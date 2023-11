[株式会社ピアラ]

タレントや、レーベル、IPコンテンツホルダーなどのエンタメ業界において活動を行う方々や企業に対して、収益向上を図るための包括的な活動を支援するとともに、ユーザーに対してもこれまでにない体験価値を提供することができるプラットフォーム「CYBER STAR(サイバースター)」を運営する株式会社ピアラ (本社:東京都渋谷区、代表:飛鳥貴雄、以下「当社」)は、タレントマネジメントを始めとしたエンタテインメント事業を展開する株式会社プラチナムプロダクション(本社:東京都渋谷区、代表取締役:鈴木千蔵)が運営するゴルフ女子チーム「PLATINUM GOLF」のアカウントが「サイバースターポータル」内で開設することが決定しましたのでお知らせいたします。

また、「Cyber Casting」β版で、「PLATINUM GOLF」メンバーと個人・企業を繋ぐキャスティング企画の出品が決定しましたことをお知らせいたします。







「PLATINUM GOLF」とは





株式会社プラチナムプロダクションが新事業として、ゴルフ女子を活用した取り組みを開始したもので、「PLATINUM GOLF」では、『美しすぎるラウンドガール』として注目を集めている雪平莉左さんがラウンドをまわる際のマナーを学ぶコンテンツや、ベストスコア70台を誇る一ノ瀬のこさん・矢口カンナさんがスイングのコツを伝授するコンテンツなど、初心者から上級者まで楽しめる幅広い情報を提供、SNS総フォロワー数220万以上の発信力を活かした活動をしています。

今月には「PLATINUM GOLF」の発足を記念した初の主催コンペを開催予定です。







「サイバースターポータル」アカウント開設の背景





新型コロナウイルス感染拡大の影響で「3密」を避けられるゴルフが注目を浴び、ゴルフブームが再燃しました。中でも若者世代、特に女性ゴルファーの人口が増加しています。若者世代のテレビ離れもありYouTubeを始めとするSNSでの人気YouTuberや、芸能人のゴルフ動画に触れる機会が多くなっていること、またゴルフバーやインドアゴルフ(シュミレーションゴルフ)など気軽にゴルフを楽しむことができるようになったことも起因しています。加えて、ゴルフだけでなくファッションも楽しむことができるスポーツと言えます。

「PLATINUM GOLF」は、ファンクラブを通してゴルファー及び潜在層に向けて、有益な情報やプレイの楽しさを発信するとともに、ゴルフ産業に寄与できるプログラムを構築し、特に盛り上がりをみせる女性ゴルフ市場を牽引していくことができる存在を目指し開設に至りました。

ファンクラブでは、各所に散らばったファンや仲間を会員として統合することが可能となり、「CYBER STAR」上に集めることで、会員情報の集約やそれに基づくデータ分析が可能になることから、投げ銭機能のあるライブ配信、パーソナルトークの利用やEC、サロンの開設・運営も高い効果が見込め、体験価値の向上に伴うファンの醸成も期待できます。

今後は「CYBER STAR」に新たに実装されたイベント機能を利用したライブ配信を通じて、「PLATINUM GOLF」の新規メンバー募集企画も予定しております。ゴルフに興味がある方であれば未経験者でも参加可能となっており、上位者は「PLATINUM GOLF」メンバーとしてTV、配信、雑誌、イベント出演など、幅広く活躍できるチャンスを掴むことができます。

さらに、10月16日に提供開始のお知らせをいたしました「Cyber Casting」β版においても、アスリート参画に続くスポーツ領域の第2弾として、企業主催のゴルフコンペへの参加権やスポンサー募集、タイアップイベント等の販売を予定しております 。メンバーが参加することによって、コンペに華を添えるだけでなく「PLATINUM GOLF」のコンテンツを通して、企業の商品やサービスの認知~ファン化までを担い、ブランド価値の創造に寄与してまいります。



―コンペ協賛メニュー例―

●ゴルフコンペへの参加権

●コンペのバックパネルにロゴ掲出

(メンバーがパネル前に立った写真を各媒体社へプレスリリース配信)

●YouTubeチャンネル動画内にて、商品紹介

●プラチナムゴルフメンバーのSNSにて貴社商品紹介

(人数、人選、内容等に関してはご相談)

●コンペ参加メンバーへのサンプリング

●「PLATINUM GOLF」公式アカウントにてPR投稿 等



「Cyber Casting」とは





「Cyber Casting」は、メッセージ動画を著名人に依頼し、スマートフォン等で受け取ることができる動画サービスだけでなく、リアルイベント出演等の企画も出品・購入が可能です。売買の形式については、オークションまたは固定価格の2種類から選択ができます。

購入後の審査についてはチャット上で行われ、承認された後の契約締結はNFTを利用、権利や利用範囲、期間等は自由に設定が可能で、その内容を電子契約書としてブロックチェーンに刻むことができるので、改ざんの防止や契約締結までにかかる時間の効率化を図ることができます。またブラウザ対応となるためアプリ業者への手数料も発生しません。







当社は「CYBER STAR」の多彩な機能を通じて個人クリエイターだけでなく、コンテンツホルダー企業の包括支援を進め、ファンクラブによる会員資産の活用を図ってまいります。



「Cyber Casting」URL:https://casting.cyberstar.jp/

「CYBER STAR」URL:https://www.cyberstar.jp/portal



「PLATINUM GOLF」

HP:http://platinumgolf.jp/

YouTube:https://www.youtube.com/@PLATINUMGOLF

Instagram:https://www.instagram.com/platinumgolf/

X(Twitter):https://twitter.com/PLATINUMGOLF23

TikTok:https://www.tiktok.com/@platinumgolf





【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 :株式会社ピアラ

代表者 :代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 :〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 :2004年3月

事業内容 :1.ECマーケティングテック事業 2.広告マーケティング事業

資本金 :851百万円(2023年9月末)

証券コード:東京証券取引所スタンダード市場(証券コード:7044)

関連会社 :比智(杭州)商貿有限公司 、 PIATEC(Thailand)Co., Ltd. 、

株式会社PIALab. 、 台灣比智商貿股份有限公司 、

CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd. 、 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社

URL :https://www.piala.co.jp/



