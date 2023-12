[カルティエ]





このたび、カルティエ ジャパンは、昨年好評を博したキッザニア東京での実施につづきキッザニア甲子園にて、2023年12月1日(金)から2024年1月8日(月・祝)まで期間限定「ジュエリーアトリエ」パビリオンをオープンいたします。



ホリデーシーズンを祝うクリスマスツリーがエントランスで輝きを放つ「ジュエリーアトリエ」パビリオン(以下 本パビリオン)。ブティックで採用しているインテリアを取り入れ、カルティエの象徴である「パンテール」を壁面に描いた明るい空間が広がります。こども達は本パビリオンで、ジュエリーデザイナーとしてクリエイションの始まりである「石」の種類や特徴、ジェエリーデザインがどのように生み出されるのか、カルティエの歴史やジュエリーについて学び、メゾンが創作したネックレスのデッサン画をもとに、色づけや装飾を加え自身の作品を完成させます。本パビリオンでの仕事体験を通して、こども達はジュエリーに関する知識を深め、1847年創業時より変わることなく普遍の美を追求するカルティエのモノづくりに触れることができます。









また、2024年2月18日(日)、Out of KidZaniaとして、パビリオンで仕事体験したこども達の中から選ばれた12名(対象:小学校4年生以上)をカルティエ 心斎橋ブティックでの仕事体験に招待いたします。ジュエリーデザイナーが「石」の個性を見極め完成させたデザインは、卓越した職人たちの熟練の技により美しいジュエリーとして新たな生命が吹き込まれます。そうしてつくり上げられた作品が並ぶブティックで、こども達は実際にジュエリーに触れ、メゾンの世界観を肌で感じ、カルティエのブティックスタッフとして接客やホスピタリティを学びます。









カルティエ ジャパン プレジデント&CEO 宮地 純 (写真右)

カルティエは、創業以来アートピースとも言えるハイジュエリーを数多く制作してまいりました。選び抜かれた唯一無二の「石」に着想を得て、デザイナーの創造性と卓越した技術との対話により生みだされたクリエイションの数々は、世代を超えて受け継がれています。東京につづき関西でも「ジュエリーアトリエ」パビリオンをオープンできますことを大変嬉しく思います。このたびのジュエリーデザイナーとブティックスタッフの仕事体験が、こども達にとって、カルティエが追求する「美」と伝統を感じ、感性を豊かにする機会となれば幸いです。



KCJ GROUP 株式会社 代表取締役副社長 宮本 美佐 (写真左)

キッザニアは「エデュテインメント(楽しみながら学ぶ)」というコンセプトをもとに多岐にわたる職業体験ができますが、この度のパビリオンにより、新たな価値をこども達に提供できることを大変嬉しく思います。歴史と伝統のあるモノづくりが学べるアクティビティは、キッザニアの特色でもある「本物に触れる」という体験であり、未来へ羽ばたくこども達の成長へとつながる大きな要素です。魅力にあふれる今回のコンテンツを多くのこども達が体験することを願っています。





期間限定パビリオン「ジュエリーアトリエ」

キッザニア甲子園

住所: 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100 ららぽーと甲子園

定 員: 各回5名

対 象 年 齢: 3~15 歳

所 要 時 間: 約30分



Out of KidZania カルティエ

カルティエ 心斎橋ブティック

住所: 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-1-3

開催日時: 2024年2月18日 (日) 9:00-18:00 (予定)

「ジュエリーアトリエ」パビリオンで体験した小学校4年生以上が対象となります。

詳細はパビリオンでの体験終了後に配布するご案内用紙をご覧ください。

https://www.kidzania.jp/koshien/news/15219



お問い合わせ先:カルティエ カスタマー サービスセンター 0120-1847-00



カルティエについて

カルティエは、世界有数のラグジュアリーメゾンとして、開かれた精神と好奇心を常に持ち、独創的なクリエイションを通じて、あらゆるものの中に潜む美を見出し続けてきました。ジュエリーやファインジュエリー、ウォッチメイキングからフレグランス、レザーグッズやアクセサリーに至るまで、多岐にわたるカルティエのクリエイションには、卓越した職人の技と時代を超越するシグネチャーが融合しています。リシュモングループの一員であるカルティエは、旗艦店をはじめとするブティックや正規代理店、オンラインブティックを国内外で展開しています。

https://www.cartier.jp/



KCJ GROUP/キッザニア ジャパン について

KCJ GROUP は、3 歳から 15 歳までのこども達の職業・社会体験施設「キッザニア東京(2006年10月開業)」「キッザニア甲子園(2009年3月開業)」「キッザニア福岡(2022年7月開業)」の企画・運営をしています。「キッザニア」は、実社会の約2/3 サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験できます。キッザニアのコンセプトは、「エデュケーション(学び)」と「エンターテインメント(楽しさ)」を合わせた『エデュテインメント』。こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことができる「こどもが主役の街」です。

https://www.kidzania.jp



