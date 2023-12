[ランサーズ株式会社]

~10回目となるフリーランスの祭典「Lancer of the Year 10th Anniversary」を開催し、自分らしい働き方を実践し活躍するフリーランスを表彰~



ランサーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長CEO :秋好 陽介、東証グロース:4484、以下『ランサーズ』)が運営するフリーランスマッチングプラットフォーム「Lancers」は、フリーランスの日(※)である12月16日にサービス提供開始から15周年を迎えました。同日は、今回で10回目となるフリーランスの祭典「Lancer of the Year 10th Anniversary」を東京・原宿を拠点にオンライン・オフラインのハイブリッドにて開催いたしました。東京・原宿会場には200名以上のフリーランスが来場し、各分野で自分らしい働き方を実践し活躍しているフリーランスの中から選ばれた6名の表彰式や、フリーランスに役立つ実践的なコンテンツと交流会を設け、多様なスキルや経験をもった個性豊かな個人が繋がる場を提供いたしました。







(※)フリーランスの日とは、ランサーズ株式会社が一般社団法人日本記念日協会より認定を受け、2008年12月16日に国内初のフリーランスを支援する仕事プラットフォーム「Lancers」のサービスがリリースしたことを記念し、制定いたしました。副業・兼業を含む広義のフリーランスの啓蒙の日として、多様な働き方の選択肢を広げることを目的としています。詳細はこちら:https://www.lancers.co.jp/news/pr/14156/



■数字で見る15年目の「Lancers」



2008年12月16日にフリーランスマッチングプラットフォーム「Lancers」をリリースしてから15周年を迎え、累計登録数は260万人を超え、仕事マッチングが成立したペア数は700万件を突破しました。さらに、これまで「Lancers」を通してランサー(*1)へお支払いした報酬の総額は500億円以上に上ります。(*2)

依頼された仕事のひとつひとつに、発注してくださった企業の皆様、提案・受注してくださったランサーの皆様が存在していることで、ランサーズは今年15周年を迎えることができました。



ランサーズは今後も多くの人に価値と成長機会を提供し、ミッションである「個のエンパワーメント」の実現を目指すとともに、ビジネス現場での人材不足の解消に寄与してまいります。



(*1)ランサーズでは「Lancers」に登録しているフリーランスの方を総称して「ランサー」と呼んでいます。

(*2)2023年11月末時点のフリーランスマッチングプラットフォーム「Lancers」における実績(関連会社・サービスは含まない)



■「Lancer of the Year 10th Anniversary」の様子

今回で10回目となるフリーランスの祭典「Lancer of the Year 10th Anniversary」では、自分らしい働き方を実践し活躍しているフリーランスの中から選ばれた6名の発表および表彰式をはじめ、スキルを磨き、時間や場所にとらわれない働き方を実践する方々によるトークセッションや、フリーランスに役立つコンテンツを展開しました。





■「Lancer of the Year 10th Anniversary」受賞者のご紹介

今回の受賞者は、2023年の活躍に限らず、過去10年を振り返り「自分らしい働き方」を実践し、他のフリーランスにも影響を与えた方々を選出させていただきました。受賞したフリーランス6名をご紹介いたします。





政所 温也 様

職種:WEBマーケター、広告運用プランナー / 大阪府在住 / 30代



ライターとしてLancersで副業を始め、本業の会社員としての報酬を超えたことをきっかけにフリーランスに転身することを決意。独立してから4年で月商1200万円を超え、順風満帆に思われたがコロナ禍で一転。仕事が98%減少し会社存続の危機に陥る。それまでの価値観を捨て、泥臭くなんでもやる覚悟で自身をアップデートし、V字回復することが出来た。「お客さまとハイタッチできる未来」をビジョンに掲げ活躍されている。

プロフィール:https://www.lancers.jp/profile/mandokoro86







堂本 秋次 様

職種:翻訳家、SEO専門家、キーノートスピーカー/ 北海道在住 / 30代



翻訳家、SEO専門家、スピーカー、作家など多岐にわたって活躍。YouTube等ではフリーランスの働き方などを積極的に発信し、独自のブランディングを確立している。また、自身の活躍に留まらず、翻訳家の育成や翻訳業界の発展に向けた活動など、他のフリーランスへ影響を与える活動を行っている。今回で3度目の受賞となる。

プロフィール:https://www.lancers.jp/profile/AkitsuguDomoto







花山 さくら 様

職種:ライター / 大阪府在住 / 40代



産後半年で離婚し、シングルマザーとしてギリギリの生活のなか、2013年にランサーズで在宅ワークをスタート。小さな案件から始めて徐々に実績を増やし、今では編集や講師業まで幅広く活躍している。「諦めずにチャレンジすることで人生は変わる。自分の経験を多くの方に伝え、挑戦する人を応援したい」という想いを持つ。

プロフィール:https://www.lancers.jp/profile/akiprix







吉村 哲 様

職種:ライター / 東京都在住 / 20代



大学在学中にライターとしての活動を開始し、学生時代に積み重ねた実績からフリーランスとして生きていけるという手応えを感じ、「新卒フリーランス」に。大学卒業後も安定して活動し、現在はフリーのライターとして活躍している。大学卒業後は就職することが一般的とされるなかで、「新卒フリーランス」という新たな可能性を切り開き、自分らしい働き方を体現されている。

プロフィール:https://www.lancers.jp/profile/satorujam





竹中 理帆 様

職種:マンガ動画クリエイター / 大阪府在住 / 40代



研究職を経て、フリーランスに転身。三つ子の子供たちに背中を押され、一度きりの人生だからこそ好きなことに挑戦したいという想いで、未経験からマンガ動画クリエイターに挑戦し活躍されている。「不器用で自己肯定感が低かった幼少期を経て、本当に自分がやりたいことに出会えた。誰もが楽しむことができ、自身の情熱を活かす機会があることを共有したい!」という想いを持つ。

プロフィール:https://www.lancers.jp/profile/ritokarerin08







長濱 裕作 様

職種:ライター・コミュニティマネージャー・プロジェクトマネージャー / 静岡県在住 / 40代



転勤の多い接客業をしていたが、家族との時間を増やすために36歳でウェブライターとして独立。ランサーズがエンパワーメントするフリーランスコミュニティ「新しい働き方LAB」にて、コミュニティマネージャーを務めながら自分らしい働き方を体現しており、その生き方や考え方に影響を受けたフリーランスも多い。この10年で働き方を大きく変え、現在は地元である静岡県掛川市のまちづくりに深く携わる活動をしている。

プロフィール:https://www.lancers.jp/profile/kusauyu22



■ランサーズ株式会社について

ランサーズ(東証グロース:4484)は、「個のエンパワーメント」をミッションに掲げ、個人と企業をオンラインでマッチングする受発注プラットフォームを運営しております。テクノロジーを活用した新しい働き方を提供することで、個人の生活・働き方、あり方を変革し、一人でも多くの個人が働き甲斐を感じられるよりよい豊かな社会づくりに貢献します。また、200万人を超えるフリーランスとの適切なマッチングにより企業の人材不足、生産性向上、DX化促進への課題にも寄与し、外部人材活用によるイノベーション、技術革新を推進しております。



■プロに直接頼めるマーケット「Lancers」https://www.lancers.jp/

■ハイスキルITフリーランスを紹介「Lancers Agent」https://lancersagent.com/

■企業とフリーコンサルタントのマッチングサービス「Professionals On Demand」https://pod.jp/

■オンラインメンターサービス「MENTA」https://menta.work/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/19-16:17)