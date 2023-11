[ヤマップ]

こころに残る”トキ”のサブスク「GOOPASS」とYAMAPによるコラボレーション / 応募期間:2023年11月1日(水)~11月30日(木)



「地球とつながるよろこび。」をパーパスに掲げる株式会社ヤマップ(福岡市、代表取締役CEO 春山慶彦、以下ヤマップ)は『人生を彩ろう』をパーパスに掲げるGOOPASS株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:高坂勲、以下:GOOPASS)とコラボレーションし、総額100万円を超える撮影機材のレンタル権など、豪華賞品をリワードとしたフォトコンテスト「YAMAPフォトコンテスト2023 with GOOPASS」を開催いたします。







YAMAPフォトコンテスト2023 with GOOPASS URL:https://yamap.com/campaigns/2454



最優秀賞は総額100万円超のレンタル権 誰でも参加しやすいスマホ賞も

カメラサブスクリプションサービス大手・GOOPASS社とのコラボレーションにより、最優秀賞には総額100万円を超えるレンタルサービス※を贈呈します。

※ https://goopass.jp/products/list/?plan_id[]=10 / Leica、RF600mm F4 L IS USM、FE 600mm F4 GM OSSなど / 最大約108万円分の100%割引クーポンを贈呈





【リワード一覧】

GOOPASSで、最上位機種のカメラとレンズがなんでもレンタルできるプラン(最大約108万円分の100%割引クーポン)、各種GOOPASS割引クーポン、YAMAP STOREのこだわりの山道具(最大10万円分[税込]、上限3点)、YAMAP MAGAZINEでのインタビュー など



今年で7回目を迎える「YAMAPフォトコンテスト」では「100年後に残したい景色」をテーマに、美しい山岳風景はもちろん、自然の中で出会った生き物や一緒に行った家族・友人との思い出など、その時どきに生まれた体験や物語も審査対象とした様々な写真を募集します。また、昨年はスマートフォンで撮影した作品も数多く入選しました。



◯ 1万5千点から選ばれた大賞決まる|YAMAPフォトコンテスト2022 結果発表

URL:https://yamap.com/magazine/45231



技術や経験がなくとも記録に残したい景色に出会える、山の撮影ならではの感動も審査対象とするべく、昨年に続きスマートフォンでの撮影に限定した優秀賞も創設しています。



YAMAPフォトコンテスト2023 with GOOPASS 概要



応募期間

2023年11月1日~11月30日 23:59まで



応募方法

1. YAMAPアプリから応募

「モーメント機能」にてハッシュタグ「#YAMAPフォトコンテスト2023」とともに投稿(スマートフォンでの撮影作品は「#スマホで撮影」を追加)



2. キャンペーンページから応募

詳細はこちら:https://yamap.com/campaigns/2454



3. Instagramから応募

Instagramアカウント「@yamap55」をフォロー後「#YAMAPフォトコンテスト2023」とともに投稿



YAMAPについて

電波が届かない山の中でも、スマートフォンのGPSで現在地と登山ルートがわかる、登山を楽しく安全にするアプリ。山行の軌跡や写真を活動記録として残したり、山の情報収集に活用したり、全国の登山好きと交流したりすることもできる、日本最大級の登山・アウトドアプラットフォームです。(2021年8月 登山アプリ利用者数調査 [App Ape調べ])

2023年10月に累計400万ダウンロードを突破。

URL:https://yamap.com/



株式会社ヤマップ 会社概要

会社名 株式会社ヤマップ

本社所在地 福岡市博多区博多駅前3-23-20 博多AGビル6F

資本金(資本準備金含む) 1億円

事業概要

1. 登山・アウトドア向け WEB サービス・スマートフォンアプリ「YAMAP」の運営

2. 登山・アウトドア用品のセレクトオンラインストア「YAMAP STORE」の運営

3. これからの登山文化をつくるメディア「YAMAP MAGAZINE」の運営

4. ガイドと登山者をつなぐ山旅のプラットフォーム「YAMAP TRAVEL」の運営

5. 自然特化型クラウンドファンディング「YAMAP FUNDING」の運営

6. 山・自然を活用したコンテンツ開発・コンサルティング・プロモーション 等

URL:https://corporate.yamap.co.jp/



