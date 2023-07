[株式会社グラニフ]

人気キャラクターランキング第1位「ビューティフルシャドー」には回答者全体の約44%が投票!







株式会社グラニフ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:村田 昭彦、以下グラニフ)は、7月9日の「グラフィックTシャツの日」*1を記念し、グラニフのメンバーシッププログラムへのご登録者を対象に「オリジナルキャラクターについての人気投票」と「グラフィックTシャツ*2に関する意識調査」を初めて実施いたしましたので、以下にて結果を発表いたします。



サマリー(有効回答数:10代~80代の13,141人)

【オリジナルキャラクター人気投票】

・1位は「ビューティフルシャドー」。得票数は5,761票で、回答者全体の約44%が投票。

・2位は「ローリングパンダズ」、3位は「ラムチョップ」。



【グラフィックTシャツに関する意識調査】

・「好きなグラフィックTシャツのジャンル」として、回答者全体の約81%が「キャラクター」を選択。

・「いちばん長く着ているグラフィックTシャツ」は「3~5年未満」がもっとも多いが、回答者全体の約10%は10年以上着用。

・「グラフィックTシャツを選ぶ最大の理由」は「自分が好きなキャラクターやコンテンツ(映画、音楽、アニメ、スポーツなど)のものだから」「商品のグラフィックやデザインの仕掛けなどが気に入ったから」でほぼ二分。

・Tシャツを選ぶ理由として「会話の糸口になるなど、コミュニケーションがとれそうだから」を選んだ人は全体の約3%だったが、任意回答の「お気に入りのグラフィックTシャツに関するエピソード」では、「会話やコミュニケーションのきっかけになった」エピソードが任意回答全体の約14%を占めた。



*1 グラニフが2022年に一般社団法人 日本記念日協会に申請し制定された記念日。7月は東京の平均気温が25度を超え(国土交通省気象庁「気象観測統計」データより)Tシャツ一枚で過ごせる夏日が多いこと、また9日の「9」の形がgraphic(グラフィック)の「g」と似ていることに由来し、「お気に入りのグラフィックTシャツを着て、日本の暑い夏を楽しもう!」という思いから申請。

*2 「無地以外のTシャツ(ワンポイントも含む/半袖・長袖問わず)」を「グラフィックTシャツ」として調査。





「オリジナルキャラクター人気投票」と「グラフィックTシャツに関する意識調査」





<調査期間>

2023年6月15日(木)~6月18日(日)



<調査の対象と方法>

・グラニフメンバーシッププログラムにご登録いただいている会員さまのうち、「メールマガジンを受信」かつ「公式オンラインストアの商品ページを1回以上閲覧」に該当する会員さまにメールマガジンにてアンケートフォームを送付。

・グラニフ公式Twitterアカウントにて本アンケートの実施を告知。



<有効回答数>

13,141人



<回答者の属性>

・性別:「女性」82%(10,822人)、「男性」16%(2,100人)、「答えない」2%(219人)

・年代:「40代」33%(4,315人)、「50代」28%(3,673人)、「30代」21%(2,757人)、「20代」9%(1,138人)、「60代」8% (1,040人)、「10代」1%(153人)、「70代」0.5%(60人)、「80代以上」0.04%(5人)

・都道府県:「東京都」15%(1,926人)、「神奈川県」10%(1,337人)、「大阪府」8%(1,081人)、愛知県907人、千葉県899人、埼玉県861人、兵庫県649人、静岡県572人、福岡県473人、北海道374人、京都府328人、宮城県300人、茨城県275人、広島県247人、奈良県199人、熊本県182人、栃木県176人、岡山県170人、岐阜県167人、滋賀県144人、群馬県143人、長野県141人、新潟県131人、三重県115人、福島県112人、大分県102人、山口県97人、石川県82人、香川県81人、長崎県76人、和歌山県65人、富山県63人、鹿児島県62人、徳島県60人、愛媛県59人、山形県56人、沖縄県55人、宮崎県53人、福井県・山梨県・佐賀県49人、青森県43人、岩手県41人、秋田県28人、高知県26人、鳥取県18人、島根県15人、その他3人





オリジナルキャラクター人気投票ランキング





オリジナルキャラクター20種類から、好きなキャラクターを3票選んで投票。



1位:ビューティフルシャドー 5,761票

ビューティフルシャドーは、彼らが住んでいる世界から人間界に舞い降りてきました。どんな時も楽しむ気持ちを忘れずに、自由気ままに過ごすイタズラ好き。長い手足であちこちと縦横無尽に動き回ります。基本は黒色ですが、時としてカラフルな姿を見せることもあります。

https://www.graniph.com/collection/original_50001







2位:ローリングパンダズ 3,288票

転がることが大好きな赤ちゃんパンダたち。柔らかい体毛に包まれているので、どんなポーズで転がってもへっちゃらです。この白黒の世界には、時折白黒のバクが紛れ込みますが、転がることに夢中で気にせずに遊び続けています。

https://www.graniph.com/collection/original_50019









3位:ラムチョップ 2,959票

伝説のプロレスラーが繰り出す必殺技「○○チョップ」に憧れている子供羊。勢いのある「チョップ」文字のわりに、チョップに腰が入っていないのは、彼が小学生1−2年生くらいだから。時としてストレートな物言いに含まれた真実を見抜く力に大人もビックリすることが多々あります。

https://www.graniph.com/collection/original_50006







4位:コントロールベア 2,917票

無垢で愛くるしいクマが自らの⾸を取る、シュールでキュートなキャラクター。喋らず、達磨のように動かない思想家。「他人に流されて人生を浪費せずに、自らの頭をコントロールできる強い意志を持とう」というメッセージが込められています。

2023年に誕生から15周年を迎えました。

https://www.graniph.com/collection/original_50002









5位:ナガスギルイヌ 2,539票

びよーんと伸びた長い胴、ロゴにもある通りまさに「ナガスギルイヌ」。決してダックスフントではなく、あくまで「ナガスギルイヌ」なのです。ユニークなコンセプト、思わず和んでしまう癒やしに溢れた作品です。

https://www.graniph.com/collection/original_50005







6位:シマエナガ

7位:イカクスタイル

8位:ミスターメンダコ

9位:デンジャラスアニマルズ

10位:スシトレイン

※11位以下の全ランキングは下記URLをご参照ください

https://graniph.co.jp/graphic-tshirt-2023rankings







グラフィックTシャツに関する意識調査





Q1. あなたが好きなグラフィックTシャツのジャンルとして当てはまるものを選んでください。(複数回答可)

回答者全体の約81%が「キャラクター」を選択。

次いで「アート・デザイン」「絵本」「アニメ・マンガ」「映画・ドラマ・音楽」と続いた。







Q2. あなたはグラフィックTシャツ(無地以外のTシャツ、ワンポイントも含む/半袖・長袖問わず)を何枚持っていますか?

もっとも多かった回答は「6~10枚」だが、回答者全体の約45%が「11枚以上」保有。

「31枚以上」保有している回答者も約9%いた。







Q3. グラフィックTシャツを買う最大の理由として、いちばん近いものはどれですか?

「自分が好きなキャラクターやコンテンツ(映画、音楽、アニメ、スポーツなど)のものだから」「商品のグラフィックやデザインの仕掛けなどが気に入ったから」でほぼ二分。次いで「自分の個性を表現できそうだから」。

友人や有名人、店員など周囲の影響による購入は少なかった。







Q4. あなたは「このTシャツは絶対欲しい」と思うT シャツと出会った時、税込価格がいくらまでなら購入しますか?

もっとも多かったのは「3,000~3,999円」。

回答者全体の約77%が「5,000円未満」であれば購入すると答えたが、「8,000円以上」でも購入すると答えた回答者も約4%いた。







Q5. あなたが持っているグラフィックTシャツで、いちばん長く着ているものは何年くらい着ていますか?

もっとも多かったのは「3~5年未満」だが、回答者全体の約10%は10年以上着用。

なお20年以上着用しているという回答者が258人おり、最長の回答は「40年」(2人)。





Q6. Q5のTシャツを長く着ている最大の理由として、いちばん近いものはどれですか?

購入する理由と同じく、「自分が好きなキャラクターやコンテンツ(映画、音楽、アニメ、スポーツなど)のものだから」「商品のグラフィックやデザインの仕掛けなどが気に入ったから」が多かった。







Q7. あなたが持っているいちばんお気に入りのグラフィックTシャツについて、何かエピソードがあれば教えてください。(任意回答)

4,575人より回答。購入のきっかけや思い出など多数のエピソードが寄せられましたが、その中から、631人から回答のあった「会話やコミュニケーションが生まれるきっかけになった」のエピソードを一部ご紹介いたします。



「それどこで買ったの!?と聞かれる事が多く、会話のネタになって嬉しい」

「ラムチョップが大好きで良く着ているのですが、インパクトがあるせいか、初対面の方との会話に役立ってくれることが多いです」

「Tシャツをきっかけに会社の人と会話するようになったこと。お互いにグラニフが好きだった。」

「グラニフのTシャツは、着ているといつも話題になります。子供たちとネットショップの商品を見て盛り上がることも度々で、最高のコミュニケーションツールです!」

「グラフィックTシャツは保育園という職場では、子どもや保護者とのコミュニケーションになっています。」



1枚のTシャツ、そのグラフィックから生まれる豊かな暮らしや日々の楽しさは、まさに「Graphic is My Life.」!

たくさんのエピソードをお寄せいただき、ありがとうございました。



※本調査のデータを引用する際には【グラニフ調べ】とご明記ください





グラフィックTシャツウィーク開催





7月9日の「グラフィックTシャツの日」にあわせて、2023年7月3日(月)~7月9日(日)の期間、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて、「グラフィックTシャツウィーク」を開催。ランキング発表とともに、上位のキャラクターのTシャツをセレクトしてご紹介しています。

・ランキングページ https://graniph.co.jp/graphic-tshirt-2023rankings





公式Twitterアカウント プレゼントキャンペーン開催





「グラフィックTシャツウィーク」の期間中、グラニフ公式Twitterアカウント(@graniph_updates)にてプレゼントキャンペーンを開催。キャンペーンに参加いただいたユーザーの中から抽選で10名さまに、人気ランキングTOP5のキャラクターのTシャツをプレゼント。

キャンペーン実施期間:2023年7月3日(月)~7月9日(日)23:59

※Mサイズ。Tシャツの絵柄はお選びいただけません。

・グラニフ公式Twitter https://twitter.com/graniph_updates





会社概要





■会社名

株式会社グラニフ



■代表取締役

村田 昭彦



■本社所在地

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F



■事業概要

デザインプロダクトの企画、製造、販売等



■ブランドビジョン

“Graphic is My Life.”のブランドメッセージのもと、グラニフはTシャツや雑貨をはじめとした様々なグラフィックアイテムを通じて、あらゆる人が自分らしく、豊かになる暮らしを提供します。



■販売チャネル

公式オンラインストア:https://www.graniph.com

店舗:国内106店舗(2023年7月1日現在)



■情報発信チャネル

企業サイト:https://graniph.co.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/graniph_official

公式Twitter :https://twitter.com/graniph_updates

NFT公式Twitter:https://twitter.com/graniph_nft

公式Facebook :https://www.facebook.com/graphic.life.store.graniph/

LINEアカウント:https://line.me/R/ti/p/%40566yickw



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/03-16:46)