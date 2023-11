[BASE株式会社]

− かんたんさはそのままに、さらにプロダクトの力でショップの成長支援を加速! −



この度、BASE株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役CEO:鶴岡 裕太)が運営するネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」は、ショップの成長支援に向けた取り組みをご紹介する特設サイト「BASEプロダクトアップデート」を公開いたしました。

「BASEプロダクトアップデート」では、「BASE」がこれからリリースする新機能、アップデート予定の既存機能、改善施策等をまとめてご覧いただけます。今回は、今冬以降に予定している9つの機能拡充と40項目の改善施策について発表いたしました。







■「BASEプロダクトアップデート」公開の背景

「BASE」は、実現したいことに挑戦し、自分の人生にオーナーシップを持って生きる200万ショップを超えるショップオーナーの皆さまとともに、進化を続けてきました。これから先も「BASE」がかかわり続けることで、皆さまが最小の力で、最短で、最大の成果を出し、すべての人々が「自分らしい自由な生き方」をできるように多くの進化と改善で、オーナーの皆さまの成功を後押しします。2022年には、サービスリリースから10年を迎え、2023年は次の10年に向けて、「BASE」が大きく進化するスタートを切った年です。ここで改めて「BASE」がどのような想いでプロダクトを開発しているのか、今後どのようなプロダクトをリリースし、ショップオーナーのネットショップ運営をサポートさせていただくのかをお伝えする場として、「BASEプロダクトアップデート」の公開に至りました。



■「BASEプロダクトアップデート」の概要

『Beyond the BASE さらに超える価値を』をキーメッセージに、「BASE」のプロダクトの最新情報等を定期的にお届けするサイトです。



特設サイト: https://product.thebase.com/solution



■BASE株式会社 執行役員VP of Product 神宮司 誠仁からのメッセージ

私たち「BASE」というチームが一丸となり、今後も、個人やスモールチームの皆さまが活躍しやすい環境づくりにフォーカスすることで、シンプルで有り続けることは変えることなく、皆さまのビジネスの成功に寄り添いながら、「BASE」のプロダクトを通じてサポートしていきたいと考えています。

私たちは、ショップオーナーの皆さまにしかできないことを”クリエイティブタイム”と呼んでいます。個人やスモールチームでビジネスをされているショップオーナーは、様々な作業をご自身で対応されていて、とにかくお忙しい現状があります。「BASE」が、テクノロジーの力で機能追加やアップグレードを重ねることにより、事務業務などの作業負担を極限まで減らし、クリエイティブタイムを最大限創出できるようになれば、皆さまが頭の中で考えているけどまだ実現できていないことにチャレンジする時間を創ることに貢献できると信じています。







「BASE」は引き続き、定期的に「BASEプロダクトアップデート」を通じて「BASE」が取り組む大きな進捗を発表し、新たな機能、多くの改善、皆さまの期待を超える価値に向き合う私たちのメッセージとともに、皆さまのビジネスパートナーとしてショップのさらなる成長支援によりそい続けます。



以上





○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com

「BASE」は、誰でも簡単にネットショップが作成できるサービスです。商品を企画・生産・製造されている個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、200万ショップにご利用いただいています。すべての人々が自分のブランドを持ち「自分らしい自由な生き方」が実現できるように最適化されたサービスを提供しており、導入が簡単な決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能など、簡易な操作性でネットショップを運用できるので、商品の企画や制作に割く時間が創出でき、ものづくりに集中してビジネスをすることができます。

また、料金プランは、初期費用・月額費用などの固定費がかからず、商品が売れた際の手数料のみで利用できる「スタンダードプラン」と、月額費用がかかるが、業界最安水準の手数料で利用できる「グロースプラン」の2つがあり、ショップの規模を問わずご利用いただけることも特徴です。

直近1年以内にネットショップを開設する際に利用したネットショップ作成サービスの調査において、ネットショップ開設実績6年連続No.1を含む4部門で1位(※)を獲得しています。



※ 「最近1年以内にネットショップを開設する際に利用したカート型ネットショップ開設サービスに関する調査」概要

調査期間 :2023年2月24日~2月27日

調査委託先 :株式会社マクロミル

調査対象 :直近1年以内のネットショップ開設サービス利用者

有効回答数(サンプル数) :1,000サンプル

調査方法(集計方法、算出方法):インターネット調査



<「BASE」の情報発信について>

オウンドメディア「BASE U」や、公式SNSを通して、拡張機能「BASE Apps」の新機能の紹介や、活用方法、「BASE」をご利用のネットショップのインタビュー記事など、「BASE」を最大限に活用してショップを運営するノウハウを発信しています。

・オウンドメディア「BASE U」: https://baseu.jp

・X@BASEec : https://x.com/BASEec

・Instagram @BASEec : https://www.instagram.com/baseec



【会社概要】

会 社 名: BASE株式会社 (英語表記 BASE, Inc.)

代 表 者: 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地: 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立: 平成24(2012)年12月11日

資 本 金: 86億6,315万円(2023年9月末日現在)

U R L : https://binc.jp

事 業 内 容: ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」の企画・開発・運営

関 係 会 社: PAY株式会社



BASEは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームの可能性を広げるパートナーとして、皆様の活動に寄り添います。



企業プレスリリース詳細へ