株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する『CLUTCH(クラッチ)』2023年11月号 Vol.93「Indigo Magic 世界は藍とともに。」が、2023年9月22日に発売されます。







時代を超え、国境を越えて、世界中が藍に夢中。

今号の第一特集はIndigo Magic「 世界は藍とともに」。日本で古来より染料として使用されている藍。じつは、ヨーロッパ、アメリカ、アジア、世界各地で長い歴史を持つ。現在でもご存じデニムの染料として、よく知られている。クラッチマガジンでは、藍=インディゴ染料を使った様々なプロダクツに注目した。

巻頭特集では9月も終わりに向かい、秋冬の相棒になるニットやアウターを見定めたい。本誌でもお馴染みのブランドからイチオシのアウターをピックアップした。







Indigo Magic 世界は藍とともに。

世界的には紀元前3000年頃から、染料や医療薬品として使用されていた藍。現代でも藍に魅了され、藍を使用したモノ作りにこだわりを持つ人々が登場する。藍染したクロコ革の財布やレザージャケット。SUGER CANEのブランドディレクター福富雄一さんとヴィンテージショップBer Ber Jinディレクターの藤原裕さんが大戦モデルのヴィンテージデニムをテーマにした対談など、藍にまつわるモノ、コト、ヒトを披露する。



THE FACE

身だしなみを整える。CLUTCHMANたちはこれを忘れない。上品なハットや、細部までこだわったクラシックなメガネ。これらを身に着けることでよりワンランク上のCLUTCHMANになれる。老舗帽子専門店銀座トラヤとヴィンテージハットを忠実に再現したハットに定評のあるTHA FAT HATTERが共同製作したハットや、素材やデザイン性にこだわったメガネを作るJULIUS TART OPTICALなどを紹介する。





ヴィンテージアロハシャツのアーカイブ本、第三弾始動!

SUN SURF秘蔵のヴィンテージアロハシャツのコレクションの中から厳選した約2000着を5年をかけて10冊の本で紹介する企画、Lightning Archivesシリーズの『VINTAGE ALOHA SHIRTS』シリーズ第3弾を発売する。希少なアロハシャツからヴィンテージアロハ好きに人気の高いアロハシャツまで思う存分楽しめる一冊。教科書的存在価値のあるこの資料、ヴィンテージ愛好家必携の一冊です。



▼ 目次

005

2023 FALL & WINTER

JACKET STYLE

The Real McCoy's TOKYO / COHERENCE/ John Gluckow/ JELADO / FULLCOUNT /

MISTER FREEDOM×SUGAR CANE(MFSC) / PHERROW'S / ACVM / TAILOR TOYO / FINE CREEK&CO. LEATHERS / ORGUEIL / BILTBUCK / TENJIN WORKS /

BROWNS BEACH JACKET / ROCKY MOUNTAIN FEATHERBED



030

CLUTCH POST

from ITALY_URBANSTAR×REDWING

from JAPAN_YAMANE JAPANESE DENIMS OKATIMATI&SINKYOGOKU



040

特集

INDIGO MAGIC 世界は藍とともに。

藍色のA-2 / クロコと藍の出会い。 / 日本の古布に魅せられ、モダンなウエアに再構築。 /

TORU NISHI / HIDEHIKO YAMANE / MIKIHARU TSUJITA /

シンプルなデザインに詰め込んだインディゴへの思い。 /

Yamane Japanese Denims in LONDON SHOOTS /

Talking about VINTAGE DENIM



068

pure blue Japan、秋のMaster Piece。pure blue Japan



070

MISTER FREEDOM×SUGAR CANE 美意識の結晶。



076

20世紀初頭のウォバッシュに魅せられて。 FULLCOUNT



078

上質な馬革が似合うクラシカルなジャケット。 pherrow's



080

The VINTAGE & Brandnew Vol.93



086

110年の歴史を纏うということ。 Schott



088

この1着からブランドの歴史は始まる。 BUZZ RICKSON’S



094

The Portrait GLAD HAND & Co.



098

My Sweet Watch Vol.34_1940 LONGINES 35mmCALATRAVAY



099

THE LISTED PRODUCTS vol.34_JELADO BLANKET ITEMS



115

TOKYO SCOOTER STYLE



124

進化し続けるアメリカの名門ブランド。 DEHEN



128

世界を巡るカウボーイブーツ。 CLINCH



131

THE FACE

GINZA TORAYA × THE FAT HATTER

Dari

JULIUS TART OPTICAL



140

ヴィンテージをアレンジした最旬スタイル。 Calee



144

ゆっくり、じっくり革と向き合える空間。 INCEPTION



148

特別に作られた芸術的なジュエリー。 HORIZON BLUE



152

YOUNG GUN MEETS OLD CLOTHING Vol.43 LETTERMAN SWEATER



154

“ORE TO MONO” vol.35



156

Meet in a Classic Car Vol.11 NUOVA500 FERRARI specification



163

The Collectors Vol.34 Vintage Car



172

Treasure Hunting in PARIS



Model/Toru "Carlos" Nishi

Photo by Masahiro Nagata

Design by Ayaka Goto





雑誌『CLUTCH(クラッチ)』

2024年2月号 Vol.94「WOOL is GREAT 」号(2022年12月22日発売予定)

※特集は変更となる可能性がございます。



▼ 雑誌情報

誌名:CLUTCH Magazine(クラッチマガジン)2023年11月号

タイトル:93Indigo Magic 世界は藍とともに。

発売日:2023年9月22日

価格(税込):1430円

発行:株式会社ヘリテージ



