サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、昨日(2022年11月12日)、都心から約1時間のアウトドアリゾート施設「さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト」(神奈川県相模原市)にて、関東最大級600万球のイルミネーションイベント「さがみ湖イルミリオン」がオープンしたことをお知らせします。



昨日17時よりおこなわれた点灯式には、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」のストーリーをテーマにした「すみっコぐらしイルミネーション」エリア誕生を記念して、MCにエフエム富士のラジオパーソナリティ東城佑香さんと、特別ゲストに、すみっコぐらしの「ねこ」と「とかげ」が登場いたしました。

集まったお客様がスティックライトを振るとシンボルツリーが点灯、続いて園内600万球のイルミネーションが一斉に点灯し、約1,200名のお客様と華やかにオープニングを迎えました。



そのほか「ハートフルイルミネーション」では、360度1,000個ものハートがいっぱいにちりばめられた空間が広がり、クリスマスツリーとハートのイルミネーションが音楽に連動して光り輝く、約5分間のエンターテインメントショーが展開されています。

ムービングライトやレーザービームを使用した没入感あふれるショーにご期待ください。



「さがみ湖イルミリオン」は2023年4月2日(日)まで営業予定です。クリスマスが近づくこれからの季節、関東三大イルミネーション「さがみ湖イルミリオン」にぜひお越しください。



【「さがみ湖イルミリオン」】

■2022年「関東三大イルミネーション」再認定

■2022年度全国イルミネーションアワード第2位(総合エンタテインメント部門)



今年で14回目となる「さがみ湖イルミリオン」は、都心から約1時間という立地でありながら関東最大級600万球のLEDを使用しており、広大な土地と斜面の高低差を生かし、大自然と一体となった光の絶景を満喫できるイルミネーションイベントです。



11月11日(金)に開催された、(一社)夜景観光コンベンション・ビューロー(代表理事:丸々もとお)主催の『第十回イルミネーションアワード』授賞式にて3年連続で総合エンタテインメント部門第2位を獲得されました。また、本年は「関東三大イルミネーション」の改選発表も行われあしかがフラワーパーク(栃木県足利市)、江の島 湘南の宝石 (神奈川県藤沢市)とともに認定されました。



前回2018年に続き、2回連続「関東三大イルミネーション」に再認定となります。





ご来場のみなさまとともに、点灯式を行いました。









MCにエフエム富士のラジオパーソナリティ東城佑香さん、特別ゲストとしてすみっコぐらしの「ねこ」と「とかげ」も登場。集まったお客様がスティックライトを振りシンボルツリーが点灯すると、続いて園内600万球のイルミネーションが一斉に点灯し、約1,200人のお客様とともに、華やかにオープニングを迎えました。









世界初!「すみっコぐらしイルミネーション」エリア登場



今年は、「すみっコぐらし」のイルミネーションエリア「すみっコぐらしイルミネーション」が誕生しました。

全長250mの「虹のリフト」に乗り、降りたった山頂エリアが、すみっコぐらしイルミネーションエリアです。

「すみっコぐらし」のストーリー「かわうそとすみっコキャンプ」・「たぴおかパーク」・「星空さんぽ」・「おばけのナイトパーク」・「とかげの夢」をテーマにしたイルミネーションエリアが光り輝きます。



















初登場!1,000個のハートと音楽が織りなす光のエンターテインメントショー













今年初登場するエリア「ハートフルイルミネーション」では、クリスマスツリーと空間いっぱいにちりばめられたハートのイルミネーションが音楽に連動して光り輝く、エンターテインメントショーを展開し、クリスマスまでの期間、約5分間の特別ショーをお楽しみいただけます。

山の中腹にあるこのエリアは、静けさに包まれたエリア。

門をくぐり足を踏み入れるとそこには360度1,000個ものハートがいっぱいにちりばめられた空間が広がります。

クリスマスソングに合わせてハートのイルミネーションが色とりどりに輝くショーのあと、アップテンポな音楽に合わせてムービングライトやレーザービームも加わるなど雰囲気が一転、さらに色鮮やかに華やかなショーが繰り広げられます。

たくさんのハートに包まれながら、音楽と光が織りなすエンターテイメントショーをお楽しみください。

※1月中旬には、音楽やオブジェを変更し、新たな演出をお楽しみいただける予定です。





空から眺める、光の中で遊ぶ ナイトアトラクションが充実



20種類のアクティビティを楽しめる空中ネットアスレチック「ハッスルスパイダー」がカラフルにライトアップし、光に照らされた中で思いっきり身体を動かして遊べる「光の空中アスレチック」として楽しめるほか、小さなお子様も楽しめるアトラクションがあるパディントンタウンでは、光の中をトロッコ型のミニコースターで駆け抜ける「とつげき!パディントン探検隊」や、のんびり楽しく光の汽車の旅を楽しめる「しゅぱつ!パディントン号」などが揃うなど、園内にはイルミネーションに囲まれながら楽しめる10種類のナイトアトラクションがあります。

そのほか、全長250mのリフトに乗ってイルミネーションの上空を空中散歩する「虹のリフト」や標高370mにそびえる「光のかんらんしゃ」など、起伏に富んだアウトドアリゾートならではの「空から眺めるイルミネーション」が充実しています。





《ナイトアトラクション》



「さがみ湖イルミリオン」営業データ

1.営業期間…2022年11月12日(土)~2023年4月2日(日)

2.営業時間…16:00~21:00

※時期により異なります。

※最終入場は営業終了の30分前まで。

※昼間からご入園の方は、追加料金なしでイルミリオンをご観覧できます。

3.料金…入園料(16時からリフト無料)

大人1,800円 小人/シニア1,200円 愛犬1,200円

3時からパス…大人2,800円 小人/シニア2,200円 (15時から販売)

フリーパス…大人4,500円 小人/シニア3,700円

※小人は3歳~小学生以下、シニアは60歳以上

4.住所 神奈川県相模原市緑区若柳1634

5.交通

車/【東京埼玉方面から】中央自動車道相模湖東出口から約7分

【横浜方面から】圏央道相模原ICから約15分、圏央道高尾山ICから約20分

電車/JR中央本線相模湖駅下車三ヶ木行き約8分プレジャーフォレスト前下車

JR横浜線橋本駅(三ヶ木バスターミナル乗換え)相模湖駅行き約50分

プレジャーフォレスト前下車

6.お問合せ さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト

0570-037-353

http://www.sagamiko-resort.jp/





■すみっコぐらしとは

~すみっコぐらしは今年で10周年を迎えます~

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。

日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/





■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、自社デザイナーによる100%オリジナルキャラクター商品の製造・販売・ライセンスビジネスを手掛けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、人の心に寄り添い、包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。

その不思議な魅力と世界観に多くの人々が引きこまれています。世界中にキャラクターの癒しの力、優しさを届けるべく、様々なイベント、企業とのタイアップなど企画しています。



