだ!CAMPとROCKの融合イベント。

人と人が 繋がれる場所を作る。

このイベントの始まりは、コロナで世の中のあらゆる「楽しい」が 失われてしまったこと。

大好きな音楽でさえ 自由に楽しめなくなった。

今年は、コロナが5類になって、人と握手したり、抱き合ったり、マスクを外して顔をちゃんと見て話せるようになりました。

いつのまにか「しないこと」が当たり前になってしまっていて、だからこそ、触れ合うことの大切さを身に沁みて感じる日々です。

今年の CAMP ROCK は、キャンプと音楽が手を結んでいるように、人と人、物と物、思いと想いを繋いでいきます。

CAMP ROCK公式HPより引用:https://www.camprock.jp/



イベント概要







■開催日

2023年11月18日(土) / 19日(日)

■時間

【キャンプ区画サイト】

★11月18日(土) チェックイン:11:00~

※12時からDAYチケットの方々が入場いたしますので、それまでに車の入場をお願いいたします

★11月19日(日) チェックアウト:~10:30

※朝イベント:08:00~予定

【DAYチケット】

★11月18日(土) 開場:12:00

LIVEスタート:13:00~予定

終了:20:00予定

※雨天決行

■開催場所

とりごえ温泉 栖の宿内 とりごえ温泉キャンプ場

[主催] CAMP ROCK 実行委員会

[協賛] CROSS+ORANGE、WOODS、FM福岡

[協力] とりごえ温泉 栖の宿

[問合] お問い合わせフォーム



キャンジョバンドよりコメント







この度のCAMP ROCK 2023 episode2開催、誠におめでとうございます。自然を愛するキャンパーとロックミュージシャンが一堂に会するこの素晴らしいイベントに参加できることを、私たちキャンジョバンドは大変光栄に思っております。

キャンプとロックを融合させたこのイベントは、まさに私たちの理念と一致しています。自然の素晴らしさや尊さを歌うネイチャーバンドとして、来場される皆様にビタミンN(Nature)をたっぷりとお届けできるよう、心を込めて演奏させていただきます!

当日は会場にお越しの皆様と共に楽しい時間を過ごすことを楽しみにしております。私たちの音楽で、自然への愛と感謝を伝えることができれば幸いです。

イベントの更なる成功を心よりお祈りしております。当日を心待ちにしております。



・キャンジョバンドについて







メンバーはボーカルのカレン(キャンプ女子株式会社代表・橋本華恋)と盛り上げ隊のガッキー(キャンプ女子株式会社代表・ガッキー)。2018年国内初女性向けキャンプコミュニティ「キャンジョ」をスタート。「女子キャンプ」や「おうちキャンプ」など、キャンプの新しい楽しみ方を発信。

現在は拠点を福岡県に置きながら、キャンプ道具のレンタルサービスや、商業施設のキャンプコーディネート、キャンプセミナーなど、キャンプに関する事業を幅広く展開している。



■■キャンジョバンド official YouTube

https://www.youtube.com/c/camjyo

■■キャンジョバンド配信サイトはこちら

https://big-up.style/tYrYNBxuVV

■■キャンジョバンドofficial website

https://www.camjyo.com/camjyo_band

■■キャンジバンド on Twitter(@camjyo_band)

https://twitter.com/camjyo_band

■■キャンジバンド on Instagram(@camjyo_band)

https://www.instagram.com/camjyo_band/



