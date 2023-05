[ディスカバリー・ジャパン合同会社]

~ディスカバリーチャンネル・MONDO TV契約者限定!両チャンネル配信番組が楽しめる~



世界中の人々の情熱や好奇心を満たす上質な体験を提供する「ディスカバリーチャンネル」、世界最大級の動物チャンネル「アニマルプラネット」を運営するディスカバリー・ジャパン合同会社(代表者:グレン・カイン、東京都港区、以下、ディスカバリー)と、男性向けエンターテインメントチャンネル「MONDO TV」を運営するターナージャパン株式会社(本社:東京都港区/代表取締役:高橋雅美)は、スカパーJSAT株式会社(本社:東京都港区/代表取締役 執行役員社長:米倉 英一)が運用する配信サービス『スカパー! 番組配信(https://streaming.skyperfectv.co.jp/)』への番組提供を5月22日(月)より開始し、ディスカバリーチャンネル、MONDO TVの放送で日本の幅広いクルマファン層に愛されてきた人気のクルマ番組を厳選してお届け致します。





「スカパー! 番組配信」のディスカバリーチャンネル(https://streaming.skyperfectv.co.jp/channel-1219299)では、5月29日(月)から最新シリーズが日本初放送される『名車再生!クラシックカー・ディーラーズ』から人気エピソードを厳選してお届けする他、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズに使用された本物のデロリアンを、ドク役を演じたクリストファー・ロイドと、ディスカバリーチャンネルが誇る人気冒険家ジョシュ・ゲイツが一緒となって捜しに行く『全米捜索!バック・トゥ・ザ・フューチャー』など、多彩なクルマ番組をご提供致します。

また、『名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズン18 トライアンフ・ドロマイト』は6月4日(日)11時より「スカパー! 番組配信」にて1話を無料でご視聴いただけます。





「スカパー! 番組配信」のMONDO TV(https://streaming.skyperfectv.co.jp/channel-1219286)では、世界中から注目を集める日本の旧車を中心に、旧車専門誌「Oldtimer」が監修を務めた旧車総合番組『旧車TV レストア・ファクトリー』をSeason1とSeason2(一部エピソード)を一挙配信致します。



今回両チャンネルの配信開始を記念致しまして、スカパー! ・プレミアムサービス・プレミアムサービス光でディスカバリーチャンネル・MONDO TVいずれかのチャンネルをご契約いただいていれば、該当するクルマ番組全てをご視聴いただけるキャンペーンを実施致します。



■スカパー! 特設ページ

https://promo.skyperfectv.co.jp/dcmondoap_streamingstart/







さらに、アニマルプラネットも同時に「スカパー!番組配信」でのサービスも開始し(https://streaming.skyperfectv.co.jp/channel-1219300)、人気番組『デンバー動物クリニック シーズン5』全エピソード、『サメvsマイク・タイソン』『蘇る恐竜の時代』等、ご家族でお楽しみいただける豊富な動物番組を配信致します。併せてお楽しみください。



■ディスカバリーチャンネル配信ラインナップ

URL:https://streaming.skyperfectv.co.jp/channel-1219299





『名車再生!

クラシックカー・ディーラーズ』

ディスカバリーチャンネルが誇る人気No.1レストア番組。

おなじみ買い付け担当のマイク・ブルーワーと3人の歴代のメカニックが活躍する、人気エピソードが登場します。

画像クレジット:

Credit: Discovery Communications, LLC







『JDM!日本車カスタム in US』

古い日本車の販売とレストアを専門で扱う

「JDMレジェンズ」

日産やトヨタなど、海外でも人気の日本車が登場!

画像クレジット:

Credit: Discovery Communications, LLC







『#シーマレストア~伊藤かずえの名車再生~』



バブル最盛期に生まれた初代シーマを30年乗り続けた女優、伊藤かずえ。

SNSで話題を呼んだ彼女のシーマを当時の姿に蘇らせようと、レストアの計画が持ち上がった。

画像クレジット:

Credit: Discovery Communications, LLC







■MONDO TV配信ラインナップ

URL:https://streaming.skyperfectv.co.jp/channel-1219286





『旧車TV レストア・ファクトリー』

世界からも注目されている日本の旧車。

旧車のレストアやオーナー訪問など旧車専門誌「Oldtimer」監修の旧車総合番組。



画像クレジット:(TM) & (C) 2023 Turner Japan.











『旧車TV レストア・ファクトリー Season2』

旧車専門誌「Oldtimer」の編集長が完全監修した旧車総合情報番組の第2弾!

今シリーズでは、“トヨタ2000GT”と“コスモスポーツ”をレストア!

Season1では紹介しきれなかった旧車のDeepな部分まで踏み込む!

画像クレジット:(TM) & (C) 2023 Turner Japan.



<ディスカバリーチャンネルについて>

ディスカバリーチャンネルは、世界中の人々の情熱を引き出し、好奇心を満たす上質な体験を提供するメディアです。宇宙、クルマ、サバイバル、アドベンチャーをはじめ、サイエンス、テクノロジー、ライフスタイルなど多岐に渡る情報を、世界220以上の国・地域で配信されている世界最大級のネットワークを駆使し、新しい発見とともにお届けします。日本では1997年より放送を開始しており、全国のケーブルテレビ局、スカパー!、IPTV放送、各種オンラインメディアなどでご覧いただけます。https://www.discoveryjapan.jp/



<MONDO TVについて>

全国のケーブルテレビ、スカパー、ひかりTVなどで好評放送中のエンタメチャンネル。視聴可能世帯は約600万世帯。エンタメ、アイドル、麻雀、パチンコ・パチスロ、シネマなど多彩なジャンルの番組を放送中。

<MONDO TV公式Webサイト> https://www.mondotv.jp



<ワーナーブラザース・ディスカバリーについて>

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは220以上の国や地域、50以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。

ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、 ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、 カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。



