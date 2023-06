[株式会社 Brave group]

エグゼクティブプロデューサーを社長に抜擢!



株式会社Brave group(本社:東京都港区、代表取締役:野口圭登、以下「Brave group」)の子会社でバーチャルミュージックプロダクション「RIOT MUSIC(ライオットミュージック)」を運営するSuperYellow株式会社は、社名を株式会社RIOT MUSICへ変更し、これまで取締役兼エグゼクティブプロデューサーを務めていた武田洸樹が代表取締役に就任することをお知らせいたします。





SuperYellow株式会社、改め、株式会社RIOT MUSICは、本日6月1日よりこれまで同社が運営するバーチャルミュージックプロダクション名であった「RIOT MUSIC」に社名変更いたします。また、同社の代表は、親会社であるBrave groupの代表取締役 野口圭登が兼任していましたが、これまで取締役兼エグゼクティブプロデューサーを務めていた武田洸樹が新しく代表取締役に就任することをお知らせいたします。

なお、代表取締役を務めていた野口圭登も、取締役として引き続き経営のサポートを行って参ります。



Brave groupについて





Brave groupは、「RIOT MUSIC」や次世代Virtual eSportsプロジェクト「ぶいすぽっ!」等を運営するIP事業、自社のメタバースエンジンである「Brave Engine」を活用したプラットフォーム事業など、メタバース領域で様々な事業を展開しています。

今後もグループ全体で事業を多角化していく中で、経営の意思決定をより迅速化し、推進力を底上げするべく、社長を育成するための体制を整えて参ります。



「RIOT MUSIC」沿革





2020年3月 バーチャルミュージックプロダクション「RIOT MUSIC」 発足

2022年7月 SuperYellow株式会社設立(Brave groupの事業部を子会社化)

2023年6月 株式会社RIOT MUSICに社名変更



新代表取締役 武田洸樹プロフィール









2019年3月 株式会社Brave group(旧:株式会社Unlimited) 入社

2020年1月 「RIOT MUSIC」 プロデューサー就任

2022年7月 SuperYellow株式会社 取締役就任

2023年6月 株式会社RIOT MUSIC 代表取締役就任

コンシューマゲーム制作会社、PCゲーム制作会社、VTuber運営会社にて、プロデュース・企画・広報・イベント企画・グッズ企画等各職を担当。

2019年株式会社Brave group入社。新規事業開発部、MD部門、イベント制作部門の立ち上げを担当した後、2020年1月プロデューサーに就任、RIOT MUSICプロジェクトの企画~リリースを行う。2022年7月にSuperYellow株式会社の取締役に就任。

2023年6月株式会社RIOT MUSIC代表取締役に就任(現任)。引き続き、同社のエグゼクティブプロデューサーとして、各プロジェクトのトータルプロデュースを行う。



RIOT MUSICとは







RIOT OF EMOTIONS -人生を変える感情の創出-

RIOT MUSICは「感情を突き動かす歌」を産み出す音楽事務所です。

アーティストのエモーショナルな歌で魂を揺さぶり、未知の感情を呼び起こしたい。

感情が変われば行動が変わり、行動が変われば人生が変わる。

そんな「人生を変える感情の創出」を理念に掲げています。

世代や国境を超え、すべての人の味方になれる歌を届け、芽生えた感情で世界が少しでも良くなって欲しい。「RIOT OF EMOTIONS」にはそんな想いが込められています。

また事務所名にある「RIOT」は「暴動」という意味で使われることが多いですが、他に「奔放」「多種多彩」「非常に面白い」という意味もあります。「多種多彩」な「非常に面白い」感情を「奔放」する心の壁を壊す革新的な「暴動」の様な歌を奏でていきます。



<関連リンク>

Official Site:https://riot-music.com/

公式Twitter:https://twitter.com/RIOTMUSIC_info

武田洸樹Twitter:https://twitter.com/RIOT_takedaP



会社概要





株式会社RIOT MUSIC

・会社名:株式会社RIOT MUSIC

・設立:2022年7月1日

・資本金:10,000,000円(資本準備金含む)

・代表者名:代表取締役 武田 洸樹

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:1.IP事業

2.Web3事業



株式会社Brave group

・会社名:株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:2,197,917,025円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口 圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:メタバース領域における

1.IP事業

2.Platform事業

3.Incubation事業

・URL:https://bravegroup.co.jp/

・グループ会社

株式会社バーチャルエンターテイメント

https://virtual-entertainment.co.jp/

MateReal株式会社

https://matereal.biz/

株式会社MetaLab

https://metalab.co.jp/

And Epoch株式会社

株式会社RIOT MUSIC

https://riot-music.com/

株式会社Game & Co.

https://gameandco.co.jp/

株式会社ENILIS

・関連会社

MetaBash Inc.

https://www.metabash.biz/



