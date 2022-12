[LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社]



LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(代表取締役:孫 成周(ソン・ソンジュウ)本社:東京都中央区)は、2022年11月14日(月)に発売した新製品、ペット向け空気清浄機『LG PuriCare Pet(エルジー・プリケア・ペット)』を、サンフランシスコ発の体験型ストア「b8ta(ベータ) Tokyo - Yurakucho」内の「モノ・マガジン特設コーナー」に「編集部が選ぶ2023年に買いたいモノ」として、2022年12月1日(木)~28日(水)までの1か月限定で出品します。



『LG PuriCare Pet』は、当社初となるペット向けの空気清浄機で、360°上下左右から背面まで汚れた空気を吸引し、強力かつ均等に清浄するのが特長です。ペットの抜け毛と臭い対策に特化した「ペットモード」によって、空気中に舞うペットの抜け毛を約30倍集塵(※スマートモードとの比較)、ペット臭を99%除去、ペット由来のアレル物質も99.9%除去することで、いつでも清潔で健やかな空間を提供します。

この度の“新しい商品、見たことのない商品と出会える”をコンセプトにする「b8ta」での展示によって、製品のご購入を検討されている方も、そうでない方も、実際に目で見て、触れて、ご体験ください。





-概要-

■期間:2022年12月1日(木)~28日(水)まで

■出品製品:ペット向け空気清浄機『LG PuriCare Pet』

AS657DWT0(ホワイト)/AS657DST0(シルバー)

■場所:「b8ta Tokyo – Yurakucho」https://b8ta.jp/collections/yurakucho

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル1階

■営業時間:11:00~19:30※不定休



【b8taとは】

b8taは2015年に体験型ストアを米サンフランシスコ近郊のパロアルトでオープン。

Retail as a Serviceのパイオニアとして約6年間新しいソリューションを先導。

ミッションとして「リテールを通じて人々に“新たな発見”をもたらす(Retail Designed for Discovery.)」を掲げています。実店舗への出品をまるでオンライン広告を掲載するのと同じくらい手軽なものにし、消費者に世界中のイノベーティブな製品を発見、体験、購入できる場を提供します。

b8ta Japan 公式ホームページ https://b8ta.jp/





【ペット向け空気清浄機『LG PuriCare Pet』とは】

『LG PuriCare Pet』は、ペット向けの機能に特化した空気清浄機として2022年11月14日(月)に発売し、「ホワイト」と「シルバー」の2色で展開しています。

360°上下左右から背面まで汚れた空気を吸引し、強力かつ均等に清浄するのが特長で、部屋のすみずみまで届く「シューティングエアー機能」によって、遠くまでキレイな空気を送り、室内を循環させて汚れた空気を近くに寄せて清浄。適用床面積 は61.2平方メートル (37畳)までと、設置したまわりだけでなく、リビングやキッチンのすみずみまで広い空間をキレイにすることができます。

さらに「ペットモード」を搭載することで、空気中に舞うペットの抜け毛を集塵、ペット臭、ペット由来のアレル物質も低減することで、いつでも清潔で健やかな空間を提供します。また、空気中の浮遊菌、花粉も低減することができます。フィルター部には、1.ペットの抜け毛やほこりを除去するプレフィルター、2.PM2.5にも対応する0.1µmの微細粒子を除去するHEPA抗菌フィルター、3.ニオイをキャッチする光触媒(脱臭)フィルター、という3層フィルターを採用。プレフィルターは簡単に取り外すことができ、溜まった抜け毛やほこりも水洗いによって掃除が可能です。さらに光触媒(脱臭)フィルターは、脱臭性能が落ちた場合に、太陽光や蛍光灯などの光に当てると脱臭性能を復活させることができ、お手入れも簡単です。









左から、AS657DWT0(ホワイト)、AS657DST0(シルバー)



※製品の詳細(主な仕様や特長は)は、当社ホームページよりご参照ください。

https://www.lg.com/jp/air-purifiers





※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です





■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50%削減(2017年比)し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。



■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名:LG Electronics Japan株式会社(LG Electronics Japan Inc.)

本社:〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL:https://www.lg.com/jp

設立:1981年1月

代表者:代表取締役 孫 成周(ソン・ソンジュウ)

事業内容:LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス&エア・ソリューション】

衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等



■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。

2021年の世界売上高は約630億ドルで、「ホーム・アプライアンス&エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/03-23:40)