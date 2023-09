[株式会社CAICA DIGITAL]





当社子会社の株式会社カイカフィナンシャルホールディングス(本社:東京都港区、代表取締役社長:鈴木 伸)はこのたび、ZEAL NOVA DMCC(所在地:UAE ドバイ、CEO:Tomoe Mizutani、以下、ZEAL NOVA)がパブリッシングを行い、株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下、ドリコム)が保有する「Wizardry(ウィザードリィ)」IPを活用し、チューリンガム株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:田原弘貴、以下、チューリンガム)と共同で開発中のブロックチェーンゲーム『Eternal Crypt - Wizardry BC -』の初のNFTコレクションである「Adventurer Genesis Collection」の販売を決定いたしました。



■NFT販売概要

「Zaif INO」では、どなたでも参加いただけるパブリックセールでの販売となります。

スケジュールは以下の日程を予定しています。「Adventurer Genesis Collection」の50個が販売対象となります。



コレクション名:Eternal Crypt - Wizardry BC -「Adventurer Genesis Collection」

販売プラットフォーム:Zaif INO(https://lp.zaif-ino.com/ )

販売方式:パブリックセール

販売スケジュール:2023年10月6日(金)20:00 ~10月10日(火)18:00

購入方法:ETH 決済

販売NFT総数:50個



■『Eternal Crypt - Wizardry BC -』では、ゲームリリースに先行して「Adventurer Genesis Collection」と名付けられた特別な冒険者NFTを販売いたします。

Zaif INOでは、「Eternal Crypt - Wizardry BC - / Adventurer Genesis Collection Ticket for Zaif INO」を販売します。

本NFTを購入すると後日「Adventurer Genesis Collection」がエアドロップ(※1)されます。

「Adventurer Genesis Collection」を保有しているユーザーは、ゲームの先行リリース期間にいち早くプレイすることができます。本NFTをパーティに編成し、ダンジョンを探索して「街へ帰還」することにより、ゲームトークンであるBlood Crystal($BCトークン)を、トークン発行に先行して一定額獲得することができます。「Adventurer Genesis Collection」には$BCトークンの発行枚数の最大20%が割り当てられ、本NFT保有者はゲームプレイを通じて$BCトークンを獲得することができます。また本NFTを保有しているユーザーのみが参加可能なコミュニティやイベント等の実施を予定しています。



※1 Zaif INOに接続したWallet addressへ「Adventurer Genesis Collection」が送付されます。「Adventurer Genesis Collection」はPolygonネットワーク上のNFTです。

必ずPolygonネットワーク上のNFTを受け取り可能なWalletを接続してください。



■『Eternal Crypt -Wizardry BC-』について

『Eternal Crypt - Wizardry BC -』は、ドリコムが保有するIP「Wizardry(ウィザードリィ)」を用いて開発中のブロックチェーンゲームです。シンプルで手軽に遊べるクリッカーゲームとRPGの戦略的なプレイスタイルを掛け合わせたゲームシステムが特徴です。ブロックチェーン・NFTといったWeb3領域のテクノロジーを活用し世界中の多くの方々に楽しんでいただけるブロックチェーンゲームの提供を目指しています。



Eternal Crypt - Wizardry BC - 公式サイト:https://wiz-eternalcrypt.com

Eternal Crypt - Wizardry BC - 公式X(旧Twitter):https://twitter.com/WizardryBC

Discord:https://discord.gg/WizardryBC

Telegram:https://t.me/WizardryBC



【ZEAL NOVA DMCC】

商号:ZEAL NOVA DMCC

所在地:UAE ドバイ

コーポレートサイト:https://zealnova.ae/



ZEAL NOVA DMCCは、アラブ首長国連邦のドバイに拠点を置くゲームパブリッシャーです。Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)のライセンスのもと、ブロックチェーンゲームパブリッシャーとしてのグローバルな展開を進めています。



【チューリンガム株式会社】

商号:チューリンガム株式会社

所在地:東京都港区南青山

コーポレートサイト:https://turingum.com/



チューリンガム株式会社は、ブロックチェーン・Web3に特化したコンサルティングファームです。東京証券取引所スタンダード市場に上場している株式会社クシムの子会社として、Web3領域でトークノミクス設計やスマートコントラクト開発事業を展開しています。



【株式会社ドリコム】

商号:株式会社ドリコム

所在地:東京都品川区大崎

コーポレートサイト:https://drecom.co.jp/



株式会社ドリコムは、東京に本社を置くエンターテインメント企業です。ドリコムは、モバイルゲーム開発会社として10年以上の経験を持ち、多くのIPベースのゲームタイトルを手がけ、多くのファンを惹きつけるゲームを多数開発しています。





【Zaif INOの概要】

Zaif INOでは、様々なWeb3企業とのコラボレーションを予定しています。NFTを出品するゲーム開発企業など、決定次第、発表してまいります。







【サービスページ】https://zaif-ino.com/

【セールスページ】https://lp.zaif-ino.com/



NFTをセールしたいプロジェクト、企業を随時募集しています。

ご興味がある方はlisting@zaif-ino.comまでお問い合せください。

セールに関するお問い合わせはこちら support@zaif-ino.com



■Zaif INO公式Twitter https://twitter.com/zaif_ino

■「CAICA Web3 For Biz 」サービスサイト https://www.caica.jp/web3/

「CAICA Web3 For Biz」法人のお客様専用窓口 https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9



