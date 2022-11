[サンエックス株式会社]

~オリジナルノベルティやぬい撮り用フォトプロップスも♪~





サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、おもちゃの専門店「ヤマシロヤ」(東京上野)にて、「チキップダンサーズおどるん会(※)」製作アニメ「チキップダンサーズ」の期間限定POP UP SHOPが2022年11月12日(土)から11月27日(日)まで開催されることをお知らせします。

11月発売の各種新アイテムを取り扱うほか、購入特典としてオリジナルステッカーのプレゼントなども行われます。

(※)サンエックス株式会社、アスミック・エース株式会社、株式会社ファンワークス、株式会社小学館集英社プロダクション、合同会社DMM.com、株式会社NHKエンタープライズ



11月発売の新シリーズ「もっと知りたいチキップダンサーズテーマ」でいっぱいのコーナーでは、ぬい撮り用のフォトプロップスで楽しく写真を撮ることもできます!

ぜひ皆様のお越しをお待ちしています。



11月発売の特設サイトはこちら▼

https://www.san-x.co.jp/chickipdancers/campaign/motto_shiritai/





▲アイテム一例





購入者特典







★ノベルティ1.

チキップダンサーズ商品を税込1,000円以上お買い上げで「オリジナルステッカー(写真風)」をプレゼント!

ギャルピポーズのほねチキンがかわいいステッカーです!





★ノベルティ2.

チキップダンサーズ商品をお買い上げで「オリジナルステッカー(A4)」をプレゼント!



※すべて数量限定のため、無くなり次第終了です。予めご了承ください。

※お一人様1会計につき1点のプレゼントとさせていただきます。

・1,000円(税込)以上のお買い上げで「オリジナルステッカー(写真風)」「オリジナルステッカー(A4)」どちらもプレゼントいたします。

・数量限定のため1,000円(税込)以上お買い上げいただいても、どちらかのノベルティしかお渡しできない場合がございます。予めご了承ください。





<POP UP SHOP開催概要>

『チキップダンサーズPOPUP SHOP ヤマシロヤおどるんショップ』

場所: 東京・上野 ヤマシロヤ地階売場

開催期間:2022年11月12日(土)~11月27日(日)

時間:11:00~20:30(店舗営業時間に準じます)

※開催期間・営業時間は状況により変更される場合がございます。

公式HPをご確認の上おでかけください。



イベントに関する詳細はこちら▼

http://e-yamashiroya.com/event/35374/



「チキップダンサーズ」とは

ちょっぴりチキン(こわがり)だけど、好奇心いっぱいの骨つきチキンの「ほねチキン」。

スキップしながら近づいてくるダンスの先生「スキップガエル先生」など、個性あふれるキャラクターたちがダンスで大活躍!

おうちなどさまざまな場所で「からだがうごくと、こころもおどる♪」おはなしです。



【現在2期が放送中!】

●2期のPVはこちらから:https://youtu.be/wBskahDEpuE

●公式HP:https://www.san-x.co.jp/chickipdancers/

●公式twitter:https://twitter.com/chickipdancers

●NHKアニメ(チキップダンサーズ)紹介ページ :https://nhk.jp/chickipdancers





チキップダンサーズ商品ラインナップ(一部)



♪POP UP SHOPでチェックしてください!

※掲載画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



▲パタ2メモ(全2種、各308円※税込み):本文6種丁合♪チキップダンサーズのいろんな紹介入り♪





▲ずかんポーチ(1,760円※税込み):ほねチキンの刺繡入り!

ふたをあけるとチキップダンサーズの生態がいっぱい♪





▲ぬいぐるみバッジ(1,100円※税込み)





▲ぶらさげぬいぐるみ(968円※税込み)





■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、自社デザイナーによる100%オリジナルキャラクター商品の製造・販売・ライセンスビジネスを手掛けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、人の心に寄り添い、包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。

その不思議な魅力と世界観に多くの人々が引きこまれています。

世界中にキャラクターの癒しの力、優しさを届けるべく、様々なイベント、企業とのタイアップなど企画しています。

▽サンエックスネットはこちら

https://www.san-x.co.jp/





《本イベントについての問い合わせ》

ヤマシロヤ売場直通:03-3831-2415

ヤマシロヤ代表:03-3831-232



(C)San-X/チキップダンサーズおどるん会



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/08-14:46)