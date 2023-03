[SHE株式会社]

累計7万人以上が受講する女性向けキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を運営するSHE株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役CEO:福田恵里、以下SHE) は、4月15日(土)東京 大手町三井ホールにて、キャリアの祭典「SHE AWARDS 2023」を開催します。SHE AWARDS 2023のスペシャルゲストとしてフォーリンラブ・バービーさんのご登壇が決定しました。当日はバービーさんのエピソードをお話しいただき、SHElikes受講生より寄せられた質問へご回答いただく予定です。SHE AWARDS 2023はオンラインでも同時配信いたしますので、奮ってご参加ください。









SHE AWARDS 2023 特設サイト:https://shelikes.jp/landing_pages/sheawards2023/



SHEは2017年の創業以来、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、熱狂して生きる世の中を創る」というビジョンのもと、女性向けのキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を展開し、今年6周年を迎えます。創業以来、多くの女性たちの「自分らしい生き方や働き方」の実現に伴走し、累計で70,000名を超える方に受講していただきました。







「SHE AWARDS 2023」とは



SHE AWARDSは、SHEを通して、自分らしい生き方を実現しようとする全てのシーメイトさんをお祝いする年に1度の祭典です。

SHElikesを通して得た気づきや変化は、全てが素晴らしく、そこには大小も、正解も、ゴールもありません。

6周年を迎える今年度は、「キャリアだけではなく、ライフやマインドを含め、SHElikesを通した多様な変化をたたえたい」という思いから、SHE AWARDSへと名前を変え、新たに【5つの部門】を設置しました。

このアワードを、全てのシーメイトさんが、年に1度、SHEを通して歩んだ道を振り返り、一歩ずつでも確実に前に進んでいることを実感し、互いにたたえあう日に。その過程で生まれた自信を胸に、みんなでまた一歩進んでいける時間をお届けします。



Be Original. その一歩を、みんなで。



※シーメイト = SHElikesの受講生







フォーリンラブ・バービーさんのご紹介







1984年北海道生まれ。2007年、お笑いコンビ「フォーリンラブ」を結成。

バラエティを中心に、ワイドショーのコメンテーターやラジオのパーソナリティを努め、「本音の置き場所」を出版。地元の町おこしやピーチ・ジョンとのコラボ下着をプロデュースが話題になるなど多岐にわたり活躍中。







「SHE AWARDS 2023」開催日程



日時:2023年4月15日(土)17:00-20:00

場所:東京大手町三井ホール(https://www.otemachi-hall.jp/ )



▼ 申し込み方法

SHE会員さま【来場用】:https://shelikes.jp/events/1968

SHE会員さま【オンライン配信用】:https://shelikes.jp/events/1891

一般の方【来場用】:https://shelikes.jp/events/1969

一般の方【オンライン配信用】:https://shelikes.jp/events/1899



※大手町三井ホールは国際的感染予防基準GBAC STAR™認証を取得している施設です。

※東京都策定「イベント開催等における必要な感染防止策」に準拠し、感染対策を徹底した上で開催致します。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては開催形態を変更する場合がございます。



▼ アーカイブ配信に関して

・バービー様のご出演箇所を含むイベントアーカイブ動画はイベント実施日から1ヶ月以内(5月14日)のみ視聴が可能です。

・SHElikes会員さまは、5月14日(日)までの1ヶ月間のみマイページよりご視聴が可能です。

・一般の方は、イベントご予約者の方のみにアーカイブ動画の視聴URLをお送りいたします。







SHElikes(シーライクス)とは



SHElikesでは、時間や場所に限らず働ける38以上の職種スキルが定額で学び放題です。Webデザイン・Webマーケティング・ライティングなどPC一つで働けるクリエイティブスキルを幅広く学ぶことで新しい”好き”に出会い、私らしい働き方の実現に伴走するキャリアスクールです。



SHElikesについて詳細はこちら:https://bit.ly/3KaeM4B







SHE株式会社とは







SHE株式会社は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、 熱狂して生きる世の中を作る」をビジョンに据え、 2017年に創業いたしました。 主要事業である『SHElikes(シーライクス)』では、 21世紀を生きる女性たちが自分らしい働き方を叶えられるよう、 WEBデザインやWEBマーケティングなどのクリエイティブスキルレッスンやコーチングプログラム、 仕事機会を提供し、 これまでに70,000名以上に受講いただいています。2021年より、理想のキャリアや人生の実現のために不可欠なお金の知識の獲得を目指すサービス「SHEmoney」も展開しています。(SHE株式会社: https://she-inc.jp/)



