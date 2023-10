[株式会社うるる]

~勤怠管理システム導入前に抑えておくべきポイントや紙の勤怠表の効率的なデータ化方法を解説~



労働力不足問題解決のリーディングカンパニーとして、複数のSaaSを展開する株式会社うるる(東京都中央区 代表取締役社長:星 知也、以下「うるる」)の100%子会社、株式会社うるるBPO(東京都中央区 代表取締役社長:桶山 雄平、以下「うるるBPO」)は、2023年10月25日(水)に、IEYASU株式会社(東京都渋谷区 代表取締役:川島 寛貴)と共催でオンラインセミナー『顧客事例で学ぶ!はじめての勤怠管理システム導入で失敗しない方法セミナー』を開催いたします。







昨今企業は働き方改革の推進により、生産性向上を目的とした業務効率化をはじめ、労務管理においては正確で客観的な勤怠管理が求められており、組織の規模に関係なく勤怠管理におけるITツールの導入が進んでいます。特に近年は、テレワークや直行直帰など、ワークスタイルの多様化により勤怠管理が煩雑化しており、ソフトウェアのインストールが不要で導入が簡単なクラウド型の勤怠管理サービスのニーズが高まっています。

本セミナーは、勤怠管理システム「HRMOS勤怠」を運営するIEYASU株式会社と、AI-OCR×人力で勤怠表の読み取り機能に特化した「eas for 勤怠表」を提供するうるるBPOが共催するセミナーです。「タイムカードや紙での勤怠管理を効率化したい」「勤怠管理をシステム化しコストを抑えたい」という課題をお持ちの方へ向けて、システム導入に失敗しないための導入前に抑えておくべきポイントや実際の導入事例・成功事例をご紹介します。

また、業務の都合上どうしてもタイムカードでの運用から変更できない方のために、AI-OCR×人力で勤怠表の読み取り機能に特化した「eas for 勤怠表(β版)」を活用したタイムカードや紙の勤務表の管理や、AI-OCRのみに頼らない正確な勤怠表のデータ化方法についてもご紹介いたします。

勤怠管理システムの導入を検討しているが何から着手するべきなのかわからない、タイムカードでの運用を効率化したいという方にとっては最適なセミナーとなっておりますので、ぜひご参加ください。





参加対象者~こんな方におすすめ~





・タイムカードの転記や勤怠集計作業の業務負荷が高い(システム化したい)

・勤怠管理システムは全従業員が利用するシステムなので、導入で失敗したくない

・業務や拠点の都合上、タイムカードでの運用を変更できないが、どうにか効率化したい





セミナー内容





・勤怠管理のシステム化の失敗例

・勤怠管理システム導入前に抑えておくべきポイント

・HRMOS勤怠の特徴・導入成功事例

・eas for 勤怠表(β版)の機能紹介

・紙の勤怠表の効率的なデータ化方法





セミナー概要





・セミナー名:顧客事例で学ぶ!はじめての勤怠管理システム導入で失敗しない方法セミナー

・開催日時:2023年10月25日(水)12:00~13:00

・参加費:無料

・開催形式:オンライン・Zoom配信

・申し込みURL:https://www.ieyasu.co/media/seminar_23-10-25/





登壇者プロフィール







株式会社うるる 執行役員 野坂枝美

株式会社うるる創業メンバー。

BPO事業部長、新規事業部長、在宅就業に関わる公共事業等を担当し、現在はクラウドソーシング事業管掌およびうるるBPOにてAI-OCRを活用した新規事業の創出を担当。クラウドワーカーのリソースと既存BPO事業で得た業務効率に係るAI-OCR等の知見を活用し、価値あるサービスの創造と提供に注力。







IEYASU株式会社 代表取締役 川島 寛貴 氏

2002年電通国際情報サービスに入社し、大手企業の基幹系システム構築や人事システムの導入に携わる。2006年、株式投資のSNSサイト「みんなの株式」を運営する株式会社マスチューン(現:株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド)の創業メンバーとして参画し、2019年3月に東証マザーズ市場に上場。2016年、IEYASU株式会社を設立、代表取締役に就任。2022年2月より クラウド勤怠管理システム「HRMOS勤怠 by IEYASU」を提供中。





easについて(https://www.uluru-bpo.jp/eas/)





手書き文字でもに高速かつ高品質にデータ化を行う、精度99.98%のAI-OCRサービス。AI-OCRと人の力によるデータ作成から確認・修正作業をセットで提供いたします。

1. クセのある手書き文字でも認識制度は99.98%

2. 1,000枚程度の書類なら平均1時間以内に納品可能

3. レイアウトの異なる画像の自動分類や、情報ごとに画像分割する機能で、あらゆる書類に対応可能

4. 導入後の業務フロー構築も支援可能

サービス動画:https://youtu.be/kYYC7rJQhCw





eas for 勤怠表(β版)について





勤怠表(タイムカード/タイムシート)に特化した項目をAI-OCRで読み取り、テキストに変換します。AI-OCRで読み取れない部分があれば、オペレーターが正しいテキストに修正・入力します。読み取りパターンや定義の設定は必要なく、異なるレイアウトにも対応可能です。

1. 従業員が行っていた勤怠情報の読み取り・入力工数が約90%削減 ※1

2. 月末月初の勤怠管理に関する締めの作業が激減、残業時間削減も

3. 削減された時間をコア業務へシフトチェンジが可能に

※1:2,000名規模の派遣企業がこれまで「eas」を活用した際の事例を元に算出







【株式会社うるるBPO 概要】https://www.uluru-bpo.jp/

設立:2014 年 10 月 1 日

所在地:東京都中央区晴海3丁目 12-1 KDX 晴海ビル 6F

代表者名:桶山 雄平

うるるBPOは、データ入力・データスキャンを中心に、DM 発送・コールセンター・システム開発など多岐にわたる業務のアウトソーシングを通してお客様のビジネスの効率化・合理化を支援いたします。

昨今のDXやSaaSの流れにも必要とされている「人力の活用」も強みとし、変わりゆく社会に対して常に相応うサポートを提案し、実現させてまいります。





【うるるグループ 概要】株式会社うるる(https://www.uluru.biz/)

設立:2001年8月31日

所在地:東京都中央区晴海3丁目12-1 KDX晴海ビル9F

代表者名:星 知也

事業内容:

◆CGS(Crowd Generated Service)事業 ※CGSとは、クラウドワーカーを活用したうるる独自のビジネスモデル

・電話代行サービス「fondesk(フォンデスク)」https://www.fondesk.jp/

・入札情報速報サービス「NJSS(エヌジェス)」https://www2.njss.info/

「nSearch(エヌ・サーチ)※1」https://nsearch.jp/

・幼稚園・保育園向け写真販売システム「えんフォト」https://en-photo.net/

・出張撮影サービス「OurPhoto(アワーフォト)※2」https://our-photo.co/

◆クラウドソーシング事業

・プラットフォーム「シュフティ」の運営 https://app.shufti.jp/

◆BPO事業 ※3

・総合型アウトソーシング「うるるBPO」https://www.uluru-bpo.jp/

・高精度のAI-OCRサービス「eas(イース)」https://www.uluru-bpo.jp/eas/

・障害者雇用トータル支援サービス「eas next(イース ネクスト)」https://lp.uluru-bpo.jp/easnext/



※1 株式会社ブレインフィードにて運営

※2 OurPhoto株式会社にて運営

※3 株式会社うるるBPOにて運営





【うるるグループ 概要】株式会社うるる(https://www.uluru.biz/)

設立:2001年8月31日

所在地:東京都中央区晴海3丁目12-1 KDX晴海ビル9F

代表者名:星 知也

事業内容:

◆CGS(Crowd Generated Service)事業 ※CGSとは、クラウドワーカーを活用したうるる独自のビジネスモデル

・電話代行サービス「fondesk(フォンデスク)」https://www.fondesk.jp/

・入札情報速報サービス「NJSS(エヌジェス)」https://www2.njss.info/

「nSearch(エヌ・サーチ)※1」https://nsearch.jp/

・幼稚園・保育園向け写真販売システム「えんフォト」https://en-photo.net/

・出張撮影サービス「OurPhoto(アワーフォト)※2」https://our-photo.co/

◆クラウドソーシング事業

・プラットフォーム「シュフティ」の運営 https://app.shufti.jp/

◆BPO事業 ※3

・総合型アウトソーシング「うるるBPO」https://www.uluru-bpo.jp/

・高精度のAI-OCRサービス「eas(イース)」https://www.uluru-bpo.jp/eas/

・障害者雇用トータル支援サービス「eas next(イース ネクスト)」https://lp.uluru-bpo.jp/easnext/



※1 株式会社ブレインフィードにて運営

※2 OurPhoto株式会社にて運営

※3 株式会社うるるBPOにて運営





■サービスに関するお問い合わせ先

株式会社うるるBPO 担当:芦澤

E-Mail:eas@uluru.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-18:16)