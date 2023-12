[株式会社ピアラ]

株式会社ピアラ(本社:東京都渋谷区、代表:飛鳥貴雄、以下「当社」)の連結子会社である、D2C・P2Cの企画・販売や、サポート業務を行う株式会社P2C(本社:東京都渋谷区、代表:飛鳥貴雄、(以下「P2C」)は、料理研究家・YouTuberのリュウジさん監修のもと、指定医薬部外品の「良朝丸」※の販売を2023年12月6日(水)より「良朝丸」公式サイトより開始しましたことをお知らせいたします。また発売を記念して「X」及び公式サイトにてキャンペーンを実施しますことをお知らせいたします。※販売名:レイスターズ













「良朝丸」とは





食と酒を愛するすべての人たちへ

”すげー飲んだけど明日仕事だ…” ”楽しくてはしゃぎすぎた…”

そんな時にあなたが良い朝を迎えられるようサポートします。





リュウジさんは料理研究家、YouTuberとして活動しており、SNSの総フォロワー数は900万人を突破しています。YouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」では自宅にある調味料や食材を使い、手軽に美味しいご飯が作れると大好評。中でも飲酒しながら作る料理や、二日酔いの状態で作る“虚無シリーズ”など、お酒好きとしても知られています。そんな多忙を極めるリュウジさんですが、食べることも飲むこともやめられない!そのため翌日は食べ過ぎ・飲みすぎによる不快感の繰り返し。そこでP2Cはリュウジさんと1年以上という長い年月をかけて、パッケージやネーミングなどにもこだわって商品開発を進め、ついに、この良い朝を迎えるためのサポートをしてくれる「良朝丸(よいちょまる)」が完成しました。

「良朝丸」には”ウルソデオキシコール酸”を承認基準で定められた最大量の60mgが配合されています。あまり聞きなれない名前ですが、胆汁酸の分泌を促し、「脂っぽい食事でもたれる…」というような場面で活躍してくれる成分です。



商品特徴





・肝力・脂の消化に!

”ウルソデオキシコール酸”を承認基準の最大量(60mg)配合※

※健胃清涼剤製造承認基準の最大量配合

承認基準とは審査の透明性の確保を図るため、厚生労働省が定めたもの

・お酒を飲む人の味方!

左党の大切なパートナー”ウコン末”を豊富に配合(1,710mg)

・弱った胃に嬉しい!

"ニンジン末""ショウキョウ末""センブリ末"

胃腸薬にも入っている生薬を配合



「良朝丸」商品概要





販売名 :レイスターズ

価格 :1.1,490円(税込)

2.3,980円(税込)

内容量 :1.45錠(15回)

2.135錠(45回分)

効能・効果 :食べ過ぎまたは飲みすぎによる胃部不快感及び吐き気

(むかつき、胃のむかつき、二日酔い・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)



「良朝丸」発売記念キャンペーン詳細





期間 :2023年12月8日(金)16:00頃 ~ 2023年12月15日(金)23:59

内容 :”一緒に飲みたい!”と思わせるような「おもしろ酔いどれ写真」をハッシュタグ

「#のんでもたべ てもよいちょまる」をつけて「X」で投稿していただき、おもしろ写真に見事選

ばれた3名様に「良朝丸」1年分をプレゼント。また投稿していただいた方から抽選で10名の方に3

ヶ月分をプレゼント。

当選者発表 :1年分 2023年12月20日(水)18時頃に「良朝丸」X公式アカウントで発表

3ヶ月分 キャンペーン終了後2週間以内にDMにてご連絡

応募条件 :・投稿者および写真に写っている方が20歳以上であること

・「良朝丸」の「X」公式アカウントをフォロー、またハッシュタグ「#のんでもたべてもよいち ょまる」をつけて投稿いただくこと

・ 投稿いただいた写真のリポスト及び「良朝丸」公式サイトへのアップにご承認いただけること

・その他の注意事項にご同意いただけること

https://shop.p2c-inc.com/yoichomaru/campaign/











今後の展開





本商品は「良朝丸」公式サイトのほか、2023年12月中旬からドラッグストアなど、約1,170店舗で順次販売を開始いたします。なお発売記念キャンペーンとして「良朝丸」公式サイトで135錠をご購入いただいた方、先着120名様に「良朝丸」オリジナルグラス、さらに抽選で30名に45錠1袋をプレゼント!

これからの時期は、忘年会などのイベントが目白押しの方も多いと思います。

是非この機会にお試しいただき、良い翌朝を迎えてください!



公式サイト :https://shop.p2c-inc.com/yoichomaru

X(Twitter) :https://twitter.com/yoichomaru_O

Xキャンペーンサイト :https://shop.p2c-inc.com/yoichomaru/campaign





【株式会社P2C 会社概要】

商号 :株式会社P2C

代表者 :代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 :〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 :2022年4月

事業内容:・ブランド、店舗の企画、構築、宣伝、運営及びプロデュース業務

・化粧品、美容用品、健康食品、アパレル、雑貨、キャンプ用品、各種 商品の製造、販売、輸出入

・食品類その他各種商品の製造、販売、輸出入

・医薬品、医療機器、酒類その他各種商品の製造、販売及び輸出入

・通信販売及びダイレクトマーケティングに係るコンサルティング業務

・宣伝広告に関する企画、運営及び代理、斡旋、紹介

・展示会等のイベント企画、制作及び運営業務

・デジタルコンテンツの企画、支援、制作、販売及び輸出入

・古物営業法に基づく古物商

・前各号に附帯関連する一切の業務

資本金 :20百万円

URL :https://p2c-inc.com/





【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 :株式会社ピアラ

代表者 :代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 :〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 :2004年3月

事業内容 :1.ECマーケティングテック事業 2.広告マーケティング事業

資本金 :851百万円(2023年9月末)

証券コード:東京証券取引所スタンダード市場(証券コード:7044)

関連会社 :比智(杭州)商貿有限公司 、 PIATEC(Thailand)Co., Ltd. 、

株式会社PIALab. 、 台灣比智商貿股份有限公司 、

CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd. 、 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社

URL :https://www.piala.co.jp/



