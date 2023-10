[株式会社マックスマーラ ジャパン]





今年、Max Mara(マックスマーラ)のアイコニックな「テディベア コート」が10周年を迎えます。

2013年にランウェイに初めて登場して以来、その愛らしいキャメルのエコファーとコクーンシルエットは、シーンを問わず着用できるワードローブの一つとして、様々なシーンを彩ってきました。遊び心と洗練された魅力を見事に融合させた「テディベア コート」は、世界中のセレブリティやファッションコンシャスな女性たちに愛され続けています。



この「テディベア コート」の10周年を祝して、グローバルキャンペーン「TEDDY TEN(テディ テン)」が東京をはじめ、ミラノ、ロンドン、成都、香港、シドニー、ドバイ、パリ、ソウル、ニューヨークの世界の主要10都市でスタートいたします。日本では、国内各地にて限定商品を扱う限定ポップアップストアを開催いたします。



「TEDDY TEN」キャンペーンを象徴するビジュアルには、著名な写真家Tyler Mitchell(タイラー・ミッチェル)によって撮り下ろされた、伝説的なスーパーモデルであり女優のMaria Carla Boscone(マリアカルラ・ボスコーヌ)を起用。「I was, I am, I will be(私は過去にも、現在も、そして未来にも存在する)」というキャッチフレーズで、「テディベア コート」の真髄を見事に表現しています。



#MaxMaraTeddyTen





【限定ショップ開催時期】

開催期間:10月4日(水)~10月10日(火)

ポップアップストア@日本橋三越本店 本館1階 中央ホール

所在地 :東京都中央区日本橋室町1-4-1

電話番 :03-5255-8867

営業時間:10:00-19:30



開催期間:10月16日(月)~12月1日(金)

店名 :ポップインストア@表参道店

所在地 :東京都渋谷区 都渋谷区神宮前5-2-5

電話番 :03-3400-1811

営業時間:11:30 - 20:00



開催期間:10月27日(金)~11月5日(日)

ポップアップストア@六本木ヒルズ 大屋根プラザ

所在地 :東京都港区六本木6-10-1 大屋根プラザ イベントスペース

電話番号:03-6406-6666

営業時間:11:00 - 20:00



開催期間:11月1日(水)~11月7日(火)

ポップアップストア@伊勢丹新宿店

店名 :伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ

所在地 :東京都新宿区新宿3-14-1

電話番号:03-5360-1967

営業時間:10:00 - 20:00



開催時期:11月15日(水)~11月21日(火)

ポップアップストア@阪急うめだ本店

店名 :阪急うめだ本店1階コトコトステージ

所在地 :大阪府大阪市北区角田町8-7

電話番号:06-6313-7281

営業時間:10:00 - 20:00



