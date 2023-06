[株式会社 Brave group]

海外ニーズの高まりを受け、現地発のVTuberプロジェクト「V4Mirai」を始動



株式会社Brave group(本社:東京都港区、代表取締役:野口圭登、読み:ブレイブグループ、以下「Brave group」)は、本年3月、米・サンフランシスコに現地法人であるBrave group US Inc.(以下「Brave group US」)を設立しました。現地発事業の第一弾として、Brave groupとしては初となる英語圏に特化したVTuberプロジェクト「V4Mirai(読み:ぶぃふぉーみらい)」から2名のVTuberがデビューいたします。Brave group USでは、これを皮切りに、海外VTuber事業展開を本格化して参ります。







海外拠点設立の背景





Brave groupは2017年にVTuber事業を行なう会社として創業した、連続起業家(シリアルアントレプレナー)である野口圭登が率いるスタートアップで、バーチャルミュージックレーベル「BlitzWing」や次世代Virtual eSportsプロジェクト「ぶいすぽっ!」等VTuberグループのプロデュース・運営を行なうIP事業、自社のメタバースエンジンである「Brave Engine」を活用したPlatform事業、また、eスポーツやWeb3といった新興領域を開拓するIncubation事業など、様々な事業を展開しています。

現在、VTuber市場は国内外含めて拡大の一途を辿っており、海外発VTuberプロダクションも増えてきております。Brave groupは、今後日本に限定することなくグローバル市場に注力していくため、現地の拠点設立も含めた海外展開を積極的に行って参ります。



VTuberプロジェクト「V4Mirai」概要





「V4Mirai」は、Brave group USの第一弾としてリリースする、英語圏に特化したVTuberプロジェクトです。

本プロジェクトのビジョンは、“Creating Our Mirai, Creating Our World(セカイと一緒に、ミライをつくる。)”で、ちょっと先の未来を感じる企画や、テクノロジーを活かした配信を行ない、Brave groupのミッションである「80億の、心をうちぬけ。」を実現すべく、世界中の人々に感動を提供して参ります。

なお、第1期生(1st gen)は日本時間6月11日(日)AM10:00[米国太平洋標準時6月10日(土)PM6:00]にデビューする予定です。



V4Mirai Official

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@V4Mirai

Twitter:https://twitter.com/V4Mirai

公式サイト:https://v4mirai.com/



▼V4Mirai 第1期生情報





Abi Kadabura(あび かだぶら)

・YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@AbiKadabura

・Twitter:https://twitter.com/AbiKadabura

・デビュー配信:https://www.youtube.com/watch?v=e1OzupBIxiU

日本時間 6月11日(日)AM11時[米国太平洋標準時 6月10日(土)PM7:00]















Serina Maiko(せりな まいこ)

・YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@SerinaMaiko

・Twitter:https://twitter.com/SerinaMaiko

・デビュー配信:https://www.youtube.com/watch?v=HrmBXZhBU8k

日本時間 6月11日(日)AM10時[米国太平洋標準時 6月10日(土)PM6:00]



会社概要





Brave group US Inc.

・会社名:Brave group US Inc.

・設立:2023年3月

・CEO:Norikazu Hayashi

・所在地:95 3rd St 2nd Floor, San Francisco, CA 94103



株式会社Brave group

・会社名:株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:2,197,917,025円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口 圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:メタバース領域における

1.IP事業

2.Platform事業

3.Incubation事業

・公式サイト:https://bravegroup.co.jp/

・公式メディア:https://media.bravegroup.co.jp/

・グループ会社一覧:https://bravegroup.co.jp/group-companies/



