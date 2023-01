[株式会社Psychic VR Lab]

都市型XRエンターテインメント事業の海外展開を見据えた資金調達を実施



リアルメタバースプラットフォーム「STYLY( https://styly.cc )」を提供する株式会社Psychic VR Lab(本社:東京都新宿区 代表取締役:山口征浩)は、累計10億円でクローズを予定している資本業務提携ラウンドの第一弾として、この度 Web3の世界TOP企業であるAnimoca Brands株式会社及び米国の不動産テックファンド Agya Ventures を引受先として2億円の資金調達を行ったことを発表いたします。







Psychic VR Labは、XR(VR:仮想現実, AR:拡張現実, MR:複合現実の総称)のクリエイティブプラットフォーム『STYLY』を展開。すでに5万を超えるアーティストアカウントが発行され、スマートフォンの閲覧用アプリは500万ダウンロードを超えてご利用いただいております。



昨年、STYLYは都市の3Dデータをテンプレートとして取り込み、STYLY上で作成した都市と連動したコンテンツを配信できるリアルメタバースプラットフォームとして機能拡張いたしました。そして渋谷、新宿、熊本、新潟、筑波さらにはNYタイムズスクエア、バルセロナ サグラダファミリアなど都市連動型のコンテンツをグローバルに実装してまいりました。今後はより多くのコンテンツホルダーとの協業を行い、都市型XRエンターテインメント事業の拡大を行っていきます。



また、1月より統合型リゾート開発運営会社 Melco Resorts & Entertainment Japan の社長を務めた白男川亜子がCAO(Chief Alleiance Officer)に就任いたしました。



今回の調達によりSTYLYはXRを使った都市型XRエンターテインメント事業を国内のみならずグローバルマーケットを視野に展開を加速してまいります。





各社コメント



・Animoca Brands株式会社 共同創業者 岡澤恭弥:

今後、XRテクノロジーで現実空間の可能性が拡張され、建物内の吹き抜けや、公園など都市のあらゆる空間がデジタルツインとして価値が高まり、それをメディア化したり、エンターテインメント空間として創出することが可能になります。今回の提携により、それをAnimoca Brandsが誇る400社を超えるグローバルweb3エコシステムと連結することで、これらのデジタルツイン上に新たな経済圏を創り出し、弊社が提携するIPホルダーのコンテンツを活用したこれまでにない新たなビジネスを生み出して参ります。



・Agya Ventures 共同創立者 井口信人:

リアルメタバースプラットフォーム「STYLY」を提供するPsychic VR Labは、都市空間をXRで彩る都市型XRエンターテイメントというユニークな事業を推進している業界のトップランナーです。リアルなロケーションをXRで価値化し、エンターテイメントの力で街に人流を生み出すという本事業は不動産アセットとの相性が良く、米国でもまだそのような成功例は出ていないので、日本発で世界に展開してほしいという期待のもと、ファンドから初めての日本国内企業として投資をしました。、今後Agya VenturesとPsychic VR Labとの連携を強化し、海外での事業展開を加速度的に成長させる支援を行っていきます。





白男川亜子 略歴



Helsinki School of Economics(現アールト大学)にてMBA取得。

米国、ヨーロッパ、東南アジア、中国を含む7カ国において、IBM、ノキア、マイクロソフト3社のグローバルIT・通信企業とアジアを拠点とする統合型リゾート開発・運営会社 Melco Resorts & Entertainment Japanに30年にわたり勤務。モノづくりの現場から、マーケティング、市場開発、日本法人立ち上げなど幅広い業務に従事し、国際色豊かなビジネス経験を有する。





会社紹介



・Animoca Brands株式会社について

Animoca Brands株式会社は、Animoca Brandsの日本法人で、日本の有名IPホルダーがWeb3のエコシステムに参加できるようにするとともに、アニモカ・ブランズのネットワーク、エコシステム、専門知識を活用して、オープンメタバースの確立に貢献することを目的とした戦略会社です。

https://www.animocabrands.co.jp/



・Agya Ventures について

北米を中心とした不動産・建設テック領域のシード・アーリー期のスタートアップ企業への投資を行うベンチャーキャピタルであり、出資LP企業を国内の大手不動産・ゼネコンなどに限定することで、日本の業界文化や商習慣を踏まえた各企業のニーズに特化した戦略的サポートを提供しています。

https://agyaventures.com/





STYLYについて







STYLYは、アーティストに空間表現の場を提供するリアルメタバースプラットフォームです。



STYLYを活用することで、Webブラウザのみで、VR/AR/MRコンテンツを手軽に制作できるだけでなく、VR HMDやWebブラウザ、スマートフォン、ARグラスなど多彩なデバイスに配信することが可能です。また、MacやWindowsに対応。VR対応型PC以外の普及型パソコンでも稼働します。また、MAYA、Blenderなどの3Dソフトはもちろん、YouTube、SoundCloudといったサービスと連携しているので、複雑な操作なしに各種素材を取り込み、空間制作に活用することができます。



10月のアップデートにより東京6都市(東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・京都)に対して、都市空間にAR/MRコンテンツを配信できる都市空間のXR化機能を公開。今後は世界中のアーティスト・クリエイターが都市スケールのAR/MRコンテンツを作成・配信できる環境を整備していきます。



STYLY Official Site:https://styly.cc/

STYLY GALLERY:https://gallery.styly.cc/

STYLY Mobile:

Google Play | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psychicvrlab.stylymr

App Store | https://itunes.apple.com/jp/app/id1477168256?mt=8

STYLY for Nreal:GooglePlay:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psychicvrlab.styly.Nreal





株式会社Psychic VR Lab について







・本社所在地 :東京都新宿区新宿1丁目34−2 MORIAURA 2F

・代表者 :代表取締役 山口征浩

ブラウザだけでXR空間を構築し、配信を行うことができるクラウドサービス『STYLY』を展開、すべてのアーティストがXR空間を作ることができる世界を作ることをミッションにアート、ファッションからライフスタイルに関わるインターフェイスのXR化を推進しています。

HP:https://psychic-vr-lab.com/



