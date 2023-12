[Digital Entertainment Asset Pte.Ltd]

第1弾は「完璧(パーフェクト)災害支援DAO」、社会課題解決型DAO×GameFiで世界のデファクトスタンダードとなることを目指す



シンガポールを拠点にグローバルでGameFiプラットフォーム事業を展開するDigital Entertainment Asset Pte. Ltd. (以下、DEA)は、渋谷Web3大学を運営するシマウマ合同会社(本社:東京都渋谷区、社長兼CEO:北村元、以下、シマウマ )と災害支援に貢献するWeb3プロダクトの共同開発を開始いたしました。第1弾は「完璧(パーフェクト)災害支援DAO」です。









「完璧(パーフェクト)災害支援DAO」開始の背景





「完璧(パーフェクト)災害支援DAO」は、“迫りくる災害支援に完璧に!持続可能に!備えよう”をテーマにしています。これまでの災害支援は、多くが有志によるボランティアから成り立っており、災害支援現場では常に「活動資金をどう調達するか」という課題がありました。これまで寄付のみに頼っていた災害支援のコミュニティーにおいて、Web3を活用することで自律的に収益を生み出す仕組みを構築し、収益性のある事業として成立させることを目指すべく、「完璧(パーフェクト)災害支援DAO」の立ち上げに至りました。



クラウドファンディング実施!11,851,000円の支援金を原資にスタートしたプロジェクト





「完璧(パーフェクト)災害支援DAO」は、2023年9月1日の「防災の日」から9月30日までの期間、シマウマがオーナーとなって、クラウドファンディングのCAMPFIREで調達した11,851,000円の資金を原資にスタートした渋谷Web3大学の第1弾のプロジェクトです。



渋谷Web3大学学長であるシマウマ社長兼CEOの北村元氏がブランド・マネージャーを務め、渋谷Web3大学の優秀なプロジェクトメンバー、社会課題解決型のGameFi開発・運用に力を入れているDEAの山田耕三Co-CEOが主力メンバーとなり、グローバルなGameFiプラットフォームPlayMiningを開発・運営するDEAが全面的に協力して進めます。



クラウドファンディングで調達した資金のほとんどは、完璧(パーフェクト)災害支援ゲームの初号機の開発に充てます。DEAが開発・運用している社会課題解決型Play to earnゲームのプラットフォームPlayMining上に構築を進め、2024年4月にサービスインの予定です。



<今後の予定>

2023年12月 参加企業・自治体の募集

2024年1月 記者発表(プロジェクト詳細説明など)

2024年2月 ベータ版ローンチ

2024年4月 サービスイン



クラウドファンディングのHP:

https://camp-fire.jp/projects/view/679597?list=watched





今後の展望





「完璧(パーフェクト)災害支援DAO」のシステムは、世界中の災害支援活動で使われ将来的には「国際救助隊」の役割を果たせるまでに進化することを目標とし、持続可能な災害支援と現場の活動資金調達を目指します。

そしてこのシステムが、世界を代表するWeb3プロダクトとなり、世界のデジタルアセット経済圏でのデファクトスタンダードとして、世界中のさまざまな社会課題を解決していくことに貢献いたします。



「完璧(パーフェクト)災害支援DAO」の構造について





「完璧(パーフェクト)災害支援DAO」は、「災害支援ゲーム」「災害支援マニュアル」「災害支援グッズ」の3つの収益構造、および「災害支援トレジャリー」という収益の貯蔵庫で構成されています。





「完璧(パーフェクト)災害支援DAO」の全体イメージ



「完璧(パーフェクト)災害支援マニュアル」は、NFTカード情報が網羅された書籍として構成し、「完璧(パーフェクト)災害支援グッズ」は、カードジャンルの1つとして存在させます。



貯蔵庫である「完璧(パーフェクト)災害支援トレジャリー」に蓄積される3つの収益は、事業収益、「完璧(パーフェクト)災害支援DAO」メンバーへの貢献に応じた分配、「完璧(パーフェクト)災害支援DAO」メンバーの災害支援プロジェクトの災害支援金に使われます。



本プロジェクトが進める、プロトタイプにおける災害支援金の分配について、まずは「完璧(パーフェクト)災害支援DAO」のメンバーへの支援限定で実証実験を進めてまいります。



「完璧(パーフェクト)災害支援DAO」のマイルストーン



「完璧(パーフェクト)災害支援ゲーム」について





ガチャガチャゲームとアドベンチャーゲームの二層構造で検討中です。災害支援NFTがランダムで排出されるガチャガチャゲームは、NFTから具体的な防災知識・対策や事例を知ることができます。その内容は日本全国から集まった防災ノウハウのオリジナルの知識で、各ジャンルや地域に分かれ、たくさん集めていくことで防災知識が高まっていきます。



同時展開されるアドベンチャーゲームは、各ロケーションとのタイアップ企画も検討中で、プレイ結果により付与されるNFTも予定されており、防災を題材とした多角的なアプローチで展開いたします。当ゲームをプレイする事で、防災の備えがいつのまにか「完璧(パーフェクト)」に蓄積されていきます。





「完璧(パーフェクト)災害支援ゲーム」の開発・営業体制



「完璧(パーフェクト)災害支援ゲーム」のビジネスモデルについて





企業または、自治体のBCP(事業継続計画)/防災予算で採用していただきます。採用いただいた企業の従業員、自治体の住民は無料でゲームをすることができ、災害支援・防災の知識、スキルを身につけて、企業や自治体における災害時の事業継続で力を発揮します。知識、スキルを身につけながらお金も稼ぐことができるPlay to Earn型のWeb3ゲームで、学習意欲と金銭欲、双方が満たされるBCP/防災の研修ツールとなることを目指します。





「完璧(パーフェクト)災害支援トレジャリー」の構造



「完璧(パーフェクト)災害支援マニュアル」の出版について





毎年、最新の情報や取り組みをボトムアップで集積し、「災害マニュアル」として大手出版社から出版する予定です。Web3の取り組みに出版も掛け合わせることで、「完璧(パーフェクト)災害支援DAO」の認知を広げ、より多くの方にこの取り組みを知っていただくとともに、災害支援活動の知識、スキルの浸透を図っていきます。

一家に一冊!全ての災害に備える主体(地方自治体、企業、学校など)が持っておくべき必須図書にすることを目指します。





「完璧(パーフェクト)災害支援マニュアル」の出版イメージ



「完璧(パーフェクト)災害支援グッズ」の販売について





企業とアライアンスを組んで、「完璧(パーフェクト)災害支援DAO」から災害支援グッズを販売する予定です。

万が一災害にあった際に、カバンに忍ばせておくことで保身に役立つような、災害時に必要不可欠なグッズを目指します。





「完璧(パーフェクト)災害支援グッズ」の販売イメージ



渋谷Web3大学について





渋谷Web3大学は、2023年3月1日に開講したWeb3に特化した渋谷発の実践型のプロジェクト創発コミュニティです。渋谷Web3大学で実践して、今まで困難であったことを新しい技術を活用することで実現をする本気の挑戦をしています。



渋谷Web3大学は、講義形式ではなく、実践型の学習を採用しています。Web3の技術を教えるのではなく、仲間と共に本質を探ります。また、プロジェクトを遂行するにあたって、ブランド構築を行うことで、差別化を図り、プロジェクトが「顧客から思われたい姿と、思われる姿を一致できるようにする」とともに、顧客から必要とされ続けることで売れ続けるための仕組みとなるよう、伴走支援もします。



そして、新しい技術がもたらす新しい世界では、今までのルールでは適応できないことがたくさんあります。ビジョン実現のためには、そこも変えていかなければなりません。渋谷Web3大学の仲間と共に、あらゆる手段を使ってビジョンを実現して、この世界をもっともっと良くしていくことを目指して突き進む実践型のコミュニティです。



HP: https://www.shibuyaweb3univ.com/



Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. | https://dea.sg/jp/





2018年8月に設立されたシンガポールを拠点とするグローバルなWeb3エンターテインメント企業です。DEAはPlay to Earnゲームの開発会社であり、GameFiプラットフォーム「PlayMining」 、NFTマーケットプレイス「PlayMining NFT」、メタバースプロジェクト「PlayMining Verse」、自社発行の暗号資産「DEAPcoin(DEP)」の運営を行っています。3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームの制作、ウェブテレビ番組の制作、NFTゲームに対する深い理解など、数十年にわたる経験に基づいて、吉田直人と山田耕三の2人の共同CEOがチーム全体を牽引しています。



代表者: 吉田直人 山田耕三

所在地: 7 Straits View, Marina One East Tower,#05-01,Singapore 018936

設立: 2018年8月

事業内容:GameFiプラットフォーム事業



PlayMiningについて





PlayMiningは全7タイトルのPlay to Earnゲームを有するGameFiプラットフォームです。

Web3の知識がなくても、誰もが簡単に参加でき、ゲームを通じて暗号資産DEAPcoin(DEP)を獲得することができます。現在、世界に約270万人の会員を有しており、”誰もが「楽しみながら」生活できる経済社会を”をコンセプトにコンテンツの拡充とユーザー拡大を続けています。



【事業に関するお問い合わせ先】

・ビジネスパートナー、アライアンス提携などをご検討いただける個人、法人

・チームメンバーへのジョインをご検討/ご希望の方

PlayMiningプロジェクト|recruit@dea.sg



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-18:40)