~猛暑を避けて、夏休みを彩る楽しいカードゲームや大人も心躍る玩具のご紹介(丸の内店、公式オンラインストア)~



建設DXに取り組む野原グループの野原グループ株式会社(住所:東京都新宿区、代表取締役社長:野原弘輔)は、グッドデザイン賞受賞商品のみを取り扱う専門店「GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA」が、9月30日まで「summer holiday」をテーマに、夏休みをご自宅や帰省先で祖父母やご家族、友人と過ごす時間を楽しく、有意義にする商品にフォーカスした催事「summer holiday」を9月30日まで開催することをお知らせいたします。(オンラインストア一部商品販売予定)











「summer holiday」では、幅広い世代でお楽しみいただけるような、大人もヒヤっとする怖さのあるカードゲーム、また、子どもの夏休み期間中に、カラフルで目を惹かれ遊びながら頭を使える知育玩具、勉強に飽きがこず「楽しい」と感じられるよう勉強ドリルなどをご用意しております。



毎年暑さを増すこの時期。子どもも大人も楽しみな夏休みに、ご自宅で楽しめる商品を「GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA」(丸の内店)の「summer holiday」で、ぜひお買い求めのうえ、夏休みを彩っていただきたいと考えております。皆さまのご来店をお待ちしております。



子どもから大人まで遊べる、ギフトにもおすすめの商品紹介





●お子様向け知育アイテム







「Sai-easy-」(株式会社昇文堂・東京都)/1,650円(税込)

2022年グッドデザイン賞受賞

『子供から大人まで一緒になって遊べる、新感覚の知育カードゲーム』 遊ぶだけで右脳を刺激し、数学的思考を養い、色彩感覚を育て、イノベイティブな思考を身に付ける、新感覚の知育カードゲームです。











「うんこ夏休みドリル」(株式会社文響社・東京都)/1,078円(税込)

2017年グッドデザイン賞受賞

夏休みの期間は、小学校で培われた学習習慣を失わないためにも、勉強を継続的に行うことが望まれます。そこで、勉強も遊びも同様に「楽しい」と感じられる夏休みのドリルです。



●大人も欲しくなる玩具



Rocca Monster(株式会社10・東京都)/ 2,090円(税込)

2012年グッドデザイン賞受賞

グッドデザイン賞を受賞した六角形のカードゲームシリーズ「Rocca」。 トランプとしても遊べるClassicをはじめ、グラフィカルなカードゲームは全6種。ゲーム「Monster」の目的は、「モンスター」のカードを持つプレイヤーが、村人の半数より多くの人を殺すこと。それ以外のプレイヤーは、それより前に村人に扮した「モンスター」を見つけ出すこと。毒のある可愛さのコミカルなタッチのイラストでお楽しみください。



吉祥寺かるた(株式会社クラウドボックス・東京都)/2,000円(税込)

2021年グッドデザイン賞受賞

吉祥寺の「ご当地かるた」です。地域の「愛のあるコミュニティ」を螺旋状に活性化していくための、【制作方法】(SNSを活用したフラットな参加型)【内容】(コミュニケーションを活性化するユニークな構成)【継続性】(地域の変化とともに進化する「時間軸をもつかるた」)を含めたデザインとなっています。



●お子様・お孫様へおすすめギフト





irokumiピッコロセット1(株式会社スタジオピーパ・神奈川県)/2,800円(税込)

2010年グッドデザイン賞受賞

いろくみRは色彩のプロが作ったまったく新しい配色と造形をあそぶ「いろくみあそび」のためのカードセットです。さまざまな色やカタチのカードをくみあわせるだけで、立体的で色が響き合うアートオブジェが誰でも簡単に作れます。







コレジャナイロボ(有限会社ザリガニワークス・東京都)/3,300円(税込)

2008年グッドデザイン賞受賞

「欲しかったのはこれじゃなーい!」プレゼントが希望したものとは違った時の悲痛な叫び。悲しい事件も、その絶妙な偽物感とカッコ悪さにより、大人になり振り返ると懐かしい思い出として呼び起こしてくれる。



GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARAについて







GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARAは、海外ではすでに展開されていた「GOOD DESIGN STORE」(グッドデザイン賞受賞商品のみを販売するデザインショップ)の国内初の店舗です。“デザインのちからによって人々の暮らしや社会がより豊かになるように”との想いから、野原グループの新規事業としてスタートしました。

コンセプトは、良いデザインとの出会いを生み、新しい心地よさを発見する場所であること。グッドデザイン賞が考える「よいデザイン」に囲まれた心地よい暮らしを提案しています。丸の内店は約2,000点、

オンラインストアは約1,500点の歴代のグッドデザイン賞を受賞したアイテムが一堂に会します。



■2017年4月GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA KITTE丸の内店オープン

■2020年10月GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 公式オンラインストアオープン

https://gds.tokyo/

国内初の実店舗では期間限定の催事を開催





GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 丸の内店(実店舗)では、お仕事やご友人への幅広いギフト商品やシーズンに合わせたアイテムをご紹介しております。季節に合わせた催事も、お客様に「デザイン」をお楽しみいただける機会となっています。

オンラインストアで、どこにいてもグッドデザインを身近に









オンラインストアでは、カテゴリ別アイテムランキングや丸の内店の期間限定催事の取扱商品の販売を実施しています。全国のお客様が、約60年の歴史があるグッドデザイン賞の今と昔を楽しみ、お買い求めいただける場所となっております。



野原グループ株式会社について









野原グループ株式会社を中心とする野原グループ各社は、「CHANGE THE GAME.クリエイティブに、面白く、建設業界をアップデートしていこう」のミッションのもと、変わる建設業界のフロントランナーとしてステークホルダーの皆さまとともに、サプライチェーンの変革と統合を推し進めます。

社会を支える建設産業の一員である私どもが、業界から排出される廃材量やCO2の削減、生産性向上による働き方改革を実現し、サステナブルに成長していく未来の実現を目指します。

https://nohara-inc.co.jp



グッドデザイン賞について









日本デザイン振興会が主催するグッドデザイン賞は、1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。



1957年に通商産業省(現経済産業省)によって創設された「グッドデザイン商品選定制度(通称Gマーク制度)」を母体とし、以来60年以上にわたり実施され、その歴史は日本の産業やデザインのマイルストーンとも言えます。

2014年より日本デザインのプロモーションの観点から、受賞商品をPRする拠点「GOOD DESIGN STORE」を展開、2015年からは東京・有楽町に「GOOD DESIGN Marunouchi」を開設し、展示とイベントを通じて最新のデザインを提示する活動を行っています。

http://www.g-mark.org



【GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARAに関するお客さまからの問合せ先】





野原グループ株式会社

ライフデザインビジネス統括部 グッドデザインユニット

布施(フセ)

TEL:070-739-2582

E-Mail:info@gds.tokyo



資料





【リリースPDF】

https://prtimes.jp/a/?f=d19866-195-e16d64eafdb1d4cb91a8159bdc7320b6.pdf



