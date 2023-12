[株式会社メディカルフロンティア]

【美容医療は、ファッションへ。】TCB名古屋駅前院と名古屋栄院がよりご利用いただきやすい環境に



日本全国に108院(2023年12月現在、開院予定含む)を展開するTCB東京中央美容外科(代表院:東京都新宿区、TCBグループ代表:青木 剛志、広告代理・発信:株式会社メディカルフロンティア)は、2023年12月1日(金)よりTCB東京中央美容外科 名古屋駅前院・名古屋栄院がフルオープンでの診療を開始することをお知らせいたします。





■休診日なしのフルオープン診療へ。よりお気軽にご予約、ご来院いただけます。

不定休で診療を行っておりましたTCB東京中央美容外科 名古屋駅前院・名古屋栄院(以下、TCB名古屋駅前院・名古屋栄院)ですが、患者様数増加に伴う利便性向上を目的に、2023年12月1日(金)より休診日なし(※)のフルオープン診療を開始いたします。これまで不定休としていた休診日がなくなることで、スケジュールが合わなかったり、時間が確保できなかった患者様も、予約が取りやすくなります。カウンセリングから施術まで患者様のニーズに最大限にお応えできるよう努めてまいります。

(※)年末年始休業を除きます



フルオープン開始のクリニックについて







TCB名古屋駅前院はJR名古屋駅から徒歩1分、TCB名古屋栄院は地下鉄名城線矢場町駅から徒歩4分という抜群のアクセス。鮮やかな花々が迎える受付ロビー、明るく清潔な院内で、徹底した衛生管理のもと患者様をお迎えいたします。

TCBグループでは、フラワーアーティスト集団 AMKK(東信、花樹研究所)のプロデュースのもと、日本全国のTCBの「花」のビジュアルデザインを一新し、ご来院いただく皆様に新たな世界観を提供いたします。

今後も患者様がご利用いただきやすい環境づくり、リラックスして施術を受けていただける空間づくりに力を入れ、安全安心で高品質な美容医療を提供いたします。



【クリニック情報】

診療時間と休診日は各院共通

診療時間:10:00~19:00

休診日:なし ※年末年始休業(1/1.1/2予定)を除く



■TCB名古屋駅前院



〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅3-26-6 Third KHビル 5F

HP:https://aoki-tsuyoshi.com/clinic/nagoya/nagoya_ekimae

WEB予約:24時間365日受付中

https://aoki-tsuyoshi.com/reserve-clinic/form?select=nagoya_ekimae

電話予約:0120-427-751(通話料無料)

9:00~23:00(土日祝日対応)



佐野 孝治 院長 Koji Sano

(上級指導医)

https://aoki-tsuyoshi.com/doctor/dr_sano



・Official SNS

Instagram:https://www.instagram.com/tcb_sano

TikTok(二重整形):https://www.tiktok.com/@dr_koji_eye

TikTok(クマ取り):https://www.tiktok.com/@dr_koji_kuma

YouTube:https://www.youtube.com/@tcb_sano



経験豊富なドクターが、患者様を徹底サポート

TCBの上級指導医であり、日本形成外科学会専門医の資格を持つ佐野先生。高い技術力で患者様が「治療してよかった」と思っていただけるような美容医療を提供いたします。



■TCB名古屋栄院



〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄3-28-11 名古屋ゼロゲート 2F

HP:https://aoki-tsuyoshi.com/clinic/nagoya/nagoyasakae

WEB予約:24時間365日受付中

https://aoki-tsuyoshi.com/reserve-clinic/form?select=nagoyasakae

電話予約:0120-197-271(通話料無料)

9:00~23:00(土日祝日対応)



山本 展生 院長 Nobuo Yamamoto

https://aoki-tsuyoshi.com/doctor/yamamoto_nobuo





・Official SNS

Instagram:https://www.instagram.com/tcb_yamamoto

YouTube:https://www.youtube.com/@tcbshorts3705



経験豊富なドクターが、患者様を徹底サポート

日本整形外科学会専門医の資格を有し、患者様の疑問や不安に寄り添った丁寧なカウンセリングが好評の山本先生。整形外科医としての経験を活かし、「美しく、健康でありたい」という患者様の願いに全力でお力添えいたします。



【ご予約好評受付中!】

LINE ID:@205mnyup[お電話が混み合うため、LINEからのご相談・ご予約が便利です]



TCBクリニック概要







TCB東京中央美容外科は日本全国に108院(開院予定含む)を展開する美容クリニックグループです。身体への負担の少ないプチ整形をはじめとしたさまざまなメニューを取り揃え、患者様の「キレイを幸せに」を実現します。「理想のあなたを着飾る」美容医療を。TCBは徹底したカウンセリングとシミュレーションにより、患者様の「理想」をどこまでも追い求めます。



クリニック名:TCB東京中央美容外科

TCBグループ代表:青木 剛志

クリニック数:108院(2023年12月時点、開院予定を含む)

所在地(代表院):TCB新宿三丁目院

〒160-0022

東京都新宿区新宿3-1-20 メットライフ新宿スクエア 7F

診療時間:10:00~19:00

休診日:なし(代表院含む一部クリニック)/ 不定休【WEB・LINE予約24時間365日受付中】

オフィシャルサイト:https://aoki-tsuyoshi.com/



TCBのテレビCM「美容医療は、ファッションへ。」篇





「美容医療は、ファッションへ。」

https://www.youtube.com/watch?v=gtpapClNcco



ファッションは、時の好み、人の好み。TCBが目指すのは、時の移ろいによる変化にも適応し、あらゆる年代、あらゆる嗜好の患者様へ「理想のあなたを着飾る」美容医療を提供すること。患者様の理想を追求した先にある「二重まぶたの開眼」を、クリニックの意匠のひとつである「開花する美容医療の花」に重ね合わせて表現しています。



